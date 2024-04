Manifestación jordana cerca de la embajada israelí

La policía antidisturbios jordana golpeó y arrestó a docenas de manifestantes que intentaban marchar hacia la fuertemente custodiada embajada israelí en la capital Ammán, dijeron testigos y residentes el miércoles.

Más de dos mil manifestantes se reunieron tarde el martes, el tercer día de manifestaciones que han estado marcadas por enfrentamientos, después de que la policía armada con bastones repeliera a cientos de multitudes enojadas que intentaban asaltar el complejo de la embajada en el próspero distrito de Rabae en Ammán.

La embajada israelí, donde los manifestantes se reúnen a diario, ha sido durante mucho tiempo un punto de conflicto de las protestas antiisraelíes en momentos de escalada de violencia entre palestinos e Israel.

Muchos manifestantes corearon consignas en apoyo al grupo terrorista islamista Hamas. Las autoridades jordanas están alarmadas por que la campaña de bombardeos de Israel en Gaza podría ampliar la popularidad del movimiento Hamas entre muchos jordanos.

"Oh Hamas... Todos los habitantes de Jordania están contigo", corearon los manifestantes. Demonstrators carry banners and flags as a flare burns during a protest in support of Palestinians in Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, outside Al Kalouti mosque near the Israeli embassy in Amman, Jordan, March 27, 2024. (credit: REUTERS/Alaa Al-Sukhni)

Protestas en Jordania

Las pasiones han estado encendidas entre los jordanos, muchos de los cuales son de origen palestino, por la carnicería en Gaza, ya que la implacable campaña de bombardeos de Israel contra Hamas ha causado decenas de miles de muertes civiles, según funcionarios de Hamas, y ha arrasado muchas partes del densamente poblado enclave.

Jordania ha visto algunas de las mayores muestras de ira pública en la región desde que estalló la guerra cuando terroristas de Hamas cruzaron al sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1,200 personas y capturando a 253 rehenes, según los recuentos israelíes.

Las autoridades en Jordania dicen que se permiten las protestas pacíficas, pero no tolerarán ningún intento de turbas que busquen aprovechar la ira contra Israel para crear caos o intentar llegar a una zona fronteriza con Cisjordania ocupada por Israel o Israel.

Amnistía Internacional pidió el mes pasado a las autoridades jordanas que pongan fin a lo que dijo que era una represión generalizada que ha visto a cientos de personas arrestadas por expresar su apoyo a los palestinos en Gaza o criticar las políticas del gobierno jordano hacia Israel.

Muchos manifestantes critican la inacción percibida por parte de las autoridades, diciendo que sus compatriotas en Gaza están siendo dejados solos para enfrentar el poder militar de Israel.

El tratado de paz de Jordania con Israel es ampliamente impopular entre muchos ciudadanos que ven la normalización como una traición a los derechos de sus compatriotas palestinos.