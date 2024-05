¿Ma Nishtanah' este Día de la Independencia de los demás?

Este año, como siempre, al ponerse el sol, sonará una sirena en todo el país, sonará música de luto en las cadenas de radio y televisión, se encenderán velas conmemorativas y se recitarán oraciones conmemorativas en las sinagogas y en muchos hogares. Más de 600 familias se unieron a la comunidad cuyos hijos e hijas cayeron defendiendo el país, y casi 1.500 ciudadanos israelíes murieron en la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023. Aun así, las cifras siguen creciendo.

El 76º año de la independencia israelí viene acompañado quizás de las decisiones más complejas y las emociones no menos complejas. Puede que desde el Holocausto no se haya producido un golpe tan duro a la moral, a la confianza pública y a la fe en la humanidad de todo el pueblo judío.

Mientras lucha contra uno de los terroristas más atroces de la historia mundial, Israel se encuentra de alguna manera castigada por la comunidad internacional y acusada injustamente de un crimen del que el propio pueblo judío aún se está recuperando.

Lo que el mundo civilizado debería hacer en lugar de este proceso verdaderamente vergonzoso en la CIJ es estudiar y formular un nuevo conjunto de reglamentos y normas o incluso un paradigma de cómo debe operar un Estado o un ejército en condiciones previas tan complejas. Las mentes más brillantes del mundo occidental deberían ocuparse de una evaluación filosófica, moral y ética de este inconcebible conjunto de dilemas relacionados con guerras como la que Israel está librando por la liberación de más de 130 de sus ciudadanos retenidos como rehenes y la destrucción de una despiadada organización terrorista que ansía nada menos que la caída completa de un Estado soberano y la muerte de sus ciudadanos, lo que significa el mismo genocidio del que se acusa ahora a Israel, pero real y deliberado en el caso de Hamás.

En lugar de atar las manos israelíes, los expertos legales deberían dedicar su tiempo a averiguar cómo se puede luchar en zonas urbanas densamente pobladas cuando casi no hay forma de diferenciar visualmente a los civiles de los militantes. ¿Cómo se puede proporcionar ayuda humanitaria cuando ésta llega a manos de las fuerzas enemigas y se utiliza indebidamente para aumentar al máximo la dependencia de los civiles y reforzar al mismo enemigo contra el que se lucha? ¿Cómo se supone que los soldados pueden mantenerse cuerdos y humanos en combate después de todas las atrocidades que presenciaron durante los primeros días de la guerra en los kibbutzim israelíes cercanos a la frontera?

¿Cómo te abstienes de la deshumanización; a veces una herramienta natural para hacer frente a la situación, pero a veces una herramienta deliberada de guerra informativa, destinada a formar una percepción negativa de ciertas personas o grupos seleccionados atribuyéndoles cualidades que despiertan fuertes emociones negativas?

La sociedad y el ejército israelíes se enfrentan a un profundo dilema moral, ético y práctico con el que también deben relacionarse los gobiernos democráticos del mundo y los círculos académicos y liberales.

Este dilema es inherente a la civilización judía, basada en la premisa de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos los hombres son iguales ante Di-s: "Y dijo Di-s: 'Hagamos al hombre a imagen de Di-s y semejanza de Di-s'" (Génesis 1:26). "Y si esto es así", se preguntan retóricamente los sabios judíos, "¿por qué se dice que el hombre fue creado del polvo? Porque", responden, "para que nadie pueda decir que fue creado a partir de una materia superior."

Esta idea se apoya en el comentario del Talmud sobre los seis días de la creación. Los Sabios preguntan: "¿Por qué fue creado un solo hombre?". Respondieron: "para mantener la paz entre los hombres, para que no pudieran decirse unos a otros que mi padre era mejor que el tuyo" (Sanedrín 4:5).

Todos los hombres son iguales, pero también son iguales en su capacidad potencial de hacer el bien y el mal. El edificio filosófico de la democracia liberal europea se basa en este principio. Nadie debería dudar de las notables cotas de espíritu que puede alcanzar el ser humano y de los atroces crímenes que puede cometer al mismo tiempo. Ambos son fruto de la acción humana.

