Israel retrocede en ofensiva en Rafah; ministro francés en visita a Egipto

El ministro francés de Asuntos Exteriores dijo el miércoles que los diplomáticos seguían trabajando para lograr una tregua en la guerra entre Israel y Hamás y la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.

Los esfuerzos de mediación se intensificaban tras un renovado impulso liderado por Egipto para reactivar las estancadas negociaciones entre Israel y el grupo terrorista palestino.

Funcionarios egipcios pusieron al día al ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Sejourne, sobre las negociaciones cuando hizo una parada no programada en El Cairo tras una gira de cinco días por la región.

"Hemos venido a coordinar nuestros esfuerzos para lograr una tregua. El mensaje dado por Francia y sus socios árabes en la región es que Israel retroceda en esta ofensiva en Rafah", dijo Sejourne tras reunirse con su homólogo egipcio Sameh Shukri.

No quiso decir hasta qué punto era optimista sobre la conclusión de un acuerdo ni dar detalles sobre la marcha de la negociación.

Esfuerzos de Francia por los rehenes

Francia tiene tres ciudadanos con doble nacionalidad que siguen secuestrados por Hamás después de que la organización terrorista invadiera Israel el 7 de octubre y ha colaborado estrechamente con El Cairo en el suministro de ayuda humanitaria y asistencia médica a los palestinos de Gaza.

El viaje de Sejourne a Egipto sigue a escalas en Líbano, Arabia Saudí e Israel

Con cierto impulso en las conversaciones sobre la tregua, Sejourne se encontraba en Egipto para evaluar si esos tres rehenes, que no forman parte del ejército israelí, podrían estar en la lista de personas liberadas y lo cerca que está realmente un acuerdo.

"Nos gustaría que estuvieran en esta lista si se produjera una tregua", dijo.

Sejourne dijo que también había dicho a los funcionarios egipcios que era importante poner una propuesta francesa para desactivar el conflicto entre Israel y el libanés Hezbolá, respaldado por Irán, en un lugar destacado de la agenda en caso de que se acuerde una tregua en Gaza.

El ministro francés, que se reunió el lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que la tregua sólo sería un primer paso hacia un alto el fuego a largo plazo.

"Es una cuestión de vida o muerte para mucha gente sobre el terreno", dijo tras reunirse con Shukri en la nueva capital administrativa, a unos 70 km al este de El Cairo.

