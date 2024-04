El festival de cine en Pekín cancela una película israelí

The City, una aclamada película dirigida por el director israelí Amit Ulman, iba a participar en la competencia principal en el Festival Internacional de Cine de Beijing y competir por el Premio Tiantan, pero Ulman fue notificado un día antes de que la participación de la película en el festival fuera cancelada.

El equipo que había estado preparándose para asistir al festival con The City, que incluía al director/guionista/intérprete Ulman, la actriz Moria Akons y los productores Elad Peleg y Aharon Peer, debía volar a Beijing el 21 de abril, pero les dijeron que sus boletos habían sido cancelados y que serían notificados sobre los detalles de su nuevo vuelo. Desde entonces, los representantes del festival simplemente dejaron de responder a sus llamadas. No solo se cancelaron sus boletos de avión, sino que también se cancelaron las proyecciones de la película. La película estaba programada para ser proyectada en competencia el 23 de abril y en varios otros momentos.

En un comunicado, los representantes de The City lamentaron que, “a pesar de la maravillosa oportunidad de presentar la película en un escenario internacional prestigioso, el festival no solo canceló la participación de la película en la competencia, sino también las proyecciones festivas adicionales planeadas para The City, sin una explicación oficial. La producción entiende que la razón de la decisión repentina no se debe a problemas técnicos, sino a otros motivos... Esperamos que surjan oportunidades futuras para presentar este trabajo significativo e importante a una audiencia más amplia en todo el mundo.”

The City, que deslumbró al público en Israel cuando se estrenó en 2023, es una película única de larga duración de estilo rap, hecha al estilo noir, que mezcla comedia y crítica social, en la que Ulman interpreta a un detective que investiga un asesinato en una ciudad corrupta. Ha sido proyectada en festivales de cine judío e israelí en todo el mundo recientemente y ha recibido críticas entusiastas. Los críticos de cine israelíes votaron a Ulman como el descubrimiento del año en una encuesta de fin de año de 2023. La película es una adaptación del espectáculo teatral que Ulman creó, que fue un éxito de culto durante 10 años. UNA ESCENA de ‘The City.’ (crédito: Daroma Productions/Misha Pletinsky)

El festival no da explicaciones

Dada la completa falta de explicación, parece obvio que la cancelación es política, siguiendo la postura de China sobre la guerra de Israel contra Hamas después de la masacre del 7 de octubre. Entre las ironías se encuentran que China tiene uno de los peores registros de derechos humanos del mundo, especialmente en su trato a la minoría musulmana uigur, y que la película es una crítica mordaz del gobierno israelí actual.

La cancelación se produjo poco después de que la coreógrafa, bailarina y periodista israelí Ori J. Lenkinski fuera desinvitada del Festival de Fringe de Bergen en Noruega. Según un comunicado emitido por la organización de derechos humanos B’tsalmo, a Lenkinski, quien ha contribuido a The Jerusalem Post, se le dijo que “no puede actuar porque es de Israel. Ella señaló que aunque no hay boicot a Israel en Noruega, [los organizadores del festival] decidieron que debían ‘dar un paso y cortar lazos con Israel,’ siguiendo lo que está sucediendo en el país” y que habían cancelado su participación.

B’tsalmo pidió que se cancelara la financiación del Festival de Fringe de Bergen debido a su trato a Lenkinski.

Los artistas israelíes están preocupados de que estos dos eventos sean solo el comienzo de un boicot cultural a Israel, que parece haber comenzado en otoño cuando el Festival Internacional de Cine de Estocolmo desinvitó y luego reinvitó a Aleeza Chanowitz, cuya serie de televisión Chanshi fue proyectada allí.

En noviembre, en la ceremonia de apertura del Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam, el más prestigioso del mundo, se desplegó una pancarta que decía, “Del río al mar, Palestina será libre” – ampliamente entendida como un llamado al genocidio de judíos israelíes – que fue recibida con aplausos por parte del público, así como por el director del festival, Orwa Nyrabia, quien luego se disculpó.