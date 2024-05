Qué ver esta semana en la que Israel celebra dos días emblemáticos?

Para la mayoría de nosotros, nunca ha habido un Día del Recuerdo en el que hayamos sabido más de los caídos en combate o asesinados por terroristas.

Este año hay mucha programación televisiva y cinematográfica que rinde homenaje a ellos y a los que dejaron atrás, así como contenidos temáticos del Día de la Independencia tras la brusca transición del día de luto nacional.

Este año, El Día de la Memoria comienza la noche del 12 de mayo, y el Día de la Independencia la noche siguiente, el 13 de mayo.

Una de las historias más tristes es la de las observadoras fronterizas de la base de Nahal Oz, que fue invadida por terroristas de Hamás a primera hora del 7 de octubre, donde 15 de estas observadoras murieron y seis fueron tomadas como rehenes;

Uno de estos rehenes, Noa Marciano, fue asesinado por Hamás mientras estaba cautivo, y otro, Ori Megidish, fue rescatado; UNA ESCENA DE ‘Eyes Wide Open.’ (credit: Tulik Galon/Kan 11)

Documental para ver el Día de la Memoria de Israel

El documental de Noa Aharoni sobre el 11 Kan, Eyes Wide Open, cuenta la historia de estos observadores, el miedo que sufrieron sus familias al enterarse del atentado y su dolor cuando casi todos supieron que sus hijas habían sido asesinadas o secuestradas. Se proyectará el 12 de mayo después del telediario.

En este documental, los padres recuerdan el amor a la vida de sus hijas, sus amistades con otros soldados y sus planes para el futuro. Resulta desgarrador verlas en la base, divirtiéndose entre ellas durante su tiempo libre en clips de antes del 7 de octubre.

Y es igualmente duro ver a los padres en las habitaciones vacías de sus hijas, mirando lo que les devolvió el ejército. El padre de Yael Liebushor sostiene una placa de identificación carbonizada encontrada en el cuerpo de su hija, y es duro para él, y para nosotros, mirarla.

SIN EMBARGO, ESTA NO ES SÓLO UNA HISTORIA DE PÉRDIDA, sino también de rabia y decepción, porque podrían haberlo evitado, y lo que ha ocurrido desde entonces, si se hubieran tenido en cuenta sus advertencias;

Muchos de estos observadores contaron a sus familias que veían a los terroristas de Hamás practicar maniobras a lo largo de la frontera con regularidad, y algunos llegaron a decir a sus padres que esperaban que estallara la guerra en breve. En una escena especialmente triste, los padres de Roni Eshel, una de las observadoras asesinadas, reproducen una conversación que mantuvieron con ella poco antes de su muerte, en la que les decía que se estaba derrumbando porque estaba segura de que iba a estallar una guerra por lo que había visto en la frontera. Hay cosas que yo sé y tú no", le dijo a su madre. El miércoles anterior al 7 de octubre, Roni le dijo a su padre que era difícil volver a la base, pero él la tranquilizó "como haría cualquier padre", diciéndole que todo iría bien. "Las FDI son fuertes", le dijo.

Pero como ahora sabemos, no fue lo bastante fuerte el 7 de octubre, cuando los mandos a los que pidieron ayuda dijeron a estos observadores fronterizos desarmados que se valieran por sí mismos, y permanecieron heroicamente en sus puestos todo el tiempo que pudieron. Los pocos soldados armados que quedaban para vigilar la base murieron o resultaron gravemente heridos, y la base fue rápidamente invadida.

Toda la saga de advertencias desoídas y brutales muertes y secuestros de observadores hace que esta historia sea aún más triste y estará entre las principales cuestiones que plantee cualquier comisión de investigación tras la guerra.

GRITOS ANTES DEL SILENCIO, el documental que la ex directora de operaciones de Facebook y escritora Sheryl Sandberg creó sobre las agresiones sexuales cometidas por Hamas el 7 de octubre y desde entonces, está disponible en YouTube y también puede verse en Cellcom TV, Hot y Yes.

