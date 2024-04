Médicos de todo el mundo que cumplieron su sueño e hicieron Aliá

El sueño de vivir en Israel siempre ha ardido en los corazones de muchos judíos alrededor del mundo, pero para aquellos que practican la medicina, este sueño también se fusiona con una profunda misión de contribuir con sus habilidades y capacidades al sistema de salud israelí.

En las últimas semanas, se han llevado a cabo ferias especiales en Estados Unidos y Francia para médicos que consideran la aliyá. En estos eventos, representantes de los fondos de seguros de salud de Israel y altos representantes del Ministerio de Salud se reunieron con médicos y explicaron las opciones de empleo en Israel y el proceso requerido para calificarlos como médicos allí.

El camino hacia la aliyá no siempre es fácil. Una vida cómoda, una carrera prometedora, la familia y los amigos a menudo son obstáculos para realizar el sueño, pero el fuerte deseo de cumplir el sueño sionista puede superarlo todo. Los médicos deben renunciar a las vidas que habían construido en el extranjero, hacer la aliyá y comenzar una nueva vida llena de desafíos, en la que enfrentan la cultura de un nuevo país, un nuevo idioma, la falta de familiaridad con la cultura local y la necesidad de reiniciar sus carreras profesionales.

Desde el 7 de octubre, el deseo de hacer aliyá ha aumentado entre muchos judíos de todo el mundo. La exposición a incidentes antisemitas fortaleció el sentido de pertenencia entre los judíos de la diáspora y su deseo de vivir en Israel. Cuatro médicos del Fondo de Salud Meuhedet que hicieron aliyá desde diferentes países alrededor del mundo cuentan qué hay detrás de su decisión de hacer aliyá, cómo difiere su trabajo como médicos en Israel del de su país de origen, comparten sus primeros pasos en el sistema de salud israelí, lo que les sorprendió gratamente y también ofrecen sus consejos a los nuevos inmigrantes potenciales.

Siendo que el pasado domingo 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud, es especialmente apropiado contar la historia de cuatro médicos que hicieron aliyá a Israel desde diferentes lugares alrededor del mundo.

La Dra. Dalia Kutwak, de 42 años, casada y con cuatro hijos, originaria de Río de Janeiro, Brasil, hizo aliyá a Israel en 2018. Estudió medicina en la Universidad de Río y luego se mudó a Miami, donde se especializó en medicina interna y geriatría. Hoy vive con su familia en Bet Shemesh y trabaja en la clínica Rimonim en la ciudad, que forma parte del Distrito de Jerusalén de Meuhedet.

¿Qué te hizo decidirte a hacer aliyá?

“Aunque viví allí, realmente no se sentía como hogar para mí,” dice la Dra. Kutwak, describiendo sus sentimientos antes de inmigrar a Israel con su familia. “Me mudé de Brasil a Miami a los 26 años, donde completé mi residencia, especialización y trabajé allí durante varios años. En general, fue bueno para mí, pero en lo más profundo, sentía que este no era mi lugar. Quería buscar un lugar donde mi familia y yo nos sintiéramos como en casa,” dice.

Como judía, era importante para la Dra. Kutwak criar a sus hijos en un ambiente judío, “Solo tengo hijos varones y quería que estuvieran juntos en yeshivot. En Estados Unidos, estarían lejos el uno del otro, cada uno estudiaría en un lugar diferente, pero aquí en Israel, por otro lado, pueden estudiar juntos,” agrega.

Para la Dra. Kutwak, inmigrar a Israel no solo fue la realización de un sueño personal, sino también una misión. “En Estados Unidos, no solo era médico sino también director médico, y aunque era importante para mí cuidar de las personas, aquí en Israel siento que no solo estoy tratando a mis pacientes para que se sientan bien, sino que estoy cumpliendo con una mitzvá.”

¿Qué es diferente sobre tu trabajo como médico en Israel en comparación con Estados Unidos?

“En Israel, hay trabajo en equipo y todos quieren contribuir y ayudar. Antes de emigrar a Israel, era común que todos trabajaran solos y no había un sentido de trabajo en equipo como aquí,” dice la Dra. Kutwak. “Los pacientes en Israel te agradecen por cuidar de ellos, y cada vez que los ves, es agradable y reconfortante. Toda la atmósfera aquí, tanto desde la perspectiva del personal médico como de los pacientes, se siente muy familiar y cercana, algo que no tenía de donde venía,&rdquo ; agrega.

Ella señala que gracias a los sistemas avanzados en el sistema de salud israelí hoy, es posible brindar a los pacientes una atención mejor y de mayor calidad, “Todos los datos del paciente aparecen en un registro de salud universal en su expediente médico, y esto ayuda enormemente a proporcionar un tratamiento adecuado y efectivo, lo que no existía en Estados Unidos,” explica.

