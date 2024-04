La cantante de R&B Jenny Penkin habla de su nueva música

Penkin, quien acaba de lanzar su segundo álbum en solitario, "Todo o Nada", puede resultar familiar para algunos como la vocalista de la banda israelí de future-soul, Masok. Es jueves por la tarde y la ciudad está ocupada.

Estamos sentados al aire libre en un pequeño café no lejos de la calle Bograshov; los cláxones de los coches suenan, y los camiones ruidosos pasan. Una enérgica Penkin está vestida con una camiseta extragrande, que muestra los tatuajes en sus brazos.

Acaba de salir de una reunión con su manager, donde discutieron sobre las redes sociales en torno a algunas de sus canciones recién lanzadas.

La música ha estado en la vida de Penkin desde muy joven.

Penkin, hija de una profesora de piano, y su madre se mudaron a Israel desde Rusia en 1994. "Tenía cuatro años, estaba sentada en el orinal y componiendo en el órgano de mi madre", recuerda.

A los 12 años, Penkin compitió en el programa de talentos de realidad israelí "Lihiyot Cochav" ("Ser una Estrella"). Mientras aún estaba en el ejército, audicionó para "The Voice" pero perdió ante Yuval Dayan en una competencia de canto en la primera temporada. "Lloré mucho", ríe Penkin. Tenía casi 20 años, y solo entonces me di cuenta: era realmente buena."

Penkin pasó un año en los Estados Unidos en el Berkley College of Music, pero la distancia de casa, la soledad y el deseo de un enfoque más creativo le pasaron factura.

Regresó a Israel y comenzó a trabajar en componer sus propias pistas y escribir canciones, que describe como una mezcla de R&B contemporáneo, hip hop y soul trap.

Desde entonces, ha sucedido mucho

"Hay un género así en los Estados Unidos, pero en Israel, la gente dice (dice en inglés con acento israelí exagerado) '¿Qué es esto? ¿Es rock? ¿Qué es esto? ¿Es hip hop? ¿Qué, Mizrahi?'," dice Penkin.

Penkin ha lanzado varios sencillos, un extended play (EP) en inglés, "Him, On the Other Hand" (2018), y su álbum debut en hebreo, "It Is What It Is" (2022). Ha trabajado con algunos de los principales artistas musicales de Israel, incluidos los raperos Teddy Neguse, Cohen y Shazamat, así como las cantantes Marina Maximilian Blumin y Carolina.

Además, frecuentemente encabeza y participa como invitada en espectáculos y festivales de música, es DJ en activo y profesora de música.

Cuando se trata de crear música, para ella, todo comienza con el ritmo, dice Penkin.

Aprender a crear esos ritmos, agregar letras y producir una canción tomó práctica. Se dio cuenta de esto durante un proyecto de residencia de co-creación en Berlín en 2019, cuando estaba contratada para escribir y grabar un EP en un mes.

"Fue entonces cuando entendí que es como un músculo, al igual que cuando vas al gimnasio tres veces a la semana, es mejor que ir una vez a la semana."

Hoy en día, usa mucho ese músculo, y los ritmos son parte de su vida diaria.

"Cuando escucho un ritmo, cualquier ritmo, empiezo a tener ideas, ideas melódicas", dice Penkin. "Así que las grabo en mi teléfono, incluso cuando estoy caminando por la calle". Ella ejemplifica haciendo beatbox, "Kakam kakam kacha kakam kakam kacha... las letras son importantes, pero vienen después".

Penkin toma un sorbo de café helado mientras habla sobre la música de su nuevo álbum. Una de las canciones es "Koolooloo", la historia del estado de Israel, imaginado como una mujer, que Penkin escribió durante las protestas masivas antes del 7 de octubre. "Sentí que Israel era como una niña perdida, así que convertí a Israel en una mujer y canté sobre ella.

Tiene 20 años, ya sabes, y no se ama a sí misma. Va con el hombre equivocado, un hombre abusivo. Está perdida y comete muchos errores." El renombrado pianista y compositor Nitai Hershkovits produjo la canción.

"Es increíble. Creó el ritmo, y me enamoré de él de inmediato."

Penkin también rapea en el álbum en las canciones "Bimkom Livroach", "Tirkedi" ("En lugar de huir, baila") y "Ad Pa'am Haba" ("Hasta la próxima vez"); toca notas de R&B más suaves en otras y ofrece un homenaje a sus días como niña en Dizengoff Center en la canción "Yalda Shel Senter" ("La Chica del Centro").

"Quiero que la gente escuche mi música", dice Penkin, quien tiene algunos fans y seguidores incondicionales. "Quiero que llegue a millones de personas. Quiero ser una pionera del R&B en Israel", agrega enfáticamente.

La entrevista ha llegado a su fin. Penkin se levanta y mira a su manager, que está trabajando en una mesa cercana. Luego decide que es hora de flexionar otro tipo de músculo y se dirige al gimnasio.

Jenny Penkin se presentará el 20 de abril en la Fiesta 420 en Kuli Alma y el 6 de junio en el Festival Queenta. Una fiesta de lanzamiento del álbum se llevará a cabo el 8 de junio en el Gagarin.

Para entradas: https://www.goshow.co.il/show/order/16200/42877