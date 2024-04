EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra Irán tras el ataque con misiles

El mensaje de la Casa Blanca después de anunciar nuevas sanciones y controles de importación sobre Irán fue claro: Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel y la seguridad del personal y los socios en la región.

En un comunicado, Presidente Biden dijo que Estados Unidos no dudará en tomar todas las medidas necesarias para responsabilizar a Irán.

Irán lanzó uno de los mayores ataques con misiles y drones que el mundo haya visto contra Israel hace menos de una semana, dijo Biden, y junto con aliados y socios, Estados Unidos defendió a Israel.

"Ayudamos a derrotar este ataque", dijo Biden. "Y hoy, estamos responsabilizando a Irán—imponiendo nuevas sanciones y controles de exportación sobre Irán."

Acción colectiva contra Irán

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dijo específicamente que las sanciones se dirigirán a varias acciones relacionadas con el programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán, proveedores y clientes de uno de los mayores productores de acero de Irán, y empresas automotrices iraníes con conexiones con entidades designadas por Estados Unidos como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL).

Miller dijo que el Departamento del Tesoro está imponiendo sanciones a 16 individuos y dos entidades que están facilitando la producción y prueba de UAV de Irán, así como la proliferación a actores que trabajan en nombre del IRGC y su brazo de producción de UAV, Kimia Part Sivan Company; y otros fabricantes iraníes de UAV y motores de UAV. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei looks on during a meeting in Tehran, Iran, April 3, 2024. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

El Departamento del Tesoro también está sancionando cinco empresas que proporcionan materiales componentes para la producción de acero a la empresa siderúrgica Khuzestan de Irán o compran sus productos de acero terminados, según Miller.

El grupo automovilístico iraní Bahman Group y tres de sus subsidiarias que han seguido apoyando materialmente al IRGC y MODAFL también serán sancionados.

Miller agregó que el Departamento de Comercio impondrá nuevos controles para restringir el acceso de Irán a tecnologías como microelectrónica de grado comercial básico. Estos controles también se aplican a productos fabricados fuera de Estados Unidos que se producen utilizando tecnologías estadounidenses.

Esto se suma a las restricciones de exportación integrales ya impuestas a Irán, incluidos controles que apuntan a la participación de Irán en el suministro de UAV en apoyo de la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, dijo Miller.

"Continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios para emplear toda la gama de herramientas a nuestra disposición para abordar las corrientes de ingresos y desbaratar las redes que respaldan la proliferación imprudente de armas de Irán que desestabilizan el Medio Oriente y más allá", dijo Miller.

Biden dijo que los socios del G7 están comprometidos a actuar colectivamente para aumentar la presión económica sobre Irán. Añadió que los aliados y socios han emitido o emitirán sanciones y medidas adicionales para "restringir los programas militares desestabilizadores de Irán." Biden dijo que bajo su administración, Estados Unidos ha sancionado a más de 600 individuos y entidades, incluidos Irán y sus representantes, Hamas, Hezbollah, los hutíes y Kataib Hezbollah.

"Y seguiremos haciéndolo", dijo Biden.