La derecha israelí condena la decisión de permitir visitas a terroristas

Políticos y diversas organizaciones criticaron duramente la decisión del Gabinete de Guerra ampliado de aprobar las visitas a los presos terroristas de Nukhba el jueves.

El primer ministro Benjamin Netanyahu propuso aprobar las visitas, lo que fue apoyado por la mayoría de los ministros del gabinete, excepto los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que se opusieron.

Ben-Gvir comentó la decisión diciendo: "Estas visitas perjudican la disuasión y las negociaciones con Hamás, elevan la moral de los terroristas, pueden provocar disturbios en la prisión y, más allá de eso, es una violación de la soberanía israelí y una apertura a la intervención internacional en otros asuntos en el futuro. Ningún país que aprecie su soberanía y seguridad permitiría que esto ocurriera".

Smotrich, que no comentó directamente la aprobación de las visitas, criticó al Mossad y al Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) tras la discusión del gabinete, diciendo que hay quienes en Israel "degradan repetidamente a Israel y erosionan sus posiciones y sólo hacen que Sinwar endurecer la suya y disminuir las posibilidades de devolver a los rehenes. Ha llegado el momento de que el Mossad y el Shin Bet vuelvan a hacer aquello para lo que fueron entrenados: eliminar a los líderes de Hamás en todo el mundo, no en negociaciones que se llevan a cabo de forma irresponsable y perjudican la seguridad de Israel."

El presidente de Israel Beytenu, Avigdor Liberman, publicó en X, diciendo: "Durante todo el día en todos los noticiarios, oímos que el gabinete de seguridad política se reunió para discutir el acuerdo sobre los secuestrados. Al final de la reunión, el gabinete de seguridad política decidió aprobar las visitas a los terroristas de Nukhba. Este es realmente un gobierno de derechas". Terroristas de Hamás que fueron capturados durante la masacre del 7 de octubre y durante la operación de las FDI en la Franja de Gaza, vistos en un patio de una prisión del sur de Israel, 14 de febrero de 2024 (crédito: Chaim Goldberg/Flash90)

El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, también criticó la medida: "La decisión de permitir visitas a los terroristas de Nukhba mientras nuestros rehenes sufren en cautiverio enemigo y no reciben ni una sola visita. Es delirante e inaceptable. Mientras Hamás se niegue a permitir que la Cruz Roja visite a los rehenes, las visitas a los terroristas no deben permitirse en absoluto."

La ministra Yifat Shasha-Biton, del Partido Nueva Esperanza, escribió: "Esto es una bancarrota [moral] total. Permitir visitas a los terroristas de Nukhba que masacraron, violaron y blasfemaron es la debilidad y el fracaso del gabinete de guerra y del primer ministro. En lugar de tener posiciones fijas y endurecidas y aumentar la presión militar para devolver a los rehenes y poner fin a la guerra, el gobierno israelí la está dando 'gratis'. Así no se gana una guerra!"

Las organizaciones de familiares de rehenes arremeten contra el gobierno

Forum Tikva, que reúne a las familias de los rehenes, expresó su conmoción por la aprobación de la decisión.

"Nuestros queridos hijos llevan 201 días secuestrados en los túneles de Hamás. No hay ninguna información sobre ellos, e incluso no se permitió la entrada de los medicamentos de Hamás", dijeron. "Exigimos que el gabinete se retracte de esta descabellada decisión y condicione las visitas de los observadores extranjeros sólo después de que haya visitas a nuestros rehenes en Gaza."

El presidente de la organización Almagor Victims of Terror, Meir Indore, y el Dr. Aryeh Bacharach, padre en duelo y huérfano de guerra, enviaron una carta al primer ministro Netanyahu en respuesta, diciendo: "El mensaje que se desprende de tal decisión es que se trata de combatientes legítimos y que sus acciones forman parte de las normas aceptadas. Por lo tanto, pedimos que no se apruebe tal visita / tales visitas mientras no haya debate, y mientras usted no haya escuchado nuestra voz."

El Foro Choosing Life de las familias desconsoladas y víctimas del terrorismo también respondió, diciendo: "Esta es una decisión mala y peligrosa que empeora el estado de la disuasión israelí contra el terrorismo". Los terroristas de Hamás que llevaron a cabo los atentados de la masacre no tienen derecho a recibir visitas y menos en una situación en la que Hamás mantiene rehenes"

También pidieron que se "empeoren las condiciones de encarcelamiento de todos los terroristas en las prisiones, y que se les prive de todos los privilegios que no sean exigidos en virtud de los tratados internacionales con los que Israel se ha comprometido. Exigimos que el gabinete se mantenga firme frente a las presiones externas y no permita de ninguna manera las visitas a los terroristas de Nukhba."

En el foro, añadieron: "Es mejor que Gran Bretaña se centre en detener a los altos cargos de Hamás que están dentro de sus fronteras y siguen operando desde allí, incluso después del 7 de octubre, recaudando fondos para Hamás, incitando y fomentando el terrorismo. La movilización a favor de Hamás es un testimonio de la pobreza [moral] de Gran Bretaña"

Según la propuesta aprobada, más de dos observadores británicos realizarán una visita de práctica a algunos de los prisioneros de Nukhba en cárceles israelíes. Un juez israelí acompañará a los visitantes, e Israel confirmará por adelantado la identidad de los observadores.

Al mismo tiempo, un alto funcionario israelí declaró que Israel no está de acuerdo con las visitas de la Cruz Roja a los prisioneros de Nukhba mientras no se produzcan visitas similares a los rehenes retenidos en Gaza.

El funcionario también declaró que la visita se llevaría a cabo a petición del gobierno británico para dejar claro que Israel no está violando el derecho internacional a la hora de encarcelar a los prisioneros de Nukhba.

El gobierno británico pidió que las visitas se llevaran a cabo como parte de un procedimiento destinado a determinar si estaba justificado imponer un embargo de armas a Israel.