La Dra. Kutwak también comparte cómo comenzó en Meuhedet. “Recuerdo que cuando llegué a Israel, fui entrevistada por todas las HMO, y decidí ir a Meuhedet porque conecté desde el principio con el personal médico allí. Se desvían por sus pacientes, hay una atmósfera cálida y agradable y nos ayudamos mutuamente sin dudarlo,” dice.

Cuéntanos sobre tus primeros pasos en el sistema de salud israelí y qué te sorprendió gratamente aquí

“Cuando llegué por primera vez a Israel, estaba preocupada por las diferencias entre los medicamentos en ambos países,” dice la Dra. Kutwak. “Recuerdo que al principio de mi viaje aquí, fui acompañada durante dos semanas por un médico que es originario de Londres, y él me ayudó con todo el trabajo continuo en la clínica, ya sea con los sistemas informáticos, la forma en que funcionaba la clínica y, por supuesto, lidiar con diversas burocracias,” agrega.

La Dra. Kutwak explica que una de sus principales dificultades cuando emigró fue aprender hebreo. “Al principio, estaba en el ulpán, y también hice una pasantía de tres meses en Shaare Zedek, lo que me ayudó mucho a aprender el idioma. Conocía la mayoría de las palabras pero sentía que necesitaba ayuda ocasionalmente. El personal médico de Meuhedet fue servicial y sigue ayudándome a escribir en hebreo.”

“Tengo que admitir que no pensé que llegaría a ser tan cercana con el personal médico y los pacientes. Siento que algunos de ellos se han convertido en mis amigos,” dice la Dra. Kutwak. “El primer paciente que traté todavía está en contacto conmigo hasta el día de hoy, y hablamos de todo. Me sorprendió mucho la actitud cálida y la cercanía de la gente aquí,” añade.

¿Cuál sería tu opinión para los médicos que desean hacer aliyá?

“Antes de decidir hacer aliyá, recomiendo venir aquí primero en un viaje piloto y conocer un poco mejor el país,” dice la Dra. Kutwak. También señala que es muy importante intentar aprender el idioma hebreo incluso antes de venir a Israel, lo que facilita en gran medida el proceso. En conclusión, dice, “También es importante entender que no hay nada que temer al inmigrar. En Israel, siempre hay demanda de médicos y también para aquellos que hablan idiomas extranjeros.”

La Dra. Lea Levy, de 39 años, casada y con cinco hijos, hizo aliyá desde Francia hace casi cinco años. Se especializa en medicina familiar y medicina paliativa, que se esfuerza por mejorar la calidad de vida y aliviar el dolor de los pacientes terminales. Cuando la Dra. Levy llegó a Israel, fue una de las primeras médicas en Israel en especializarse en medicina paliativa. Hoy trabaja como médica de familia en la clínica Kshatot en su ciudad natal de Bnei Brak, y como médica paliativa en el Distrito Central de Meuhedet. La Dra. Levy estudió en la Universidad de París y habla hebreo, inglés, francés y español.

¿Qué te hizo decidirte a hacer aliyá?

“Vi que había programas especiales para absorber a médicos inmigrantes, como giras en Israel y reuniones con médicos franceses,” dice la Dra. Levy. “A través de una asociación de médicos en Francia, conocí a gerentes de Meuhedet, y también vi un anuncio del fondo de salud, en el que aparecía una compañera de clase mía que trabaja allí. Hablé con ella, y como resultado, me reuní con representantes de Meuhedet. Eso fue lo que finalmente me hizo decidirme a dejar Francia e inmigrar a Israel. Sabía que me esperaban muchas oportunidades,” agrega.

La Dra. Levy dice que decidió hacer aliyá cuando su hija mayor tenía ocho años. “Me dije que haríamos aliyá ahora, o los niños crecerían. Hay una cierta edad en la que es más fácil hacer el movimiento,” explica.

“Mi esposo hizo aliyá cuando tenía 19 años, y cuando tenía 24, nos conocimos y decidimos regresar a Francia, donde hice mi internado. Planeamos vivir tres años y luego hacer aliyá, pero al final, vivimos allí durante diez años. Cuando hablamos de hacer aliyá, estaba preocupado de que no tendría trabajo y que sería muy difícil para nosotros en un país nuevo. Es muy difícil dejar una vida completa y mudarse repentinamente a un lugar nuevo, pero tenía amigos que habían emigrado a Israel antes que yo. Vi que les iba bien y decidí que valía la pena la dificultad,” dijo.

¿Qué es diferente en tu trabajo como médico en Israel en comparación con en Francia?

