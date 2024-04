Las protestas antiisraelíes en EE.UU. tienen su origen en las petroleras

Desde el 17 de abril, estudiantes pro-palestinos en la Universidad de Columbia establecieron el Campamento de Solidaridad con Gaza, lanzando una campaña que exige que la universidad se desvincule de Israel. La escuela Ivy League con sede en Nueva York se une a universidades en todo Estados Unidos, como Emerson, Vanderbilt, Yale y la Universidad de California, Berkeley, que han visto protestas similares, junto con un aumento en incidentes antisemitas reportados.

The Media Line habló con el ex embajador israelí en los EE. UU. y ex alumno de Columbia, Michael Oren, quien expresó una profunda preocupación por la situación. Describió el clima actual en el campus como "intolerable, inaceptable y sumamente peligroso", que impacta no solo a los judíos sino también a la sociedad occidental en general. Oren trazó los orígenes de estos sentimientos hasta las revoluciones juveniles de la década de 1960.

Después de su fracaso inicial, dijo, estos movimientos se incrustaron en la academia, promoviendo sutilmente ideologías antiestablecimiento durante décadas. "Regresaron al campus y pasaron 50 años inculcando sus ideas en estudiantes y profesores para inspirar a funcionarios gubernamentales y ejecutivos corporativos en este conjunto particular de ideas autodeclaradas antiestablecimiento como caballos de Troya para el antisemitismo".

Las protestas antibélicas de hoy son en realidad proguerra

Oren estableció paralelismos entre los disturbios antibélicos de 1968 y los movimientos del campus de hoy, que considera proguerra debido a su exclusión de Israel.

Este cambio ha afectado notablemente disciplinas como Estudios Americanos, que se han vuelto claramente antiestadounidenses, continuó Oren. También señaló que incluso algunos académicos judíos se han unido al coro antiisraelí, sin reconocer las posibles consecuencias negativas para ellos mismos. "No ven que este camino también terminará mal para ellos". Manifestantes rezan frente a una entrada al campus de la Universidad de Columbia mientras protestan en solidaridad con los organizadores pro-palestinos, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 18 de abril de 2024. (Crédito: REUTERS/CAITLIN OCHS)

Reflexionando sobre la Pascua, Oren citó la historia del Hijo Malvado de la Hagadá, que cree que refleja la postura de aquellos que no se identifican con su propio pueblo y critican a los defensores de Israel. "Es la mejor imagen para estas personas que siguen diciendo que si defiendes a Israel, eres un mal judío. Eventualmente, ellos mismos se convertirán en uno de los malos judíos. Este movimiento es una tendencia cultural arraigada que ha tardado décadas en evolucionar, y deshacerla también puede llevar décadas", dijo Oren.

Oren criticó a los administradores universitarios por no tomar una postura más firme antes. "Estas manifestaciones están orquestadas y financiadas desde el exterior. Estas no son manifestaciones espontáneas", dijo. Pidió una investigación del FBI sobre los orígenes de las protestas, enfatizando la amenaza que representan para la seguridad del campus. "Los estudiantes, profesores y personal judíos no pueden ir al campus".

Oren destacó los límites de la libertad de expresión, especialmente cuando incita a la violencia o apoya el terrorismo, "lo cual, por cierto, es ilegal en Estados Unidos", dijo.

"Estas personas deben ser procesadas, pero al final, esto no es trabajo para la policía local. Esto requiere que las agencias federales detengan a agentes extranjeros que siembran el caos en América y sus aliados", concluyó el ex embajador.

Ariel Beery, graduado de Columbia en 2005, hizo eco de los sentimientos de Oren sobre los orígenes a largo plazo de estas tendencias antisemitas. Beery discutió la estrategia de los enemigos de Israel, que, incapaces de derrotar a Israel militarmente, han recurrido al poder blando y al financiamiento de grupos guerrilleros para desafiar a Israel. "Estas protestas representan la estrategia de poder blando de los enemigos de Israel", afirmó.

"Los intereses antioccidentales reconocieron que el punto de apalancamiento eran los estudiantes y profesores", dijo. "Muchos de estos académicos moldearían muchas mentes, así que incluso si un pequeño porcentaje de esos estudiantes permanece antisionista años después de coquetear con la idea, el efecto acumulativo se vuelve significativo".

Los valores antioccidentales son prolíficos

Beery también destacó la influencia de ciertas prácticas académicas y financieras en Columbia durante su tiempo allí. "Como estudiante en Columbia de 2002 a 2005, trabajé en el Instituto del Medio Oriente como asistente de investigación. Una de mis tareas habituales era escribir y enviar notas de agradecimiento desde el director a varios donantes, la mayoría de los cuales eran compañías petroleras o sus organizaciones y fundaciones proxy. Casi ninguno de estos fue reportado por la universidad en ese momento", dijo.

"Muchas donaciones", afirmó, "se realizan justo por debajo del requisito legal de informar".

"Como asistente de investigación en el Instituto del Medio Oriente, observé cómo las donaciones justo por debajo del requisito legal de informe influían en el plan de estudios", reveló Ariel. Según Beery, estas contribuciones respaldaban cursos en escuelas secundarias locales que presentaban un plan de estudios sesgado contra Israel, perpetuando percepciones negativas entre los jóvenes estudiantes.

"Un día, el nuevo director, Rashid Khalidi, que ocupaba una nueva Cátedra Edward Said donada, me pidió que enviara una carta que él escribió a Saudi Aramco", compartió Ariel.

"En la carta, les agradeció por su generosa donación para permitir que profesores del instituto enseñaran un curso sobre estudios del Medio Oriente en escuelas secundarias locales utilizando un plan de estudios no amigable con Israel. Cursos como ese han persistido durante décadas. Esta es una razón por la que cientos de estudiantes de secundaria en Nueva York encuentran la motivación para protestar contra Israel y atacar a sus profesores. Dichos programas fueron patrocinados regularmente, un ejemplo visible de cómo los enemigos de Israel primero capturaron los departamentos académicos y luego propagaron mensajes a lo largo de la próxima generación de políticos, empresarios y líderes comunitarios", concluyó Ariel.