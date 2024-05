Hezbolá ha destruido el sur del Líbano, según un informe de la BBC

La BBC informó recientemente sobre el sur del Líbano, donde dijo haber visto "destrucción en ciudades desiertas por ataques aéreos". El informe trató de restar importancia al papel que Hezbolá ha tenido en este desastre en el sur del Líbano. Sin embargo, leyendo entre líneas, uno puede hacerse una idea de cómo los miles de ataques de Hezbolá contra Israel desde que se unió a la guerra en apoyo de Hamás el 8 de octubre, han perjudicado la vida civil en Líbano.

Hezbolá es un grupo terrorista respaldado por Irán que ocupa ilegalmente el sur de Líbano y ha almacenado ilegalmente más de 150.000 misiles y cohetes. También ha adquirido miles de misiles antitanque y varios miles de drones de ataque en los últimos años, así como munición guiada de precisión. Algunas de sus armas se desarrollan localmente, mientras que otras se trafican desde Irán.

Hezbolá ha engalanado de armas el sur de Líbano, trasladándolas a las aldeas y construyendo redes de búnkeres, puestos de observación, bases de lanzamiento y otras infraestructuras terroristas ilegales en Líbano. Después de la guerra de 2006, la ONU y Líbano debían impedir que Líbano creara un Estado dentro de otro Estado en el sur de Líbano, y que volviera a la frontera.

Partes del sur son pueblos fantasma

Sin embargo, el grupo es exponencialmente más poderoso hoy que en 2006. De forma similar a su ceguera ante las actividades de Hamás, la comunidad internacional ha tratado de permitir las amenazas de Hezbolá o fingir que no se percataba de ellas.

El resultado de ignorar las amenazas de Hezbolá se ha hecho ahora evidente. El grupo comenzó sus ataques contra Israel el 8 de octubre, un día después de la incursión de Hamás y el brutal ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, y ya ha lanzado miles de misiles y cohetes contra Israel. Un simpatizante del líder libanés de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, sostiene su foto durante un mitin en conmemoración de los últimos líderes del grupo en los suburbios del sur de Beirut, Líbano 16 de febrero de 2024. (crédito: MOHAMED AZAKIR/REUTERS)

Israel ha respondido proporcionalmente, a menudo atacando puntos de lanzamiento o puestos de observación de Hezbolá, lo que significa que, en general, los combatientes de Hezbolá simplemente se desplazan de un lugar a otro para volver a atacar. Hezbolá ha perdido algunos combatientes, más de 200 en los seis meses de ataques.

El informe de la BBC, uno de los pocos sobre el sur del Líbano, incluye detalles sobre cómo la guerra de Hezbolá ha expulsado a los civiles del sur del Líbano. Según el informe, más de 70 civiles han muerto y el conflicto ha convertido partes del sur en ciudades fantasma. Los residentes han huido, dejando sus hogares en riesgo de destrucción. The BBC went on patrol with the UN’s peacekeeping force there to see what has happened.”

The report said that “in every town near the line, there are similar sights: buildings leveled or vanished into craters; next to them, buildings which have been damaged, then rows of houses intact – followed by more craters.

"Estamos pagando el precio"

El SUR DEL LÍBANO es una zona hermosa y diversa, con colinas que se elevan desde la costa. Podría ser un centro turístico, como Italia o Grecia, pero Hezbolá lo ha destruido con puestos de control y ha convertido la zona en un campamento militar.

Aunque la ONU está presente en el sur del Líbano y se supone que supervisa lo que ocurre allí, Hezbolá amenaza a la ONU y ha atacado sus vehículos si se salen de ciertas carreteras designadas que Hezbolá ha aprobado que utilicen.

Por ejemplo, en diciembre de 2022 cinco miembros de Hezbolá asesinaron a un pacificador irlandés de la ONU llamado Sean Rooney. Los que van al sur del Líbano son vigilados por Hezbolá y es probable que los periodistas estén estrechamente controlados por el grupo, y sólo vean lo que éste quiere que vean.

Por ello, en el reportaje de la BBC no se menciona haber visto a ningún miembro de Hezbolá por los alrededores, a pesar de que el grupo lleva a cabo ataques diarios contra Israel. Sin embargo, el reportaje es una muestra de lo que Hezbolá ha hecho en Líbano debido a su guerra contra Israel. “En Alma el Shaab, a unos 4 km. al oeste de Yarine, se alzan los restos de lo que parece haber sido una villa cerrada con coches aparcados – destruida, aparte de una valla que ahora rodea un montón de escombros. Las ventanas de las casas cercanas estaban todas destrozadas por la fuerza de las explosiones,” señala el informe de la BBC.

