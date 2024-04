Netanyahu acusa a los negociadores de rehenes de mentir a la Op. Publica

El primer ministro Benjamin Netanyahu criticó a los miembros del equipo negociador encargado de las conversaciones de cese al fuego y liberación de rehenes, acusándolos de realizar "informes falsos" y "sembrar desesperación entre las familias de los rehenes", durante una reunión del gabinete de guerra el domingo, según medios israelíes.

"Los informes falsos del equipo de negociación solo perjudican el esfuerzo por devolver a los secuestrados", dijo Netanyahu, según N12. "Si hay alguien en el equipo negociador que no está dispuesto a aceptar las decisiones del ámbito político solo para obtener titulares anónimos y falsos en los medios por motivos políticos, que sea decente y no esté aquí".

El gabinete de guerra se reunió el domingo por la noche por primera vez en 12 días para discutir el tema de los rehenes.

El equipo negociador dice que siente que se perdieron oportunidades para un acuerdo

A principios de este mes, miembros del equipo negociador le dijeron al programa de investigación Uvda de N12 que sienten que se perdieron repetidamente oportunidades para un acuerdo y que sienten que fueron ignorados por la oficina del primer ministro. El primer ministro Benjamin Netanyahu convoca al Gabinete de Guerra en Tel Aviv para discutir la respuesta de Israel al ataque iraní. (crédito: GPO)

"No puedo decir que sin Netanyahu hubiera habido un acuerdo, puedo decir que la probabilidad de un acuerdo hubiera sido mayor", dijo un miembro del equipo negociador a Uvda. "Además, desde diciembre, ciertamente desde enero, está claro para todos que no negociamos. Sucede una y otra vez: recibimos un mandato durante el día, y luego el primer ministro hace llamadas telefónicas por la noche, instruyendo 'no digas eso', 'no apruebes eso', pasando por alto tanto a los líderes del equipo como al gabinete de guerra de esta manera".

Netanyahu también acusó al ministro de Defensa Yoav Gallant de filtrar información de reuniones delicadas durante una reciente reunión del gabinete de seguridad, informó KAN el domingo.

Varios ministros y líderes del establecimiento de defensa estuvieron presentes en la reunión.

"Cada vez que me siento en pequeñas reuniones con el ministro de Defensa, el jefe del Mossad y el jefe del Shin Bet, todo se filtra. Sé que no es el jefe del Mossad ni el jefe del Shin Bet, entonces ¿quién podría ser?", preguntó Netanyahu durante la reunión, según KAN.

Gallant no estuvo físicamente presente en la reunión y participó por teléfono.