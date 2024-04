Estudiantes de Haverford acusan a Israel de colonialismo COVID

Varias organizaciones estudiantiles del Haverford College celebraron el pasado miércoles una clase en la que se enseñó cómo Israel utilizó supuestamente el COVID-19 contra los palestinos, lo que provocó la ira de grupos judíos que alegaron que el acto abordaba tropos antisemitas clásicos.

"COVID en tiempos de genocidio: Teach-in on how Israel uses COVID as a tool for settler colonialism in Palestine" se celebró como parte de una serie de eventos para el "Mes del Apartheid Israelí" y fue patrocinado por Estudiantes por la Paz, Estudiantes por la Justicia en Palestina, Defensa de los Discapacitados para Estudiantes en Haverford, y BiCo COVID Co.

"Únete a nosotros para aprender cómo el Estado israelí debilita intencionadamente a los palestinos a través de la propagación del COVID y cómo podemos resistirnos a la propagación del COVID y al genocidio contra los palestinos", rezaba un panfleto en el que también se señalaba que las mascarillas médicas eran obligatorias.

"Las ideas que se promulgan, cualquiera de las cuales puede resultar ofensiva para cualquiera de nosotros, pueden ser cuestionadas, impugnadas, refutadas, y no sólo en el aula, sino en lugares creados por los propios miembros de la comunidad", dijo Haverford.

Nuestra respuesta como universidad no es suprimir la expresión de diversos puntos de vista, sino crear espacios para el aprendizaje, el debate, el cuestionamiento, la reflexión y la conexión";

Asesorar a los miembros de nuestra comunidad sobre los tipos de expresiones que podrían alienar a otros e invitar a formas nuevas o diferentes de estar juntos; y fomentar una comunidad de estudiantes y trabajadores que puedan confiar en nuestro compromiso con el acceso equitativo a la educación y la libre expresión para todos."

Haverford destacó los diversos actos de respuesta al 7 de octubre que apoyó, como un acto con el Proyecto Shema sobre sensibilización al antisemitismo, la proyección del documental del festival Supernova y un panel con un académico y podcaster israelí.

Estudiantes por la Paz dijo que celebraba un acto de un mes de duración en lugar de la habitual Semana del Apartheid Israelí "dado el acelerado genocidio que Israel está cometiendo contra los palestinos".