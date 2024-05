Maccabi Tel Aviv vence a Maccabi Haifa en final futbolística

El Maccabi de Tel Aviv se impuso por 1-0 al Maccabi de Haifa en el estadio Sammy Ofer con un gol de penalti de Eran Zahavi en la primera parte, en un partido destacado de cara a la recta final de la temporada de la Premier League israelí.

El resultado no sólo dio la victoria a los amarillos y azules, sino que también abrió una ventaja de ocho puntos sobre los verdes en la parte superior de la tabla con sólo tres partidos restantes, mientras el Maccabi se acerca cada vez más a un campeonato de liga que puede conseguir la próxima semana.

“Estoy feliz por los aficionados,” dijo el entrenador del Maccabi Tel Aviv Robbie Keane. “Este partido era para ellos. No importa contra quién jugáramos, ganamos y nos llevamos los tres puntos. Era muy importante para los aficionados y para los jugadores,

“Es muy decepcionante,” dijo el entrenador del Haifa, Messay Dego. “Empezamos el partido bien y como queríamos, y deberíamos haber marcado un gol en el primer cuarto de hora. Sin embargo, luego llegó el penalti de la nada. Estuvimos muchas veces en el último tercio del campo y no pudimos hacer nada porque tomamos malas decisiones.

Mientras tanto, el Hapoel Tel Aviv ha descendido a la Leumit League, la segunda división israelí, tras perder 2-0 ante el Ashdod SC en el Bloomfield Stadium. Estadio Sammy Ofer en Haifa, Israel (crédito: ITAI ZOREF/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)/VIA WIKIMEDIA COMMONS)

Los Reds tuvieron una temporada llena de turbulencias desde el principio, incluyendo varios cambios de entrenador, nuevos propietarios y mala gestión en general.

Después de una primera parte sin goles, Clarke Robertson y Stav Nachmani marcaron para dar al equipo de la ciudad portuaria la victoria, los tres puntos y enviar al Hapoel Tel Aviv de vuelta a una división por segunda vez en menos de una década.

“Roto, no podía creer que esto iba a suceder,” dijo el entrenador interino del Hapoel Tel Aviv, Saleem Tuama, después del partido. Pensaba que ganaríamos y lograríamos nuestro objetivo. Sin embargo, no sólo descendimos por este partido; fue un efecto bola de nieve durante toda la temporada que no pudimos parar.

“Qué gran sensación” dijo el entrenador del Ashdod, Eli Levy. “Acabamos jugando este partido mucho mejor de lo que esperábamos ante un público que iba a ser muy difícil. Pero les había dicho a los chicos que los aficionados podrían acabar ayudándonos, ya que lucharon mucho para que nos mantuviéramos en la máxima categoría. Se merecen mucho crédito.

Mientras tanto en Jerusalén

En el estadio Teddy, el Hapoel venció al Beitar por 3-0 en el derbi de Jerusalén mientras la capital se teñía de rojo en una actuación dominante.

Tras una primera parte sin goles, Ohad Almagor marcó a bocajarro en el minuto 56, mientras que Awka Ashta dobló la ventaja dos minutos después tras un saque de esquina. Idan Dahan marcó desde fuera del área en el minuto 83 para añadir el tercer gol del club y sellar la victoria.

“¿Una victoria histórica?” se le preguntó al entrenador del Hapoel, Ziv Arie, tras la contienda. “Tal vez para todos los demás, ya que todavía estoy pensando en cómo perdimos la semana pasada. Sin embargo, a decir verdad, los chicos se repusieron y, tras una primera parte muy dura, nos metimos de lleno en el partido, nos asentamos y nos llevamos la victoria.

“Creo que hasta que encajamos el primer gol tuvimos el control total,” comentó el jefe del banquillo del Beitar, Barak Itzhaki. En la segunda parte hubo algo que no cuajó. Pero también hay que recordar que esos jugadores fueron los mismos que nos sacaron de una situación muy difícil. Aunque sea una derrota en el derbi, no podemos olvidar lo que ha conseguido este equipo.

En otro partido, el Hapoel Hadera perdió por 2-1 ante el Maccabi Netanya, ya que un penalti transformado por Elad Madmon en la segunda parte dio la victoria y los puntos a los locales.

Raz Twizer abrió el marcador en el minuto 40, pero Bar Cohen igualó justo antes del descanso, lo que llevó al 1-1 al descanso. Pero el empate no duró mucho, ya que el Hadera dispuso de un penalti tras una falta en el área que Madmon transformó en gol para dar la victoria a Haim Silvas y su equipo.

“Es una gran sensación conseguir la victoria,” dijo Silvas tras el partido. “Llegué en enero y estábamos en una posición en la que podíamos haber descendido, pero los chicos trabajaron duro y jugaron muy buenos partidos para mantener al equipo en primera división. Hicimos lo que teníamos que hacer, no hay nadie más satisfecho que yo en un lugar que también me aprecia.

“No puedo’aceptar cómo jugamos de ninguna manera, forma o manera,” comenzó diciendo un muy decepcionado Maccabi Netanya entrenador Marko Balbul. No hemos estado bien. Ha sido un partido vergonzoso para nosotros y no puedo decir mucho más que eso. Tenemos que hacer cambios aquí ya que Netanya no ha tenido una buena temporada, lo que está claro para todos.

Además, el Maccabi derrotó al Hapoel por 4-1 en el derbi de Petach Tikva, ya que los locales marcaron sus cuatro goles en la primera parte tras una tarjeta roja a Roy Nawi para llevarse la victoria.

Nawi recibió una tarjeta roja directa en el minuto 8 que dio lugar a un penalti, que Mohamed Hindi convirtió en gol para dar al Maccabi una ventaja de 1-0. Dos minutos más tarde, Maor Levi dobló la ventaja, pero Roi Elimelech en el minuto 26 recortó la ventaja a 2-1.

Sin embargo, Andreas Karo aprovechó un rebote para marcar en el minuto 32 y Levy completó un doblete justo antes del descanso para dar al equipo de Ron Kozuk una ventaja de 4-1 y la victoria.

“Para nosotros era muy importante ganar este partido,” comenzó Kozuk. “Era un derbi y también era importante para los aficionados, y además queríamos continuar con nuestro buen momento. Después de asegurar nuestra permanencia en la liga queríamos seguir jugando bien hasta el final de la temporada y estoy contento de que eso es lo que hicimos.

“Es muy decepcionante y si pudiera enterrarme lo haría,” dijo el jefe del banquillo del Hapoel, Benny Lam. “Entiendo perfectamente que un derbi es para los aficionados y después de la victoria de la semana pasada, nos sacaron una tarjeta roja y un penalti antes de tiempo y eso fue todo”.