EE.UU. distribuirá 95.000 millones de dólares entre Israel y Ucrania

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tendrá su esperada votación sobre la ayuda para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico tan pronto como el sábado, dijo el presidente republicano Mike Johnson el miércoles, más de dos meses después de que un paquete similar fuera aprobado en el Senado.

El Comité de Asignaciones de la Cámara dio a conocer una legislación que proporciona más de $95 mil millones en asistencia de seguridad, incluidos $60.84 mil millones para abordar el conflicto en Ucrania y ayudar a los socios regionales a enfrentar la invasión de Rusia, de los cuales $23.2 mil millones se utilizarían para reponer armas, existencias e instalaciones de Estados Unidos.

La Cámara de Representantes decidirá sobre los paquetes de ayuda

El proyecto de ley para Israel asciende a $26.38 mil millones, para Israel y fondos para cubrir el costo de las operaciones militares estadounidenses en respuesta a los ataques recientes.

La medida para el Indo-Pacífico asciende a $8.12 mil millones.

Después de semanas de incertidumbre sobre si los líderes republicanos de la Cámara permitirían a los miembros votar sobre la ayuda, Johnson dijo el lunes que había decidido dividir el proyecto de ley de $95 mil millones del Senado en piezas separadas. House Speaker Mike Johnson (R-LA) walks to the House Chamber, ahead of U.S. President Joe Biden's State of The Union Address on Capitol Hill in Washington, US, March 7, 2024 (credit: REUTERS/TOM BRENNER)

Y el miércoles, después de una intensa presión de los intransigentes que se oponen al plan de gastos, Johnson comenzó a publicar el texto de los proyectos de ley, con una votación sobre la aprobación final prevista para el sábado por la noche, para proporcionar tiempo para el debate y la enmienda.

El Senado controlado por los demócratas aprobó su proyecto de ley de asistencia con una sólida mayoría bipartidista del 70% en febrero, y los defensores del paquete habían dicho que pasaría por la Cámara con un margen similar si Johnson permitía una votación.

Los líderes republicanos de los comités de seguridad de la Cámara dijeron que apoyan el plan de Johnson.

Apoyo demócrata

El apoyo demócrata es esencial, dado el escaso margen republicano en la Cámara y la oposición a una mayor ayuda por parte de los republicanos de extrema derecha.

El plan recibió un impulso importante cuando la representante Rosa DeLauro, la principal demócrata en el panel de Asignaciones de la Cámara, anunció su apoyo a los tres proyectos de ley de financiación de seguridad. "Finalmente tenemos un camino a seguir para proporcionar apoyo a nuestros aliados y ayuda humanitaria desesperadamente necesitada", dijo en un comunicado.

El proyecto de ley del Senado enfrentó una feroz oposición de los legisladores más conservadores, muchos aliados del ex presidente Donald Trump, quien ha sido escéptico acerca de la ayuda a Ucrania y espera recuperar la Casa Blanca en noviembre.

Al menos dos de los miembros más conservadores de la Cámara habían amenazado con intentar destituir a Johnson como presidente si seguía adelante.

También hay objeciones al paquete por parte de algunos en la izquierda, con algunos demócratas preocupados por enviar más dinero a Israel mientras este contraataca el ataque del 7 de octubre por parte de militantes de Hamás. Los opositores dicen que debería haber controles más estrictos sobre las armas estadounidenses y los dólares de los contribuyentes, dada la devastadora repercusión en civiles de la campaña de Israel en Gaza.

En un mensaje de texto a los miembros de la Cámara, Johnson dijo que el comité de Reglas de la Cámara también publicaría un cuarto proyecto de seguridad nacional el miércoles, que incluiría el Acta REPO, el proyecto de ley de TikTok de la Cámara y sanciones.

El Acta REPO sentaría las bases para la confiscación de activos rusos para ser entregados a Ucrania. Y la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó en marzo un proyecto de ley que daría al propietario chino de la aplicación de videos cortos TikTok, ByteDance, alrededor de seis meses para desinvertir los activos estadounidenses o enfrentar una prohibición.

Y Johnson prometió un texto de un proyecto de ley de seguridad fronteriza por separado. La inmigración es una preocupación principal para los votantes conservadores antes de las elecciones del 5 de noviembre que decidirán el control de la Casa Blanca y el Congreso, y algunos republicanos han insistido en que no respaldarían la ayuda extranjera sin más financiamiento para la seguridad en la frontera de EE. UU. con México.