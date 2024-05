Celebración en medio del dolor y la pérdida nacionales en el Día de la Independencia 2024 - opinión

Tal vez uno de los aspectos más fascinantes, aunque desafiantes, de nuestras personalidades humanas es que a menudo nos vemos obligados a lidiar con perspectivas u opiniones contrapuestas que son diametralmente opuestas entre sí, y sin embargo encontramos la manera de aceptarlas a ambas al mismo tiempo. Esta es una realidad que vemos en muchos aspectos del comportamiento emocional diario, en el que dejamos de lado emociones específicas de disgusto, tristeza o frustración porque perseguimos algo más grande; quizás el amor, el éxito financiero o simplemente hacernos sentir mejor de una forma u otra.

La tradición judía está repleta de estas aparentes contradicciones. Rosh Hashaná es a la vez un día de alegría, pero también el momento en que somos juzgados ante nuestro Creador.

En el último momento de felicidad en nuestro ciclo de vida, mientras estamos de pie como una pareja bajo la huppah, hacemos una pausa para centrarnos en la tragedia de la destrucción del Templo y nuestro continuo exilio.

Emociones encontradas en el Día de la Independencia 2024

Emociones encontradas en el Día de la Independencia 2024

Durante los últimos siete meses, hemos vivido bajo una sombra de inmensa oscuridad

Durante los últimos siete meses, hemos vivido bajo una sombra de inmensa oscuridad

Incluso mucho antes del 7 de octubre, Israel estaba definido por la división y la tensión interna.

Nos acercamos a estas próximas vacaciones rodeados de dolorosas heridas: rehenes, familias desesperadas por reunirse con sus seres queridos en cautividad, cientos de soldados y civiles que sufren heridas físicas y mentales que les han cambiado la vida, familias desconsoladas, evacuados a los que se ha privado de sus hogares durante muchos meses, entre otros muchos impactos dolorosos de esta guerra en curso.

Debido a la naturaleza de esta guerra, que afecta a los hogares de muchas maneras, es probable que no haya hogar en Israel que no se haya visto afectado.

Y más allá de los daños prácticos, nos enfrentamos a una pérdida masiva de confianza en nuestras autoridades, que no hace sino exacerbar las tensiones internas que ya estaban en un punto álgido.

AUN ASÍ, A PESAR DE TODO, tenemos un Estado judío.Y a pesar de todo, no podemos ignorar los muchos y tremendos logros que hemos conseguido como pueblo y nación desde aquel milagroso momento de independencia en mayo de 1948.

El 7 de octubre fue nada menos que un pogromo, de la talla del que pensamos que nunca más nos veríamos obligados a presenciar.

Pero a diferencia de las masacres de judíos en épocas pasadas, esta vez fuimos capaces de responder con un ejército judío fuerte y bien equipado. Con el reclutamiento en un máximo histórico, nuestros comandantes y soldados nos recordaron la valentía judía.

Desde dentro y fuera de Israel, vimos un espíritu de solidaridad que nos recordó que seguimos siendo un pueblo con un solo corazón.

Incluso con muchos desafíos que probablemente permanecerán con nosotros durante un tiempo considerable, nuestra economía nacional no se derrumbó, y nuestros sistemas de salud e infraestructura fueron capaces de responder sin que nunca hubiera una amenaza real a su integridad general.

Por lo tanto, merece la pena echar la vista atrás para ver dónde estábamos en aquel mayo de 1948 y dónde estamos hoy.

Nos duele, y nos preocupa, pero hay una razón muy legítima para que nos sintamos inconmensurablemente orgullosos de esos logros, para expresar gratitud – y sí, incluso para celebrarlo.

Ciertamente, esa celebración no debería acercarse a un “año típico”. It would be deeply offensive if we didn’t take into account the pain being felt and experienced.

Nuestra responsabilidad será de nuevo aprovechar ese rasgo humano único de interiorizar ideales contrapuestos, pero sin perder de vista ninguno.

Las fiestas, conciertos y reuniones públicas masivas que tipifican el Día de la Independencia cada año deberían limitarse significativamente en tamaño y alcance.

Este es el curso de acción adecuado a la luz del estado de ánimo nacional, y para hacer frente a las sensibilidades de las familias que se ocupan de los traumas de la guerra.

Pero las medidas que son más personales y humildes en la naturaleza todavía debe continuar para que don’t perder de vista el milagro de un estado moderno del pueblo judío.

Todavía tenemos que reconocer y enorgullecernos de nuestros logros y reconocer que a esta querida nación aún le espera un futuro más brillante y lleno de esperanza.

Eventos como el tradicional encendido de las antorchas por personas reconocidas por su heroísmo y dedicación nacional, los homenajes a los militares, la entrega del Premio Israel y el Concurso Bíblico deben continuar.

Ciertamente, deben producirse con menos pompa y frivolidad, pero deben tener lugar.

Al hacerlo, recordamos que aunque somos un país que cojea y sufre, seguimos siendo una nación que merece enorgullecerse de sus logros y de su gente, y que con la bendición de Dios veremos días mucho mejores en el futuro – días en los que podremos volver a celebrar de verdad.

El escritor, rabino, es director del Centro de Ética Judía de Tzohar.