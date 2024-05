Israel gana guerra si no se consideran objetivos poco realistas del Gobierno - análisis

Israel está, en efecto, ganando la guerra – sólo que no de la manera que se podría pensar.

En octubre, el gobierno fijó objetivos poco realistas. Habría sido más prudente ser más modesto con esos objetivos militares.

Pero el hecho es que si el gobierno se hubiera fijado metas más razonables, y si uno se preguntara si esas metas eran deseables y alcanzables, Jerusalén tendría bastantes triunfos hasta la fecha.

80% del ejército organizado de Hamás eliminado

Con o sin Rafah, las FDI han desmantelado 19 de los 24 batallones existentes de Hamás, han matado a unos 14.000 terroristas, han herido a un número potencialmente cercano y han arrestado a miles más. En términos puramente cuantitativos, todavía queda quizá un 30% o más de soldados rasos de Hamás que se han desvanecido entre la población civil. Pero, como grupo terrorista de combate unificado y organizado, las IDF demolieron a la gran mayoría de la fuerza militar de Hamas. Soldados israelíes operan en la Franja de Gaza, 8 de febrero de 2024 (crédito: REUTERS/DYLAN MARTINEZ)

En todos los asaltos anteriores con Hamás, el mayor número de terroristas abatidos por Israel fue de poco más de 1.000. El golpe que ha sufrido Hamás no es peor que en el pasado, pero es de un orden de magnitud totalmente distinto.

La mayoría de los cohetes han cesado

Hamás consiguió disparar 14 cohetes contra soldados en Gaza el domingo; no ha habido un momento desde octubre en el que no se dispararan cohetes durante un mes entero. Sin embargo, no se han disparado cohetes más allá del sur desde enero, e incluso éstos han sido escasos y espaciados. En ocasiones, hubo una semana completa en la que no se dispararon cohetes, mientras que en la mayoría de los casos, sólo se hicieron uno o dos disparos, y éstos cayeron en campos abiertos cerca de la frontera. Esto significa que antes, en rondas pasadas, independientemente de los ataques que Israel lanzara contra Hamás, el grupo terrorista mantenía la capacidad de disparar cohetes de largo alcance contra casi cualquier objetivo israelí. La potencia de los cohetes de Hamás era tan versátil que se daba por sentado que las IDF no podrían detenerla. Pero ahora, ésta es una doctrina que las IDF han demostrado ser falsa en su mayor parte. Hamás ha perdido muchas de las capacidades que tenía antes de la guerra y es probable que no pueda volver a recuperarlas hasta dentro de unos años, si no más.

Hamás ya no es una amenaza, desde el punto de vista de la invasión

Al cierre de esta edición, el 20% de Hamás sigue existiendo a nivel de organización. Incluso si las IDF desmantelan los cinco batallones restantes, la mayoría de los cuales se encuentran en Rafah, es probable que entre 3.000 y 10.000 miembros de Hamás sigan en libertad, escondidos entre la población civil. Sin embargo, son incapaces de organizar una lucha colectiva contra las IDF dentro de Gaza, y mucho menos una maniobra ofensiva. No se trata de un caso de falta de respeto o arrogancia como cuando las IDF ignoraron indebidamente a los 35.000 o más combatientes de Hamás antes del 7 de octubre. Ahora, las IDF se han asegurado de que la fuerza militar de Hamás ha sido desmantelada. Esto no significa que Hamás no pueda volver a invadir; para asegurarse de ello, las IDF tendrían que mantener permanentemente un ejército permanente mucho mayor en todas las fronteras. Pero, al menos durante los próximos años, esta amenaza específica será anodina.

Una zona de seguridad

Una de las razones por las que Hamás no puede invadir y su amenaza se reducirá en los próximos años es que las FDI establecieron una nueva zona de seguridad que recorre toda la frontera de Gaza. Kilómetros de casas han sido arrasadas para facilitar a las IDF el seguimiento de cualquier movimiento físico, por no hablar de cualquier intento de infiltración. Esto también dificultó a Hamás la organización de cualquier logística militar cerca de la frontera al amparo de un entorno urbano.

Residentes que regresan al sur

Es posible que muchos residentes no regresen hasta dentro de meses o incluso más, especialmente en las ciudades que fueron destruidas físicamente el 7 de octubre, y necesitarán más tiempo para recuperarse. La gran mayoría de los residentes han regresado o están en proceso de regresar, como resultado de la eliminación a gran escala de las amenazas de invasión y cohetes de Hamás.

