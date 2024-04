Meeks no aprobará venta de aviones a Israel sin garantías

El representante Gregory Meeks, principal demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha declarado que no aprobará la venta de aviones de combate F-15 a Israel sin garantías sobre el uso que se les dará.

Meeks, que representa a un distrito de la ciudad de Nueva York, declaró el martes a la CNN: "Ya basta de bombardeos indiscriminados. I don’t want the kinds of weapons that Israel has to be utilized to have more death.”

Meeks es uno de los cuatro legisladores en Capitol Hill con poder para frenar la venta de armas. Anteriormente había apoyado la lucha de Israel contra Hamás y en la entrevista con CNN pidió a Hamás que liberara inmediatamente a los rehenes.

Su declaración es la última señal de que el apoyo a la guerra de Israel se está erosionando entre los legisladores demócratas, sobre todo tras el ataque israelí que mató a siete trabajadores humanitarios a principios de este mes y a pesar de que el gobierno de Biden ha señalado su apoyo a Israel en la lucha contra Hamás.

Anticipa represalias iraníes por su asesinato de un alto comandante iraní este mes.

Pidiendo el cese de las transferencias de armas a Israel

Días antes de la entrevista de Meeks’, más de 50 congresistas demócratas — entre ellos destacados progresistas y la ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi — firmaron una carta pidiendo al presidente Joe Biden el cese de las transferencias de armas a Israel. Meeks no fue uno de los firmantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera en el Pórtico Norte la llegada del primer ministro japonés, Fumio Kishida, y su esposa, Yuko Kishida, para asistir a una cena oficial de Estado en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 10 de abril de 2024. (crédito: REUTERS/LEAH MILLIS)

“Si se descubre que este ataque ha violado la legislación estadounidense o internacional, le instamos a seguir reteniendo estas transferencias hasta que los responsables rindan cuentas,” dice la carta. “También le instamos a que retenga estas transferencias si Israel no mitiga suficientemente el daño a civiles inocentes en Gaza, incluidos los trabajadores humanitarios, y si no facilita – o deniega o restringe arbitrariamente – el transporte y la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.”

En otro signo de tensión, la semana pasada la senadora Elizabeth Warren, al comentar el juicio contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, dijo: "Creo que concluirán que se trata de genocidio, y tienen amplias pruebas para hacerlo".

Tras el ataque al convoy de ayuda, el gobierno de Biden expresó su indignación y pidió a Israel que hiciera más para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Desde entonces, Israel ha aumentado el flujo de ayuda, frenando las críticas de Biden. En los últimos días, su administración ha rechazado las críticas a Israel y ha transmitido su apoyo ante un posible ataque iraní. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo el martes que Estados Unidos no ha visto "ninguna prueba" de que Israel esté cometiendo un genocidio.

"Como le dije al primer ministro Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel frente a las amenazas de Irán y sus aliados es férreo", dijo Biden en una rueda de prensa el miércoles. "Permítanme repetirlo, férreo. Vamos a hacer todo lo posible para proteger la seguridad de Israel.