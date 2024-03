Por qué debemos luchar contra la intolerancia - opinión

El tema de la intolerancia siempre me ha apasionado. Mi experiencia personal de crecer en Sudáfrica y ser objeto de discriminación me marcó durante mucho tiempo y me comprometí a no quedarme de brazos cruzados mientras otra persona sufría prejuicios o injusticias.

Tras los trágicos sucesos de la masacre del 7 de octubre, mi marido Idan y yo nos vimos obligados a enfrentarnos a la intolerancia que se cernía sobre nuestra sociedad. Oír hablar del trato injusto que se infligía a los estudiantes judíos en los campus estadounidenses, únicamente debido a su herencia, despertó en nosotros un profundo sentimiento no sólo de tristeza, sino de indignación. Como padre, me horrorizaba pensar que cualquier joven pudiera ser objeto de cualquier tipo de discriminación. Fue un duro recordatorio de que, por desgracia, el antisemitismo no es algo del pasado, sino de nuestro presente, y algo contra lo que debemos estar alerta.

Idan y yo tomamos la difícil decisión de dimitir de la junta ejecutiva del Decano de la Kennedy School y de retirar nuestro apoyo financiero a la Universidad de Harvard. No podíamos seguir asociándonos en conciencia con una institución que no abordaba adecuadamente la omnipresente amenaza del antisemitismo ni garantizaba la seguridad y el trato justo de los estudiantes judíos e israelíes en su campus. Fue una decisión nacida de una convicción profundamente arraigada de que el silencio ante la injusticia es simplemente complicidad.

En las semanas y meses que siguieron a nuestra dimisión, el mundo fue testigo de un alarmante aumento de los incidentes antisemitas. Sin embargo, en medio de la oscuridad, surgió un rayo de esperanza cuando otros empezaron a encontrar su voz y a adoptar una postura. Los donantes renunciaron a sus vínculos con instituciones y empresas que hacían la vista gorda ante el antisemitismo, reorientando sus recursos hacia causas que defendían la tolerancia y la inclusión. Fue un poderoso testimonio del potencial transformador de la acción individual frente a la intolerancia y el odio, y me dio una inmensa esperanza. No hay que subestimar el poder del colectivo y de la unión.

Nuestra decisión de adoptar una postura contra el antisemitismo surgió de nuestro compromiso de combatir la intolerancia en todas sus formas. Porque reconocimos que la lucha contra los prejuicios y la discriminación no conoce límites, y trasciende los confines de la religión, la raza o el credo. Ya se trate de xenofobia, islamofobia, homofobia, misoginia o cualquier otra forma de injusticia, debemos luchar juntos contra quienes pretenden crear divisiones en nuestras sociedades. En tiempos como estos, es primordial que sigamos salvaguardando los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su religión, raza o credo. Los aborrecibles actos de terror del 7 de octubre nunca deben servir de justificación para atentar contra personas inocentes. Es imperativo que permanezcamos vigilantes en el trato que damos a quienes no han perpetrado actos de violencia ni respaldado tales atrocidades. Esta ética debe extenderse también a los palestinos inocentes.

Acoger la diversidad: Tolerancia, empatía y acción

Oponerse a la intolerancia es oponerse a quienes optan por no respetar ni aceptar a los demás y su diversidad. Por desgracia, los peligros de la intolerancia se ciernen sobre la sociedad. Cuando las personas son marginadas o condenadas al ostracismo debido a sus creencias o identidades, se vuelven susceptibles a las ideologías extremistas que prometen un sentido de pertenencia y propósito. El auge de los grupos de odio y las organizaciones terroristas en todo el mundo es un duro recordatorio de los peligros que plantea la intolerancia.

En esencia, la tolerancia representa el reconocimiento y la celebración de nuestras diferencias. Ya se trate de diferencias raciales, religiosas, culturales, de género o ideológicas, abrazar la diversidad enriquece nuestra experiencia colectiva, amplía nuestras perspectivas e impulsa la innovación. La verdadera esencia de la tolerancia reside en la comprensión y el respeto genuinos de la dignidad y el valor inherentes a cada individuo.

Creo que la lucha contra la intolerancia debe empezar con un cambio fundamental de nuestras actitudes y comportamientos. Requiere que cuestionemos nuestros propios prejuicios y cultivemos la empatía y la compasión por quienes pueden diferir de nosotros. Nos implora que nos opongamos a la injusticia, la discriminación y el odio en todas sus formas, dondequiera y cuandoquiera que surjan. Y empieza con la acción individual, con el compromiso de defender aquello en lo que creemos y de no dejar nunca que triunfe el odio.

Batia Ofer es filántropa y coleccionista de arte. Recibió el Premio Campeona de la Tolerancia en la Cumbre de Mujeres Líderes de The Jerusalem Post el 27 de marzo.