Eliminación de túneles de Hamás

En 2014, Israel completó su mayor eliminación de túneles de Hamás – aproximadamente 31. Esto se consideró un gran logro, pero las FDI no hicieron casi nada para atacar la profunda red interna de Hamás en Gaza, ni ninguno de los de Jan Yunis.

En esta ocasión, las FDI han destruido decenas de kilómetros de túneles de ataque, defensa y estratégicos en toda Gaza, tanto en el norte como en el sur. Durante los próximos meses y probablemente años, será mucho más difícil para Hamás organizar, contrabandear o lograr algo significativo militarmente, porque ha perdido gran parte de los activos de su red de túneles. La red está lejos de ser destruida; eso podría llevar años; pero finalmente ha sido golpeada de una manera significativa y sin precedentes.

Crisis de los rehenes

Israel ha recuperado, sobre todo en el acuerdo de rehenes de noviembre y en operaciones, a más de 80 de los 253 rehenes originales que fueron capturados. Para la opinión pública israelí, esto se ha considerado un fracaso porque sólo representa un tercio de la cifra original, pero sigue siendo mucho mayor que cero. Muchos fueron asesinados el 7 de octubre y se desconoció su situación hasta que se confirmó su muerte. Los debates sobre la forma en que Israel debería haber llevado a cabo la invasión y sobre si el gobierno debería haber llegado antes a un acuerdo en lugar de esperar a mayo para obtener mejores condiciones, son intensos, pero ningún contendiente político serio se opuso a invadir Gaza. La invasión habría supuesto un punto de inflexión irreversible, poniendo en peligro las vidas de los rehenes restantes. Nada de esto debería restar importancia a los daños de la guerra y a las deficiencias del gobierno.

Defectos del gobierno

• La cuestión de por qué la invasión se prolongó durante varios meses en lugar de producirse rápidamente entrando en toda Gaza de una vez es seria. Puede haber sido un grave error estratégico. Quizá la guerra podría haber sido mucho más corta. • Hamás no ha sido eliminada por las operaciones de Israel. Puede que lo sea en el futuro, pero no está en absoluto cerca de desaparecer porque Hamás es un movimiento tanto político como militar y no se ha hecho casi nada para sustituir su aspecto político o social. • Junto con los 80 rehenes rescatados, se presume que han muerto aproximadamente 100 rehenes, y alrededor de 70 siguen en manos de Hamás. La expectativa generalizada era que una extensa invasión habría devuelto un porcentaje mucho mayor, ya fuera mediante negociación o mediante rescates en operaciones especiales. Pero hasta la fecha sólo se han producido dos rescates de este tipo. • El gobierno ignoró la cuestión del día después, que habría incluido un reemplazo adecuado para Hamás. Sin ese plan, Hamás siguió reuniéndose durante tres meses más después de ser derrotado a principios de febrero en Jan Yunis. Fue un tiempo precioso perdido, un tiempo que Israel no recuperará. Las opciones de reemplazo no son perfectas, pero todas son mejores que Hamás; la indecisión del gobierno decidió por él. La duración de la guerra no fue calculada adecuadamente por el gobierno en términos del peaje que supondría para la relación de Israel con Estados Unidos, su legitimidad global y, específicamente, las amenazas del Tribunal Penal Internacional.Todo esto sin entrar en cuestiones sobre un nuevo frente en el norte con Hezbolá. Pero después de estas deficiencias, aparte del lío del Día Después y quizá de que algunas docenas más de rehenes podrían haber sido liberados de alguna manera (probablemente habría habido problemas de legitimidad incluso con una guerra más corta), el mayor problema para entender la guerra como un éxito o un fracaso es que el gobierno prometió más de la cuenta. Hamas puede ser eliminado a través de años de guerra y la colocación de una alternativa en su lugar que cubra todas sus bases, junto con una nueva solución diplomática apoyada por los aliados israelíes. Pero la guerra en sí misma nunca iba a lograr esto, y no había ningún escenario en el que todos los rehenes fueran liberados. Por lo tanto, el gobierno no logró sus objetivos declarados, y ha habido errores y oportunidades desaprovechadas en el camino. El hecho de no reemplazar a Hamás en Gaza podría dilapidar más logros en el futuro, un hecho que todavía está en juego. Sin embargo, si la pregunta es si Israel mejoró radicalmente su situación de seguridad frente a Hamás, en comparación con todas las rondas anteriores del conflicto – la respuesta es incuestionablemente sí, y algo más.