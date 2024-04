Las cinematecas rinden homenaje al maestro de la animación japonesa

Actualmente se está llevando a cabo un homenaje al gran director japonés de animación Hayao Miyazaki en las Cinematheques de Jerusalén y Tel Aviv y continuará durante las vacaciones de Pascua y hasta finales de mes.

El trabajo único de Miyazaki es imaginativo y está lleno de hermosas imágenes, pero sus historias también tienen una gran profundidad emocional, generalmente desde el punto de vista de los niños, que transportan a los espectadores a mundos oníricos.

Aunque algunas de estas películas están disponibles en servicios de streaming, es mucho más intenso y disfrutable verlas en la pantalla grande.

La mayoría de sus películas son adecuadas para niños, aunque algunas presentan escenarios pesadillescos que serán demasiado intensos para los más pequeños.

El homenaje presenta su última película, The Boy and the Heron, sobre un niño que se adentra en un extraño inframundo tras la muerte de su madre durante la Segunda Guerra Mundial, y que no recomendaría para niños menores de 10 años.

Pero la película, que ganó el Oscar este año a la Mejor Película de Animación, vale la pena verla para niños mayores y adultos, especialmente porque Miyazaki, ahora en sus 80 años, ha dicho que será su última película.

Su película anterior, The Wind Rises, trata sobre un niño que sueña con convertirse en piloto y en cambio tiene una carrera como ingeniero de vuelo, se mostrará en el homenaje y también está más dirigida a espectadores adultos.

Algunas de las películas que serían mejores para niños pequeños incluyen Kiki's Delivery Service, sobre una joven bruja que usa su talento para volar en escoba para hacer amigos; My Neighbor Totoro, la historia de niños que descubren un mundo de criaturas del bosque encantado después de que su madre es hospitalizada; y Ponyo, sobre una combinación de pez y niña que se hace amiga de un niño humano después de ser arrastrada a la orilla.

Otras obras maestras de Miyazaki incluyen Spirited Away, sobre una niña que se ve envuelta en una serie de aventuras después de que sus padres son convertidos en cerdos en su camino a un nuevo hogar; Princess Mononoke, sobre un niño que se encuentra en medio de una guerra entre la princesa titular y criaturas del bosque; y Howl's Moving Castle, sobre una niña que es maldecida y convertida en una anciana en la base de un castillo fantástico.

Para ver el programa completo, visita los sitios web de la Cinemateca de Jerusalén http://www.jer-cin.org.il/ y la Cinemateca de Tel Aviv cinema.co.il