“La especialidad en medicina paliativa en Israel es muy diferente de lo que tenía en Francia. En Israel, nuestra relación con los pacientes es más profunda, especialmente con aquellos que comparten cosas en común con nosotros. La conexión entre la gente aquí y la unidad social también es sólida. Cuando una persona experimenta dificultades aquí, todos se enlistan para ayudarla,” explica la Dra. Levy.

Otra cosa que señala la Dra. Levy es que en Israel trabaja en una clínica de barrio cerca de su casa, en comparación con su trabajo en Francia, donde tenía que conducir 45 minutos hasta su lugar de trabajo todas las mañanas.

“En Francia, al final del día, llegas a casa y desconectas y ya no te ocupas del trabajo. Aquí, en cambio, estás constantemente acompañando a los pacientes. Incluso después de que hayan terminado el tratamiento, sigo cuidando de mis pacientes,” dice la Dra. Levy.

Agrega que desde que llegó a Meuhedet, se le ha dado la oportunidad de liderar procesos significativos en el fondo de salud. “Siento que mi voz realmente cuenta y puedo acercarme a la gerencia y tener una influencia real en cosas que son importantes para mí", dice la Dra. Levy. Lea Levi (crédito: Foto personal)

Cuéntanos sobre tus primeros pasos en el sistema de salud israelí y qué te sorprendió gratamente aquí

“Cuando llegué a Meuhedet, me asignaron un médico senior que me guió en el trabajo. Esto fue de gran valor para mí y fue especialmente importante al principio,” dice la Dra. Levy.

“En Francia, el sistema de salud es privado, y los médicos de familia no siempre tienen acceso a toda la información del paciente. En Israel, los sistemas son muy avanzados, y los médicos de familia tienen acceso a todos los expedientes médicos, lo que nos ayuda a proporcionarles el mejor tratamiento,” explica.

¿Cuál sería tu opinión para los médicos que desean hacer aliyá?

La Dra. Levy dice que una de las cosas más importantes que le ayudó a hacer aliyá fue que preparó toda la documentación necesaria seis meses antes. “Muchos inmigrantes llegan y se encuentran con mucha burocracia de formularios requeridos por el Ministerio de Salud. Tuve la suerte de saber exactamente lo que necesitaba antes de llegar, y me ahorró muchos dolores de cabeza innecesarios,” describe la Dra. Levy.

Alberto Tarica (crédito: Foto personal)

Dr. Alberto Tarica, de 55 años, casado con cuatro hijos, hizo aliyá a Israel desde Argentina hace aproximadamente un año y medio. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en medicina familiar. La Dra. Tarica trabajó como médica de familia en Argentina y también fue director de una clínica médica. Actualmente trabaja en la clínica de Beit Shemesh del Distrito de Jerusalén de Meuhedet.

¿Qué te hizo decidirte a hacer aliyá?

“Hice aliyá a Israel con mi familia, y esto es algo que siempre habíamos querido hacer. Cuando era niño, siempre escuché historias sobre el Estado de Israel y lo que significaba para el pueblo judío. Desde entonces, soñé con vivir aquí. Cuando tuve la oportunidad de hacer aliyá, no lo dudé,” dice el Dr. Tarica.

En Argentina, trabajó como médico de familia y director de una clínica. “Trabajé como médico de familia y director de una clínica. Siempre fui el tipo de médico que estaba cerca de mis pacientes y siempre me gustó mi trabajo. Sin embargo, sentí que había llegado a un punto en el que necesitaba un cambio, y hacer aliyá a Israel era exactamente lo que necesitaba," dice.

¿Qué es diferente en tu trabajo como médico en Israel en comparación con Argentina?

“En Argentina, me ocupaba de muchas personas mayores. La situación allí es muy difícil, y muchos no pueden pagar un seguro médico. Muchas veces, trabajé pro bono. Aquí, en Israel, la situación es completamente diferente. Todos tienen acceso a un seguro médico, y me alegro de que finalmente pueda concentrarme en darles a mis pacientes la mejor atención médica posible, sin preocuparme por su capacidad para pagar,” dice el Dr. Tarica.

“Me sorprendió mucho lo avanzado que está el sistema de salud israelí en comparación con Argentina. En Argentina, los médicos de familia no tienen acceso a los registros médicos de los pacientes, y fue un verdadero desafío. Aquí, en cambio, tengo acceso a todos los registros médicos de mis pacientes, y esto facilita enormemente mi trabajo", agrega.

Cuéntanos sobre tus primeros pasos en el sistema de salud israelí y qué te sorprendió gratamente aquí

“Cuando llegué a Israel, estaba preocupado por el idioma. No sabía hebreo y sabía que sería un desafío. Cuando llegué, comencé a estudiar hebreo en un ulpán. Aunque todavía no hablo hebreo con fluidez, mejoro cada día. En mi trabajo, también tengo la suerte de trabajar con colegas que hablan inglés y español, y esto facilita mucho las cosas,” dice el Dr. Tarica.

