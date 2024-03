FDI vence a terroristas, y cual es la ideología de Hamas? - opinión

Se puede eliminar a un terrorista. No se puede eliminar una ideología. Las ideologías se transforman en dogmas y luego en cultos radicales.

Los extremistas chiíes de Irán han estado desarrollando durante los últimos 30 años un califato que comienza en Irán y viaja a Irak, Siria y Líbano. Su objetivo sectario es eliminar a todo judío que se interponga en su camino de expansión. Sus esfuerzos se basan en creencias religiosas radicales y en el poder de las filosofías sectarias.

Leon Festinger, un psicólogo que en aquella época trabajaba en la Universidad de Minnesota, decidió seguir a una secta sobre la que había leído. La Sra. Keech, cuyo verdadero nombre era Dorothy Martin, decía a sus seguidores que había recibido mensajes de extraterrestres que afirmaban que el mundo se acabaría en una fecha concreta. Atrajo a un gran número de seguidores y el grupo desarrolló un culto basado en creencias llamado los Buscadores. Cuando la fecha pasó sin que el mundo se acabara, el culto continuó, pero con un cambio de enfoque hacia un proselitismo aún mayor con el objetivo de conseguir más miembros.

Adaptar una ideología falsa al enfrentarse a la realidad

Festinger y sus colegas escribieron un libro sobre la secta titulado When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted the Destruction of the World en el que avanzaba la teoría de la disonancia cognitiva. En términos de sectas, la teoría sugiere que las creencias de los miembros de una secta no pueden ser erróneas aunque se demuestre que están equivocadas. Los miembros de una secta se adaptan al fracaso de sus creencias aumentando su determinación para establecer y demostrar que son correctas. En el proceso, aumentan el número de miembros.

Aunque Festinger y sus colaboradores realizaron un trabajo pionero, al centrarse en este grupo no exploraron el problema más amplio de las sectas.

Este grupo no es en absoluto el único con un dogma similar. Lo que aprendemos del estudio de otros grupos es que las profecías a las que se adhieren los miembros de las sectas prácticamente nunca fallan. Los sistemas de creencias de las sectas son sólidos, incluso cuando la realidad los contradice.

Independientemente del resultado de la guerra entre Israel y Hamás, Hamás, la secta que es, reclamará la victoria. Como todas las demás sectas radicales, el nivel de disonancia cognitiva que encarna su creencia de que la carta de Hamás no puede estar equivocada ha proporcionado el ímpetu necesario para expandir su influencia. Y esta secta ya ha establecido las consideraciones para hacerlo.

Atacando a Israel con planes bien escritos y militarmente ejercitados, amenazando a los residentes, violando y mutilando, tomando rehenes y no negociando en serio, mientras aumenta un culto de seguidores en todo el mundo, Hamás se atribuirá el triunfo.

La guerra del 7 de octubre iniciada por Hamás es asimétrica y también puede considerarse guerra de guerrillas, que ha asumido un carácter universal bajo la bandera del fundamentalismo religioso. Por desgracia, estos actores no convencionales atraen a fanáticos religiosos para que lleven a cabo atroces ataques terroristas, el más famoso de los cuales fueron los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos en 2001. Una guerra asimétrica es una de las guerras más difíciles, desafiantes y complejas de los tiempos modernos porque se lucha contra terroristas que tienen fuertes convicciones religiosas. Utilizando sus derrotas como reclamo publicitario, pierden pero ganan.

Hamás se deleita con los daños colaterales, incluso a los suyos propios, un hecho que debería ser un anatema para el mundo. Sin embargo, la intensidad de sus convicciones es lo que atrae a sus seguidores.

Por el contrario, los retos de Israel se ven agravados por el hecho de que Israel como país no es una secta y, por tanto, prácticamente no cuenta con apoyo en el mundo, lo que constituye en sí mismo un fenómeno muy revelador.

En un campo de batalla asimétrico, en el que las reglas son fluidas, una potencia de fuego sostenida y sin restricciones es la única vía para una victoria militar decisiva.

En 2010, fue únicamente esta potencia de fuego desenfrenada de las fuerzas nigerianas dominantes la que condujo a la rendición de los comandantes terroristas de Boko Haram; ninguna otra cosa habría funcionado, las negociaciones deshonestas forman parte de las herramientas de los terroristas.

Hay que aplaudir al gobierno militar nigeriano por su transformación militar, en la que la innovación desviada se convirtió en su educación en el campo de batalla y este reequipamiento condujo a la aniquilación completa de la entidad terrorista que vivía entre los civiles.

Henry Kissinger dijo que "la guerrilla gana si no pierde. El ejército convencional pierde si no gana". Esta es una advertencia a la cúpula militar israelí.

Se trata de inteligencia y planificación, Israel debe ponerse en la mente de Hamás y Hezbolá para degradar la amenaza del terrorismo radical de culto. Actualmente, Israel "ganará" esta guerra, pero será una victoria pírrica o hueca, lo que significa que Israel ha sufrido tal daño que su victoria será difícil de diferenciar de una derrota.

El estilo de Hamás es evidente en su vacilación a la hora de trabajar por un alto el fuego. Israel ha aceptado los principios básicos, pero Hamás no ofrecerá los nombres de los rehenes que quedan vivos para avanzar en el acuerdo.

Sin embargo, los medios de comunicación culpan a Israel. Funcionarios de la ONU afirman que los trabajadores del OOPS fueron coaccionados por funcionarios israelíes para que dijeran que eran miembros de Hamás, sin reconocer la probabilidad muy real de que Hamás les amenazara para que dijeran eso.

Hamás ha invertido mucho tiempo y dinero en establecer redes, con legiones de seguidores en todo el mundo libre que apoyan agresivamente las mentiras de Hamás al tiempo que niegan los informes reales, para apoyar sus objetivos sectarios. Sin un esfuerzo por enfrentarse a las creencias y el carácter de los radicales de Hamás, Hezbolá y otros, el éxito en el campo de batalla será ínfimo, ya que las sectas seguirán atrayendo creyentes.

Louis H. Libin es presidente de Broadcom Cyber Security and Secure Wireless Systems, especialista en seguridad pública y preparación militar, y profesor adjunto de la US Army War College. Las opiniones expresadas aquí son suyas. El Dr. Michael J Salamon es psicólogo especializado en traumas y abusos. Es director de ADC Psychological Services en Netanya y Hewlett, NY, y forma parte del personal de Northwell, New Hyde Park, NY.