James Webb, X-factor decisivo del Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga

Maccabi Tel Aviv está en medio de una clásica serie de cuartos de final de la Euroleague contra uno de sus archirrivales, Panathinaikos, y las apuestas están más altas que nunca.

Este año marca la primera vez que el equipo amarillo y azul se enfrenta al equipo griego en los playoffs desde una serie de 2012 que vio a ambos equipos luchar en un clásico a 5 juegos. Esa serie finalmente vio a los griegos arrebatar una victoria delgada por 86-85 en el Juego 5 en la cavernosa y vibrante OAKA Arena en Atenas que se decidió en el último minuto.

Este año, Maccabi y Panathinaikos están una vez más buscando escribir el próximo capítulo en su historia ilustre y uno de los jugadores que puede ser el Factor X en la serie es James Webb, quien está en su primera temporada con Tel Aviv.

El jugador de 30 años hizo su debut en la Euroleague el año pasado con Valencia y también ha jugado en Grecia y Alemania, así como en la NBA con los Brooklyn Nets y en la G-League.

Webb se sentó con The Jerusalem Post para analizar la gran serie frente al club, junto con la temporada pasada, las pruebas y tribulaciones del 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Israel, y mucho más.

“Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de participar en los playoffs de la Euroleague. Como estadounidense, jugar en Europa es un sueño en el gran escenario,” comenzó Webb.

Maccabi terminó la temporada regular con un récord de 20-14, lo que fue suficiente para el séptimo lugar, pero también requirió que el equipo amarillo y azul participara en el torneo Play In para avanzar a los playoffs propiamente dichos.

El equipo de Oded Katash hizo clic en todos los cilindros en ese juego contra Baskonia y se impuso con una victoria por 113-85 que tuvo lugar en Belgrado debido a la guerra.

Además, por primera vez esta temporada desde el inicio de la Euroleague el 5 de octubre contra Partizan Belgrado, Maccabi tuvo aficionados en las gradas del Stark Arena y fueron testigos de una fabulosa actuación de los guardias estrella Lorenzo Brown y Wade Baldwin.

“Fue genial tener a los aficionados, cuanto más fans mejor,” exclamó Webb. “Ha sido difícil jugar sin aficionados, pero lo poco que tuvimos trajo un poco de energía extra para nosotros durante el juego. En cuanto a [Lorenzo Brown], que acaba de convertirse en padre esta semana, ha tenido dificultades, todo ha estado pasando, pero ver a tu compañero de equipo y hermano tener una gran noche y éxito fue genial, especialmente porque llegamos a los playoffs.”

Webb también comentó sobre la importancia de Baldwin para el éxito de Maccabi. MACCABI TEL AVIV guard John DiBartolomeo (front) drives on Hapoel Jerusalem’s Khadeen Carrington during the yellow-and-blue’s 90-78 Classico victory this week. (credit: Dov Halickman)

“En cuanto a Wade, es uno de los máximos anotadores y mejores jugadores de la Euroleague, como muestran sus números. También está teniendo una gran temporada y es uno de nuestros capitanes y líderes, aporta una cierta tenacidad al equipo y hace que todos quieran mejorar. Ayuda tener a dos de los mejores bases de la Euroleague, y los dejamos hacer lo que hacen, y seguimos su liderazgo. Pero es más un esfuerzo de equipo, y nuestra energía decidirá cómo somos noche tras noche.”

Maccabi es uno de los mejores equipos de rebote de Europa, y Webb ha sido un factor importante en ese sentido cuando sale desde el banquillo, ya sea en los lados ofensivo o defensivo.

“Solo trato de salir allí y agarrar el balón, pero ayuda tener a Josh Nebo, que es un gran reboteador ofensivo y también un gran reboteador. Creo que se centrarán en Josh y puedo intentar colarme en un par de rebotes ofensivos. Pero también tenemos a Roman Sorkin, Jake Cohen, Antonius Cleveland y Bonzie Colson, que también pueden rebotea el balón. No creo que sea una sola persona la que va a rebotea el balón, pero será más como un esfuerzo grupal.”

Al igual que todos en la Tierra Santa, el ataque total de Hamas contra el país sorprendió a Webb, y habló sobre la situación y luego tuvo que mudarse a Belgrado para continuar la campaña continental.

“Estaba en mi casa, creo que en mi cama. Me desperté al día siguiente tratando de prepararme para el entrenamiento y recibí muchos mensajes y alertas. Cuando firmé con Maccabi, no entras en una temporada de baloncesto pensando en guerra, tragedias o algo así, solo intentas preocuparte por la temporada y lo que va a implicar y no ves una guerra en el futuro.

“En cuanto a mudarse y jugar en Belgrado, es muy difícil. Tienes que volar de un lado a otro, encontrar lugares para entrenar y gimnasios de práctica. Es muy difícil, no esperas eso. Estuvimos allí la mayor parte del tiempo y no sentimos que Israel fuera nuestro lugar de origen para jugar en ese momento.”

Regreso al juego

Cuando la l iga israelí volvió a jugar, varios extranjeros, incluido Webb, decidieron regresar para participar en la liga nacional mientras se dirigían a la cancha en Herzliya, obviamente con preocupaciones.

“Por un lado, no tenía a mi familia ni nada aquí, y por otro lado, también era más un intento de ayudar al equipo, la situación era una tragedia, así que traté de venir y mostrar que estoy comprometido y estoy aquí para el apoyo. Sí, estaba preocupado ya que tienes eso en la mente, seguro.”

