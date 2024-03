Los Acuerdos de Abraham probablemente sobrevivirán - opinión

Transcurridos seis meses de la guerra de Gaza, la opinión pública mundial -que apoyó ampliamente la ofensiva inicial de Israel contra Hamás tras los horrendos sucesos del 7 de octubre- se ha endurecido y ha dado un giro constante.

Los llamamientos a una pausa en los combates se han hecho cada vez más estridentes, hasta culminar en la resolución aprobada el 25 de marzo por el Consejo de Seguridad de la ONU, que exige un alto el fuego inmediato.

La resolución, aunque también exigía la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos por Hamás, no vinculaba el llamamiento al alto el fuego con la liberación de los rehenes. En resumen, la ONU está dando instrucciones a Israel para que deje de luchar contra Hamás, dándole tiempo para revivir y reagruparse y dejándole libertad para seguir bombardeando Israel con cohetes y aviones no tripulados.

Los miembros del Consejo de Seguridad sabían, por supuesto, que exigir a Hamás la liberación de todos sus rehenes no era más que una señal de virtud, ya que es totalmente inaplicable. Hamás es una organización terrorista, ajena a la ONU o a cualquier otra organización.

La opinión de la calle árabe y el interés propio de los Estados soberanos árabes rara vez coinciden. Los Acuerdos de Abraham se vendieron inicialmente a un público árabe escéptico con el argumento de que darían a los países árabes ricos una influencia financiera sin precedentes sobre Israel y que, con el tiempo, mejorarían las condiciones de los palestinos. Al Zayani y Lapid se reúnen en Cumbre Néguev; Acuerdos de Abraham con aprobación de Riad (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

Meses después de un conflicto que ha costado miles de vidas, los sondeos de opinión árabes indican un apoyo abrumador a Hamás. A pesar de ello, los regímenes del Acuerdo de Abraham, convencidos de que los beneficios de los acuerdos priman sobre otras consideraciones, están dejando de lado a la opinión pública.

Fue en 2020-2021 cuando Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán firmaron los acuerdos, conocidos colectivamente como los Acuerdos de Abraham. Sudán es un caso especial. Desde hace casi un año, el país está desgarrado por una feroz guerra civil y sufre una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente.

Los combates entre el ejército, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burham, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagtalo, han causado la muerte de decenas de miles de personas. Los alimentos escasean y la amenaza de hambruna se cierne sobre gran parte de la población. El mundo ha contemplado con indiferencia el rápido desarrollo de la tragedia.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de marzo, Edem Wosornu, director de operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), declaró: "Desde todos los puntos de vista -la magnitud de las necesidades humanitarias, el número de personas desplazadas y que pasan hambre-, Sudán es uno de los peores desastres humanitarios de los últimos tiempos..... Sencillamente", dijo, "estamos fallando al pueblo de Sudán".

Según la ONU, más de 18 millones de sudaneses se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria -10 millones más que el año pasado por estas mismas fechas-, mientras que se cree que 730.000 niños sudaneses sufren desnutrición grave.

Con el tiempo, sin duda, el conflicto terminará y Sudán luchará por volver a una existencia más normal. Entonces será el momento de que su gobierno considere cuáles son los mejores intereses para el país, y si apoya su adhesión a los acuerdos o la rechaza.

Funcionarios de EAU dicen que no tienen planes de cortar lazos con Israel

En el caso de los EAU, según un informe publicado el 10 de marzo en The New York Times, los funcionarios emiratíes afirman que no tienen intención de cortar los lazos con Israel. Al contrario, en un documento dirigido al NYT, el gobierno emiratí destacaba cómo sus funcionarios habían utilizado su relación con Israel para facilitar la entrada de ayuda humanitaria para los gazatíes, así como el tratamiento médico de los gazatíes heridos trasladados a Emiratos.

"Los EAU creen que las comunicaciones diplomáticas y políticas son importantes en tiempos difíciles como los que estamos presenciando", declaró el gobierno.

A finales de febrero, el ministro de Economía, Nir Barkat, se convirtió en el primer ministro israelí que visitaba Emiratos desde el 7 de octubre. Asistió a la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Abu Dhabi y se le vio estrechando manos y charlando con el ministro de Comercio saudí, Majid bin Abdullah Al-Qasabi. En una entrevista, se mostró "muy optimista" tras reunirse con funcionarios emiratíes.

"Hay un poco de sensibilidad mientras dure la guerra", dijo, pero los dos países "tienen intereses alineados, y los Acuerdos de Abraham son extremadamente estratégicos para todos nosotros".

Un artículo del especialista en Medio Oriente Joshua Krasna, publicado por el Foreign Policy Research Institute, recoge el gesto pronunciado por la cámara baja del parlamento de Bahréin el 2 de noviembre declarando "el cese de los lazos económicos con Israel y el regreso de los embajadores de ambas partes... en apoyo de la causa palestina y los legítimos derechos del hermano pueblo palestino".

No fue más que un gesto, porque el parlamento bahreiní no tiene ninguna injerencia en la política exterior del Estado. Krasna sostiene que la iniciativa parlamentaria no tuvo ninguna repercusión en las relaciones diplomáticas formales entre Israel y Bahréin.

Sin embargo, no está seguro del alcance y contenido de esas relaciones tras la guerra. En su opinión, la reaparición de la cuestión palestina en el centro de la agenda regional e internacional debe tener un impacto -aunque todavía muy incierto- en las futuras relaciones económicas y políticas.

Por lo que respecta a Marruecos, el medio de comunicación qatarí Al Jazeera informa de que, a pesar de la creciente indignación pública en el país por el conflicto entre Israel y Hamás, es probable que se mantenga el acuerdo de normalización entre Marruecos e Israel.

Desde principios de octubre, miles de marroquíes se han manifestado en la capital, Rabat, con banderas palestinas y lemas que piden, entre otras cosas, el fin de la normalización del gobierno marroquí con Israel. Sin embargo, las altas consideraciones políticas, encabezadas por el propio rey, pesan más que las murmuraciones populares.

La jugosa zanahoria ofrecida a Marruecos por la administración Trump como aliciente para firmar los Acuerdos fue el reconocimiento estadounidense de la reclamación de la nación sobre el disputado territorio del Sáhara Occidental. Este premio lo obtuvo Marruecos, y representa un gran impulso en su larga disputa con Argelia por las reivindicaciones sobre el territorio.

Además, según Intissar Fakir, analista senior del Instituto de Medio Oriente, la ventaja militar que Marruecos ha podido adquirir a través de los acuerdos con Israel "es sustancial... [sería] difícil para Marruecos abandonar esta asociación con Israel".

En general, los analistas estiman que el efecto del conflicto de Gaza será ralentizar, más que detener, la continua normalización de Israel con los Estados del Acuerdo de Abraham, EAU, Bahréin y Marruecos. Mientras tanto, Arabia Saudí, cuyas relaciones con Israel siguen siendo muy cordiales, se mantiene a la expectativa, quizá esperando el momento justo para firmar.

El autor es corresponsal en Medio Oriente de Eurasia Review. Su último libro es Trump y Tierra Santa: 2016-2020.

Síguelos en: www.a-mid-east-journal.blogspot.com.