“Estamos pagando el precio de todo esto,” dijo a los periodistas un residente de 75 años. Esto significa que el anciano residente habría nacido en la década de 1950 y crecido en una época anterior a la guerra civil libanesa. Líbano fue en su día un bonito y próspero Estado, lleno de diversidad, con numerosos grupos cristianos, musulmanes y drusos que conformaban el país. Sin embargo, la afluencia de palestinos condujo a la desestabilización y los terroristas palestinos se apoderaron del Líbano para atacar a Israel, al igual que hizo Hezbolá décadas más tarde.

Esto condujo a una guerra civil. Los saudíes ayudaron a poner fin a la guerra en 1989, pero Siria ocupó el país hasta 2005, cuando Hezbolá asesinó al ex primer ministro libanés Rafic Hariri. Israel abandonó Líbano en 2000 tras casi 20 años de guerra.

En lugar de traer la paz, Hezbolá almacenó más armas y lanzó una guerra contra Israel en 2006, de forma parecida a lo que haría Hamás después de que Israel pudiera abandonar Gaza. Este es el plan respaldado por Irán, conseguir que Israel se marche y luego vaciar zonas y llenarlas de armas y grupos extremistas para luchar contra Israel.

La guerra contra Israel se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. La guerra en cifras: Las IDF atacaron 4.500 objetivos de Hezbolá en Líbano y Siria (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Un tiempo antes de Hezbolá

PARA LOS libaneses mayores, recuerdan un tiempo en el que no eran rehenes de la OLP y luego de Hezbolá. Pero también saben que están pagando el precio de estos grupos a los que no pueden oponerse. “Todo está perdido, la casa, las pertenencias y los coches. Pero volveré en cuanto pueda, aunque tenga que vivir en una tienda de campaña allí,” dijo el residente a la BBC. Lost because of a war they have no power over, hijacked by a group that they can’t control and which the UN and international organizations and world powers have foisted on them.

“Ahora mismo, no hay señales de vida en muchos pueblos del sur. La gente ha huido, dejando las ciudades desiertas. Unos 90.000 libaneses se han convertido en desplazados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el lado israelí, unas 80.000 personas han sido evacuadas,” señala la BBC. Israel tuvo que evacuar la frontera debido a los ataques de Hezbolá el 8 de octubre y teme que Hezbolá intente repetir el ataque de Hamás del 7 de octubre.

El informe continúa señalando que “La ciudad libanesa de Aita el Shaab – a sólo 700 m. (2.300 pies) de Israel – ha sufrido los mayores daños hasta el momento. El día de nuestra visita, Israel dijo que había lanzado 40 ataques contra la ciudad.

También señala que un residente que fue entrevistado había abandonado la ciudad en octubre, cuando comenzaron los combates, y ahora vive cerca de Beirut.

“No esperábamos que todo durara tanto. Pensamos que sólo serían un par de días,” dijo una mujer a la BBC. “Sabemos que aún tardará un tiempo.” Según el informe, hay un grupo de defensa civil que opera en estos pueblos desiertos y el alcalde de la ciudad se ha quedado.

BASICAMENTE, DESDE el momento en que la ONU ha estado ahí, y desde luego después de 2006, Hezbolá ha prosperado. En esencia, la comunidad internacional ha parido a Hezbolá y Hamás hasta alcanzar un poder extraordinario, permitiendo a los grupos crecer más poderosos militarmente que muchos países pequeños bajo la atenta mirada de las organizaciones de la ONU y las organizaciones internacionales.

A Israel se le ha engañado sistemáticamente a lo largo de los años sobre cuánto se disuade a Hezbolá y si este se siente impune para atacar. Por ejemplo, parecía que la guerra de 2006 había traído algo de tranquilidad, pero ahora parece que es Israel quien está disuadido por la amenaza de Hezbolá, en lugar de Hezbolá.

En otoño de 2022, Hezbolá amenazó a Israel con la guerra si Israel no firmaba un acuerdo marítimo con Líbano que permitiría potencialmente a Qatar, que acoge a Hamás, asociarse en acuerdos energéticos en Líbano. En aquel momento, el enviado estadounidense Amos “Hochstein dijo tras reunirse con el presidente libanés Michel Aoun el jueves anterior que el acuerdo creará estabilidad a ambos lados de la frontera y un horizonte económico para el pueblo libanés” señaló el sitio web Axios el 27 de octubre de 2022. De hecho, el acuerdo condujo a la inestabilidad y a la guerra actual; ahora 150.000 civiles israelíes y libaneses han tenido que abandonar la frontera.

El gobierno libanés se ha visto obligado a abandonar la frontera.