Este documental pertenece definitivamente a la categoría de programación del Día del Recuerdo porque presenta pruebas claras de que la gran mayoría de las víctimas de agresiones sexuales fueron asesinadas después de los atentados, y a veces durante los mismos.

Reshet 13 ha puesto en marcha un proyecto, "Memoria de hierro: Última palabra", que presenta vídeos en los que la gente comparte recuerdos de las personas que perdieron el 7 de octubre. Estos vídeos están en el sitio web de Reshet y en Cellcom TV.

Social Workers at War, un documental de Tsipi Karlik, examina el trabajo de estos importantes pero a menudo ignorados profesionales desde el estallido de la guerra, donde actuaron como primeros intervinientes en salud mental. Se emitirá en Cellcom TV.

El cineasta Yahav Winner fue asesinado en Kfar Aza el 7 de octubre mientras salvaba la vida de su mujer y su hijo. Su última película, The Boy, ambientada en un kibbutz y que examina cuestiones de coexistencia, se proyectará en Cellcom TV.

La Brigada Golani ha perdido a más de 80 de sus miembros desde que empezó la guerra. Casualty Officer Golani es una película que sigue a Shir Nadel, el oficial encargado de ayudar a las familias de los soldados caídos y heridos. Se proyectará en Yes Docu y Yes VOD.

En Cellcom TV se proyectarán varias películas, entre ellas Beaufort, de Joseph Cedar, un drama nominado al Oscar en 2007 sobre soldados destacados en un puesto avanzado en el Líbano; Lebanon, de Samuel Maoz, sobre la tripulación de un tanque en la primera guerra del Líbano; y Yossi & Jagger, de Eytan Fox, una película sobre un romance entre soldados destacados en el sur del Líbano.

EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, la Cinemateca de Jerusalén proyecta La troupe (también conocida como Ha Lahaka), de Avi Nesher, la clásica película sobre rivalidades y romances entre una troupe de entretenimiento del ejército que se rodó hace 46 años (y que también se proyectará en el canal de cine israelí Yes).

En la proyección se cantará la gran banda sonora de la película, que incluye temas como "Song of Peace" y "Carnival in the Nahal", y también habrá un concurso sobre la película.

Nesher es un cineasta que ha realizado una serie de películas apropiadas para ver el Día de la Independencia, ya que muestran la diversidad y complejidad de la vida en Israel y expresan un gran afecto por él.

Turn Left at the End of the World trata de la amistad entre niñas de familias indias y marroquíes en un pueblo del Negev en los años sesenta; y sería una buena película para ver para cualquiera que piense que todos los israelíes son blancos.

Se proyectará en Cellcom TV y en el canal de cine israelí Yes. Image of Victory, su inspiradora película sobre soldados y jóvenes inmigrantes que defienden un kibbutz en la frontera egipcia durante la Guerra de la Independencia, se proyectará en el canal de cine Yes el Día de la Independencia y también está disponible en Netflix.

Después de ver las tristes historias del Día del Recuerdo, tal vez le apetezca ver películas protagonizadas por jóvenes israelíes animosos, como Dizengoff 99, de Nesher, sobre unos amigos que comparten piso en Tel Aviv, así como Zero Motivation, de Talya Lavie, sobre una soldado en una base del Néguev con una magnífica obsesión por ser trasladada a Tel Aviv, donde puede conseguir cafés con leche helada a la hora de comer.

La película de Amit Ulman The City, una ópera rap que narra la divertida y satírica historia de un detective en Tel Aviv, también se proyectará en Yes on Independence Day. Esta película tan original demuestra el talento y la vitalidad de la joven generación de cineastas israelíes.

La popular comedia de situación Checkout, sobre la vida del personal y los clientes de un supermercado, ofrecerá un episodio especial en Kan 11 el 14 de mayo con motivo del Día de la Independencia, en el que los personajes encuentran algunas dificultades para celebrar la festividad.

El 14 de mayo, Día de la Independencia, se emitirá en Kan 11 un episodio especial en el que los personajes encuentran algunas dificultades para celebrar la festividad.