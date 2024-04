Idan Amedi explica el rechazo al homenaje por el Día de la Independencia

El cantante Idan Amedi, que salió hace dos meses del hospital tras resultar gravemente herido combatiendo en Gaza, fue informado de que había sido elegido para encender una antorcha en la ceremonia del Día de la Independencia.

Sin embargo, a pesar del respetable estatus de la ceremonia de encendido del faro, el cantante sorprendió a todos cuando rechazó educadamente la tentadora oferta, y ahora explica por qué.

"En todos los lugares a los que fui en la Franja de Gaza, en Shejaia o Khan Yunis, me recibieron con miradas atónitas. Algunos combatientes me preguntaban asombrados: '¿Qué haces aquí? Algo en la foto no les gustaba", escribió Amadi.

El cantante prosiguió: "Tumbado en el suelo, lleno de polvo, con el equipo y las armas, me sentí parte de mi pueblo más que nunca; llegué a conocer en esta guerra a los mejores de nuestros hijos e hijas, héroes, pero sobre todo personas, con sueños, pasiones y un corazón anhelante".

Algún día hablaré de mi participación en esta guerra; estoy orgulloso de mis decisiones". Desde el primer momento, tuve más claro que nunca que esta vez luchaba por el futuro de mis hijos, Yaeli y Yehonatan, y esto me habría fortalecido y ayudado a fortalecer a los demás incluso en los lugares más oscuros." Idan Amedi, estrella de Fauda, es uno de los soldados heridos en Gaza (credit: YES STUDIOS)

Amedi continuó hablando de las honrosas ofertas que recibió: "En los últimos días, los medios de comunicación se han puesto en contacto conmigo para concederme el honor de izar un faro en la ceremonia del Día de la Independencia de este año, que se celebrará bajo el lema "Heroísmo israelí"".

Por qué Amedi decidió no aceptar la oferta

El cantante reveló la decisión de no aceptar la emocionante oferta: "No hay mayor honor que éste, pero por desgracia no podré aceptarlo este año. Después del 7 de octubre surgieron muchos héroes; algunos fueron mis soldados en el pasado o en la guerra actual.

"Este año, me quedaré en casa y me uniré a ellos. Como muchos del pueblo de Israel, serán recordados. Pero también recordaré el milagro llamado 'Estado judío'; recientemente, lo he comprendido en profundidad. Espero que tal vez en el futuro se me conceda el derecho a levantar un faro gracias a las palabras que escribo y no por el heroísmo de la guerra".

Para concluir, Amedi escribió: "Quiero dar las gracias a todos los que me recomendaron para este honor, a la ministra de Defensa, Sara Regev, y a los miembros del comité. Que la memoria de Alexei, Akiva, Gavri, Eliran y todos los guerreros caídos sea bendecida".

Que merezcamos ser dignos de su luz porque gracias a ellos nuestra gloria, y a la vida de la nación esta. Qué bueno es que sea así".