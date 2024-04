Israel teme que sólo 40 de los 133 rehenes de Gaza estén vivos

El miedo en Israel está creciendo ante la posibilidad de que solo aproximadamente 40 de los 133 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre aún estén vivos, según informa el Daily Mail con sede en el Reino Unido en un informe publicado el domingo por la mañana.

El informe simplemente citaba una "fuente" que dijo que la inteligencia "es mucho más fácil de acceder que antes del 7 de octubre cuando teníamos un acceso limitado a Gaza y no teníamos muchas posibilidades de fuentes".

La aproximación supuestamente se basaba en inteligencia recopilada por el Shin Bet, pero la agencia de seguridad simplemente negó estas afirmaciones.

"La publicación en cuestión no es cierta y no es la opinión del Shin Bet", dijo la agencia. "Los números mencionados en la publicación son solo la opinión del escritor y no se basan en información proporcionada por el Shin Bet".

Este informe llegó poco después, menos de dos semanas antes, de que funcionarios estadounidenses le dijeran al Wall Street Journal que estiman que la mayoría de los rehenes tomados de Israel y retenidos por grupos terroristas en la Franja de Gaza ya no están vivos.

Al mismo tiempo, CNN informó que Hamás le dijo a los mediadores en el marco de las negociaciones de rehenes que no podía identificar y localizar a 40 rehenes vivos para llevar a cabo la primera fase del acuerdo, según una fuente israelí, así como otra fuente informada sobre los detalles.