Usuarios globales denuncian caída de Facebook e Instagram

Las aplicaciones Instagram, Facebook y Facebook Messenger parecieron bloquearse el martes por la tarde, y los usuarios de Israel y de todo el mundo informaron de dificultades para iniciar sesión en los sitios web de las redes sociales de Meta.

Downdetector.com dijo que más de 300.000 cortes de Facebook fueron reportados en su sitio web. Además, también se registraron más de 47.000 caídas en Instagram.

"Somos conscientes de que la gente está teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello", dijo Andy Stone, portavoz de Meta, en una publicación en la red social X.

El panel de estado de Meta mostraba que la interfaz de programación de aplicaciones de WhatsApp Business también tenía problemas. En Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones recopilando informes de estado de varias fuentes, incluidos los usuarios, había unos 200 informes de interrupciones de WhatsApp. Elon Musk, consejero delegado de SpaceX y Tesla y propietario de Twitter, observa mientras asiste a la conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las startups en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, 16 de junio de 2023. (credit: Gonzalo Fuentes/Reuters)

Elon Musk dispara contra Facebook e Instagram

Elon Musk, propietario de X, apuntó a sus competidores en un post publicado el martes por la tarde: "Si estás leyendo este post, es porque nuestros servidores están funcionando".

If you’re reading this post, it’s because our servers are working