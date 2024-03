Primera noche del Ramadán empañada por tensiones en Jerusalem

Crowds of worshipers headed to Jerusalem and the Al Aqsa Mosque on Sunday night to mark the first night of Ramadan. Palestinian and Israeli media reported large crowds throughout Jerusalem's Old City and isolated incidents of clashes with police.

Footage released from a location in the Old City showed police using batons to push back a crowd. The background to the incident was unclear. Images from elsewhere showed crowds gathered at checkpoints, where people were being let into the Temple Mount in dribs and drabs.

Israeli police stated that the incident seen in the footage had been brief and isolated, and that police were working to facilitate freedom of worship for Muslims arriving at the Temple Mount. The rest of the night seemed to pass peacefully without any further disturbances.

The NGO Abraham Initiatives expressed outrage over the clashes in Jerusalem and reports of entry restrictions at the Temple Mount, and called on Netanyahu to act urgently to restore calm and allow freedom of worship in al-Aqsa.

"The images of police beating worshipers with batons are shameful and intolerable," the organization added. "We call on [Prime Minister Benjamin] Netanyahu to act urgently to implement his own decision and not allow [National Security Minister Itamar] Ben-Gvir to agitate the area through the police. Netanyahu must restore order and calm at the Al Aqsa Mosque and allow freedom of worship for the Muslim citizens of Israel." Una mujer sostiene un farol en un mercado durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, 10 de marzo de 2024. (credit: AMMAR AWAD/REUTERS)

Early Sunday, police finalized preparations to ensure the safety of worshipers, noting that terrorist organizations and other entities were attempting to spread rumors and "fake news" to incite violence, and that such publications had increased significantly in the last days.

En las dos últimas semanas, la policía del distrito de Jerusalén detuvo a 20 sospechosos acusados de incitación e identificación con el terrorismo y apoyo al mismo. Durante el Ramadán, la policía pondrá en funcionamiento un cuartel general especial para combatir los intentos de incitación.La policía subrayó que no habría cambios en las normas y reglamentos habituales en el Monte del Templo durante el Ramadán. Wassam Ali, jefe de operaciones del distrito de Jerusalén de la Policía de Israel, señaló que la policía trabajaría para equilibrar la libertad de culto con los requisitos de seguridad.

El domingo por la noche, los medios de comunicación palestinos afirmaron que a algunos jóvenes árabes se les había denegado la entrada al Monte del Templo y que, en su lugar, realizaban las oraciones del tarawih (oraciones especiales que sólo se hacen durante el Ramadán) fuera del recinto. Los informes afirmaban que sólo se permitía la entrada en Al Aqsa a mujeres y hombres mayores de 40 años.

Imágenes de vídeo de la Ciudad Vieja mostraban a grandes multitudes intentando entrar en el recinto por varias puertas, y a la policía estableciendo puestos de control en las puertas para controlar a la multitud.

En febrero, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, planeaban aplicar restricciones de entrada al Monte del Templo basadas en la edad, tanto para palestinos como para árabes israelíes. Los informes provocaron un gran revuelo tanto en Israel como en el resto del mundo, y el martes pasado Netanyahu anunció que no habría restricciones especiales de entrada al lugar al menos durante la primera semana del Ramadán. El ministro sin cartera Benny Gantz deseó a los ciudadanos musulmanes de Israel un Ramadán Mubarak, instando a los israelíes a no permitir que los extremistas les inciten a la violencia.

"Estos días, Israel se encuentra en una difícil campaña que comenzó con un ataque asesino de los terroristas de Hamás contra todos los ciudadanos israelíes, incluidos los musulmanes. Nuestra guerra no es contra el islam, sino contra quienes atentan contra los valores del islam, contra quienes cometen crímenes contra la humanidad y también intentan desgarrar la sociedad israelí y nuestro futuro común.

"Incluso hoy, los asesinos de Hamás quieren que el Ramadán pase de ser un mes de oraciones a ser un mes de sangre. Pero este no es nuestro camino. Sé que no os representan a vosotros, la mayoría absoluta de los ciudadanos árabes de Israel. El 7 de octubre nos demostró, quizá más que antes, que la sociedad árabe es parte integrante de Israel. Cuando estamos en peligro, todos estamos en el mismo peligro y lo afrontamos juntos".

El Shin Bet y la Policía desbaratan un grupo terrorista vinculado a HamásPor separado, el Shin Bet y la Policía de Israel descubrieron el domingo un grupo terrorista con base en el norte del país que colaboraba con Hamás para perpetrar atentados terroristas en Israel, según anunciaron los organismos en un comunicado conjunto el domingo.En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han detenido a 13 sospechosos -la mayoría de los cuales vivían en Sakhnin- implicados en la organización: Akram Halaila, Muhammad Musa Abu Salah, Ali Halaila y Muhammad Suhana Muhammad Ayyoush.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un residente en Cisjordania, Suhaib Jalboush, por vender armas al grupo, entre ellas cuatro armas de fuego, munición y chalecos.

Tras interrogar a los sospechosos, el Shin Bet y la policía descubrieron que Muhammad Haled y Muhammad Yusuf Halaila reclutaron a los demás miembros desde dentro de Sakhnin, comprando armas a fuentes de Cisjordania.

Uno de los sospechosos, Muhammad Khaled Halaila, estaba en contacto con miembros de Hamás en la Franja de Gaza, que le instruyeron sobre cómo preparar artefactos explosivos y le ordenaron que reclutara a más personas.