Pero no debemos olvidar otro principio judío no menos relevante hoy en día: "Si alguien viene a matarte, adelántate a él y mátalo primero"

El fenómeno de la deshumanización resulta especialmente familiar a los lectores de habla rusa por la conocida historia de la Segunda Guerra Mundial. Un renombrado escritor judío soviético, Ilya Ehrenburg, escribió esto en 1942:

"... Lo sabemos todo. Lo recordamos todo. Nos hemos dado cuenta: Los alemanes no son seres humanos. A partir de ahora, la palabra "alemán" es la maldición más terrible para nosotros... No hablemos. No nos resentiremos. Mataremos. Si no has matado al menos a un alemán en un día, tu día está desperdiciado. Si crees que tu vecino matará a un alemán por ti, no entiendes la amenaza. Si no matas a un alemán, el alemán te matará a ti. Si no puedes matar a un alemán con una bala, mátalo con una bayoneta. Si hay una tregua en tu zona, si estás esperando una batalla, mata al alemán antes de la batalla. No cuentes los días. No cuentes los kilómetros. Cuenta una cosa: los alemanes que has matado. ¡Mata al alemán! - Eso es todo lo que pide tu vieja madre. ¡Mata al alemán! - Esa es la súplica de tu hijo. ¡Maten al alemán! - Ese es el grito de la tierra natal. No falles. ¡Maten!"

¡Qué pieza tan escalofriante! Incluso entre los propagandistas soviéticos, aunque mucho más tarde y por razones políticas, estas palabras causaron dificultades. Cuando la victoria sobre el fascismo estaba cerca, en abril de 1945, apareció en el periódico Pravda un artículo completamente distinto: "El camarada Ehrenburg simplifica". Fue entonces cuando se dio una "señal de alto" a la odiosa educación sobre los alemanes.

Según las memorias de Ehrenburg, en las que al parecer el escritor trató de justificarse, durante los años de la guerra, su objetivo era disipar las ilusiones de gran parte de los soldados soviéticos de que si sólo se decía la verdad a los obreros y campesinos alemanes, éstos soltarían las armas, que "millones de soldados [alemanes] pasan a la ofensiva sólo porque corren peligro de ser ejecutados...". "Sabía que era mi deber mostrar la verdadera cara del soldado nazi, que con una excelente pluma escribe en un hermoso cuaderno tonterías sanguinarias y supersticiosas sobre su superioridad racial, ideas desvergonzadas, sucias y feroces...". Es en vano contar con la solidaridad de clase de los trabajadores alemanes, con que los soldados de Hitler hablarán con su conciencia, no es el momento de buscar "buenos alemanes" en el ejército enemigo que avanza..."

Incluso en la niebla de la guerra más brutal y mortífera de la historia de la humanidad, Ehrenburg tuvo que justificar su esfuerzo claramente deshumanizador pero muy necesario en aquel momento.

Volviendo al Oriente Próximo moderno, volvamos al discurso del presidente israelí Isaac Herzog en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde mostró un libro, 'El fin de los judíos', encontrado en Gaza. Su autor es Mahmoud al-Zahar, cofundador de Hamás y ex ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina. La portada muestra espadas y puñales atravesando las Estrellas de David y judíos ahogándose en un mar de sangre.

El libro glorifica y justifica la persecución de los judíos en Europa y alaba a los nazis, e incluye capítulos como "El odio ardiente del mundo hacia los judíos", "La corrupción universal de los judíos", "Las causas de la expulsión de los judíos". Habla de los "libelos de sangre" como hechos objetivos (acusando a los judíos de utilizar la sangre de cristianos y musulmanes para rituales), así como de un montón de otros estereotipos antisemitas escandalosos como la búsqueda obsesiva de la riqueza y la supresión de la población no judía.

Estas son las actitudes que prevalecen en las escuelas palestinas, que son una de las causas del odio tan profundamente incorporado encarnado en las acciones de los terroristas de Hamás el 7 de octubre. Mientras que los enfoques humanistas presentes principalmente en el sistema educativo israelí permiten a nuestro ejército y a nuestros soldados olvidar en raras ocasiones – al fin y al cabo hay seres humanos al otro lado. La educación humanística es una de las "vacunas" más eficaces contra el odio que no debería tener cabida en la educación formal y no formal.

En el Israel de hoy, a través de los desafíos de la guerra, siguen resonando con fuerza las voces de la importancia de defender las normas morales más elevadas, la inadmisibilidad de deshumanizar a los palestinos y a los árabes en general, y la imposibilidad de no acatar las normas internacionales de la guerra. No podemos permitirnos dejar de ver incluso a nuestros enemigos como seres humanos.

El presidente del Congreso Judío Euroasiático, el Dr. Michael Mirilashvili, al dirigirse a la simbólica cumbre germano-israelí "Perspectivas Conjuntas" en febrero de 2024, señaló: "La brutal guerra desatada por los terroristas de Hamás no nos llevará por mal camino ni endurecerá nuestros corazones. Estoy convencido de que si la sociedad elimina su ideología radical, se opone a las mentiras y a la propaganda, admite sus errores y opta por valorar cada vida humana, todo puede cambiar en menos de una generación. Alemania ya ha recorrido este camino y hoy es un gran ejemplo de que, incluso sobre los escombros de un odio furibundo, siempre es posible cultivar un jardín verdaderamente floreciente".