“Lo que más me sorprendió gratamente en Israel fue la calidez de las personas. La gente aquí es muy cálida y amable. Desde que llegué, me he sentido como en casa. Estoy muy feliz de estar aquí y de ser parte del sistema de salud israelí,” agrega.

¿Cuál sería tu opinión para los médicos que desean hacer aliyá?

“Siempre he dicho que si alguien quiere hacer aliyá, debe hacerlo. Israel es el país del pueblo judío y todos deberían tener la oportunidad de vivir aquí. Es cierto que hacer aliyá no es fácil y hay muchos obstáculos que superar, pero al final del día, vale la pena,” dice el Dr. Tarica.

“Mi consejo para los médicos que desean hacer aliyá es que no tengan miedo de dar el paso. En Israel, siempre hay demanda de médicos, y hay muchas oportunidades profesionales aquí. Además, el sistema de salud israelí es muy avanzado, y estoy seguro de que cualquier médico que haga aliyá aquí se sentirá satisfecho con su trabajo y podrá contribuir significativamente al sistema de salud israelí,” concluye.

Dr. Yossi Mizrahi, de 45 años, soltero y sin hijos, nació en Uruguay y hace casi tres años hizo aliyá a Israel. Estudió medicina en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, y trabajó como médico de familia en Uruguay. Después de hacer aliyá a Israel, trabajó en el Hospital Shaare Zedek y en la clínica de Meuhedet en Beit Shemesh. Hoy en día, el Dr. Mizrahi trabaja como médico de familia en la clínica Meuhedet de Beit Shemesh, que forma parte del Distrito de Jerusalén de Meuhedet. Habla hebreo, español, inglés y portugués.

¿Qué te hizo decidirte a hacer aliyá?

“Decidí hacer aliyá porque quería vivir en Israel y ser parte del pueblo judío. Desde que era niño, siempre soñé con vivir en Israel. Cuando era adolescente, participé en un viaje a Israel, y desde entonces, supe que quería vivir aquí,” dice el Dr. Mizrahi.

“Cuando era joven, trabajé como médico de familia en Uruguay, y siempre me gustó mi trabajo. Sabía que quería continuar mi carrera en Israel. Cuando finalmente decidí hacer aliyá, vine a Israel y comencé a trabajar en el hospital Shaare Zedek en Jerusalén. Allí, conocí a gerentes de Meuhedet y me ofrecieron trabajar en su clínica en Beit Shemesh. Acepté la oferta y me mudé a Beit Shemesh hace casi tres años,” agrega.

¿Qué es diferente en tu trabajo como médico en Israel en comparación con Uruguay?

“En Uruguay, trabajé como médico de familia en una clínica médica. Trabajé con pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta personas mayores. En Israel, mi trabajo como médico de familia es muy similar, pero aquí en Israel, es muy diferente porque estoy rodeado de judíos y siento que soy parte de una gran familia,” dice el Dr. Mizrahi.

“En Israel, la conexión entre la gente es muy sólida. Cuando uno necesita ayuda aquí, siempre hay alguien que puede ayudarlo. La comunidad aquí es muy cálida y acogedora, y siempre estoy rodeado de amigos. Esto es lo que más me gusta de Israel,” agrega.

Cuéntanos sobre tus primeros pasos en el sistema de salud israelí y qué te sorprendió gratamente aquí

“Cuando llegué a Israel, me asignaron un médico senior que me guió en el trabajo. Esto fue de gran valor para mí, especialmente porque todavía no hablaba hebreo cuando llegué. El médico senior me ayudó a acostumbrarme al trabajo y me enseñó hebreo. Estoy muy agradecido con él por toda la ayuda que me brindó,” dice el Dr. Mizrahi.

“Cuando llegué a la clínica de Meuhedet en Beit Shemesh, me asignaron una enfermera que también me ayudó mucho a adaptarme. Fue muy importante para mí sentirme bienvenido y tener a alguien que me ayudara en mis primeros pasos en Israel," agrega.

¿Cuál sería tu opinión para los médicos que desean hacer aliyá?

“Siempre he dicho que si alguien quiere hacer aliyá, debe hacerlo. Israel es el país del pueblo judío y todos deberían tener la oportunidad de vivir aquí. Hacer aliyá no es fácil, y hay muchos obstáculos que superar, pero al final del día, vale la pena. En Israel, siempre hay demanda de médicos, y hay muchas oportunidades profesionales aquí. Además, el sistema de salud israelí es muy avanzado, y estoy seguro de que cualquier médico que haga aliyá aquí se sentirá satisfecho con su trabajo y podrá contribuir significativamente al sistema de salud israelí,” concluye el Dr. Mizrahi.

Este artículo ha sido redactado en colaboración con Meuhedet