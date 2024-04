Tel Aviv se impone 1-0 al Panathinaikos

Maccabi Tel Aviv derrotó a Panathinaikos 91-87 mientras Bonzie Colson y Lorenzo Brown lideraron un heroico regreso en el último cuarto para darle al equipo amarillo y azul una ventaja de 1-0 en la serie de cuartos de final en el OAKA Arena la noche del martes.

El Juego 2 volverá a Atenas el jueves, donde Maccabi buscará tomar una ventaja de 2-0 y enviar la serie al mejor de cinco a su hogar lejos de casa en Belgrado debido a la guerra, para el Juego 3, y el Juego 4 si es necesario.

En el primer juego, el equipo de Oded Katash tomó una ventaja temprana con Jake Cohen liderando a Maccabi, sin embargo, Kostas Sloukas, Luca Vildoza y Kendrick Nunn dieron a Panathinaikos una ventaja de 50-42 al medio tiempo.

Mathias Lessort y Wade Baldwin anotaron para sus respectivos equipos en el tercer cuarto, manteniendo a Panathinaikos al frente 70-63, pero Baldwin sufrió una lesión en la pierna en el último cuarto mientras ayudaba a Maccabi a reducir la ventaja. Aún así, Colson y Brown rápidamente asumieron la responsabilidad con puntos desde afuera y adentro para darle la ventaja a Tel Aviv, mientras que Josh Nebo acertó un par de tiros libres cruciales para sellar la victoria en el Juego 1 fuera de casa.

Se desconoce si Baldwin jugará el jueves debido a la lesión. Mientras el jugador mismo dijo que estará listo para el Juego 2, el equipo cuestiona si podrá participar en las festividades.

Colson anotó 18 puntos, Brown agregó 16 puntos y Baldwin contribuyó con 15 puntos en la victoria. Lessort anotó 22 puntos, Sloukas agregó 12 puntos y Jerian Grant anotó 11 puntos para Pana en la derrota.

Triunfo, adversidad y determinación

“Creo que estábamos abajo por ocho puntos al medio tiempo y estábamos un poco confundidos defensivamente,” comenzó Katash en sus comentarios posteriores al juego. “Regresamos a nuestro plan de juego y acertamos algunos tiros importantes en posesiones importantes en ataque. Pero fue todo en defensa, mostramos carácter y estoy muy orgulloso.

“Espero que la lesión de Wade Baldwin no sea tan grave. La última posesión y el último minuto siempre se reducen a grandes jugadas de grandes jugadores en ambos lados. Ellos fallaron su tiro y nosotros lo logramos, pero estoy orgulloso de que nos mantuvimos ahí y nos mantuvimos enfocados y creyentes. Estoy realmente feliz.”

Panathinaikos aceptó la derrota con calma.

“Creo que no merecíamos ganar,” dijo Ataman. “Fallamos 10 tiros libres, cometimos muchos errores y en los últimos dos minutos. Todos, jugadores, personal y el club, que intentaron hacer una fiesta antes del juego [no ayudaron] ... Los árbitros con dos llamadas ridículas y un tiro de 3 puntos para Baldwin.

"Me quejé de que no era justo dar ese tiro de 3 puntos ... todo fue en nuestra contra y perdimos el juego y perdimos la ventaja y destruimos siete meses de trabajo que hicimos en la temporada regular. Si no vamos al Final Four, no estaré en Panathinaikos el próximo año.”

Colson, el MVP del juego, habló sobre la victoria.

“Quería jugar mi juego y simplemente luchamos hasta el final, pero fue un esfuerzo grupal y en el entretiempo hablamos sobre lo que nos llevó a este punto y lo hicimos. Todos dieron un paso adelante y es uno menos. Nos mantuvimos en lo que hacemos, jugando buena defensa y acertando buenos tiros cuando necesitábamos y simplemente quedándonos juntos como mostramos nuestra resiliencia. Solo tenemos que seguir así.”