Volviendo a la Euroleague, Webb no vio mucho tiempo en el primer juego de la temporada y se aseguró de trabajar duro para mostrar al personal que iba a ser una pieza importante para la temporada.

“Es una temporada larga. Soy un jugador nuevo que llega a un equipo que tenía ocho o nueve jugadores que regresaban, algo así, y soy un rostro nuevo y un nuevo estilo de juego. Así que mi trabajo siempre es convencer al cuerpo técnico de que puedo obtener algunos minutos. No fue más convincente, solo estaba tratando de averiguar qué puedo hacer para ayudar al equipo a ganar.”

En cuanto a Katash, Webb solo tenía cosas buenas que decir sobre el jefe del banquillo.

“Es genial. Es uno de los mejores entrenadores que hay, no recibe el crédito que merece, hace lo que se necesita y también se asegura de que los jugadores estén en buena forma, sin sobreexigirlos y cosas así, para prepararlos para esta larga temporada.”

Debido a que la liga israelí no comenzó más temprano en la temporada, Webb no recibió los minutos que realmente necesitaba para integrarse completamente en su equipo de primer año hasta mucho más tarde en la temporada. Sin embargo, Webb no cree que fuera tan difícil tener un impacto con el equipo.

“No fue tan difícil. Como jugador de baloncesto, tu trabajo es estar listo. Todavía practico y entreno todos los días con el equipo, así que perder un juego no afecta el ritmo. Es parte del trabajo, debes estar listo cuando te llamen, debes estar listo para rendir. Eso es parte de ser profesional.”

Algunas personas plantearon preguntas sobre la finalización de Webb cerca del aro y su consistencia desde más allá del arco, ya que está disparando un respetable 35% desde fuera, pero él sabe que eso es parte del trabajo.

“Todo el mundo siempre va a criticar algo, es parte de ser un jugador de baloncesto y también las fuentes externas. Realmente no me preocupo por eso, es el juego del baloncesto. Incluso Steph Curry tiene noches malas, no me estoy comparando con Steph Curry, pero como jugador de baloncesto no vas a ser perfecto y tener el juego perfecto, solo tienes que hacer lo que puedes hacer y proporcionar lo que puedas para un equipo. Vas a hacer tiros, fallar tiros, hacer bandejas, mates y cosas así, nadie es perfecto y dispara al 100 por ciento. Es lo que hay, pero no presto atención a eso.”

Webb se ve a sí mismo como un jugador de equipo ante todo, pero también está dispuesto a abrazar esos momentos en los que se convierte en el centro de atención.

“100%, para eso estoy aquí. No soy un jugador estrella, nada de eso. Estoy aquí para agregar al equipo lo que sea necesario, jugadas de esfuerzo, defensa, tiros, animar, energía, lo que sea necesario. El verdadero yo es todas las noches. Algunas noches puedo anotar mucho y algunas noches puedo no hacerlo, pero cómo impacto el juego es el verdadero yo. Con el tiempo, el entrenador Katash me ha utilizado de diferentes maneras porque soy versátil, puedo aportar muchas cosas diferentes al equipo, así que se trata simplemente de una base nocturna de nuestros enfrentamientos y a quién estamos jugando en ese momento.”

Webb, que fue un gran jugador de béisbol antes de desarrollarse como jugador de baloncesto, es conocido por ser el tipo más divertido en el vestuario.

“Me gusta mantener la energía ligera. No sé si ustedes lo saben o se dan cuenta, pero estar alrededor de estos jugadores y el cuerpo técnico durante unos 300 días al año es como cualquier otra cosa. Vamos a tener días malos o no vamos a ver ojo a ojo a veces, pero al final somos una familia y un equipo, así que solo trato de mantener la energía positiva y agregar un poco de risa aquí cuando puedo.”

El inicio de la guerra fue sin duda el mayor desafío de la temporada para Webb y Maccabi, pero también fue el momento que unió a todos.

“Esperar ir a entrenar y tener una temporada completa frente a los fanáticos, simplemente hizo un giro de 180 grados, convirtiendo nuestra temporada en algo más sobre tratar de ganar y hacer que Israel se sienta orgulloso en ese momento.”

Webb estaría feliz de continuar con Maccabi y elogió al club, incluso en medio de una temporada de agitación fuera de la cancha.

“La situación aquí es genial, estoy aprendiendo mucho, grandes entrenadores y grandes jugadores, química de equipo, estamos tratando de llevarlo lo más lejos posible. Es una gran organización, todos te tratan bien como una familia. Es genial.”

Uno de los antiguos entrenadores de Webb fue la destacada figura de Maccabi, Devin Smith, y aún habla con él con frecuencia. Smith, quien fue parte del equipo de Tel Aviv en 2014 que ganó la Euroleague, es sin duda alguien a quien el alero emula y le encantaría igualar su logro, siendo tal vez el Factor X en la cancha para el amarillo y azul.

“El objetivo es ganar el campeonato de la Euroleague. Así que todos los días estamos luchando por mejorar y luchando por llegar a ese lugar. Factor X, seguro. Mi papel cambia noche tras noche. Soy como un cuchillo suizo y puedo hacer lo que necesites que haga. Sea cual sea nuestro plan de juego en ese momento, mi papel será un poco de todo.”