Volviendo a la acción en la cancha, Konstantinos Mitoglou y Nunn anotaron para Panathinaikos mientras Baldwin y Brown hicieron lo mismo para Maccabi Tel Aviv, mientras que Jake Cohen tuvo la mano caliente para un par de canastas para darle a los amarillos y azules una temprana ventaja de 9-7 a mediados del primer cuarto.

Nunn anotó en la pintura, Cohen anotó un triple y Sloukas llegó para una bandeja desde el ala mientras continuaba el frenético ritmo de ida y vuelta.

Maccabi mantuvo la presión mientras Nebo clavaba una volcada, a lo que Marius Grigonis respondió con un triple desde la distancia, al igual que Brown. Baldwin encestó tres tiros libres, Grigonis y Sloukas anotaron triples, Jasiel Rivero anotó en el interior, Grigonis nuevamente intentó un triple desde la esquina, Lessort clavó una espectacular volcada para cerrar el cuarto, pero Maccabi mantenía una ventaja de 26-25 después de 10 minutos de acción.

Grant abrió el segundo cuarto con un disparo desequilibrado y Tamir Blatt anotó un triple, pero Vildoza hizo lo mismo para Pana y Lessort anotó una canasta para mantener las cosas cerca. Grant anotó mientras Nebo clavaba, pero un par de triples de Vildoza dieron a los locales una ventaja de 43-32 con cinco minutos restantes en la mitad.

Colson logró una jugada de 3 puntos mientras Nunn cometía su tercera falta, Juancho Hernangomez y Nebo intercambiaron canastas y Lessort clavó mientras el equipo de Ataman tomaba una ventaja de 50-42 al medio tiempo.

Baldwin anotó para comenzar el tercer cuarto para Maccabi, mientras Sloukas anotaba tras una pérdida de balón de Brown. Pero Colson anotó un triple y Brown anotó para reducir la ventaja de Pana a 60-54 a mediados del cuarto.

Antonius Cleveland de Tel Aviv ingresó con una jugada de 3 puntos, Rivero anotó tras un fallo de James Webb, y Lessort y Webb intercambiaron clavadas. Pero Pana mantuvo el control mientras Panagiotis Kalaitzakis acertaba sus tiros libres para mantener al equipo local al frente 70-63 después de 30 minutos.

Sin embargo, Baldwin comenzó el último cuarto con una jugada de 3 puntos para Maccabi y agregó un par desde la línea de tiros libres, y Colson encestó un triple para apretar las cosas casi de inmediato.

Lessort y Baldwin intercambiaron canastas, Rivero y Lessort hicieron lo mismo. Luego Tel Aviv recibió un impulso con Colson y Brown anotando desde más allá del arco para arrebatar una ventaja de 81-77 con 5:56 restantes en el tiempo reglamentario.

Las cosas se definieron en el alambre mientras Grant regresaba con puntos para Pana, mientras Colson anotaba en la pintura, y Blatt alimentaba a Nebo para un alley-oop.

Los locales se negaron a rendirse, sin embargo, mientras Grant encestaba un enorme triple desde la esquina y Nunn anotaba para empatar el juego 87-87 con 56 segundos restantes.

Pero Maccabi estuvo a la altura de la tarea mientras Brown anotaba una bandeja, Sloukas entregaba el balón en la penúltima posesión ofensiva de Panathinaikos y Nebo encestaba un par de tiros libres para sellar la estrecha victoria.

“Nos mantuvimos firmes,” dijo Nebo. “Sabemos que en el baloncesto de playoffs, el juego no se gana en el primer cuarto, y tuvimos que ser resilientes. Si ellos toman ventaja, tenemos que seguir jugando y no podemos ponernos demasiado arriba o demasiado abajo. Nos mantuvimos en el plan de juego y creímos el uno en el otro y encontramos una forma de ganar el juego. En un juego como este, tienes que encontrar una manera y aunque estamos cansados, tuvimos que profundizar porque esta es la parte más importante de la temporada.”