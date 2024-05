Biden y Trump, listos para debatir el 27 de junio en la CNN

El presidente estadounidense Joe Biden y su rival republicano Donald Trump dijeron el miércoles que aceptarían una invitación de la CNN para un debate el 27 de junio.

Los anuncios se produjeron después de que Biden, demócrata, expusiera por primera vez sus condiciones para enfrentarse al expresidente en la televisión nacional.

Biden pidió a su rival que se uniera a él en dos debates presidenciales televisados en junio y septiembre, una oferta que Trump aceptó a través de un post en su plataforma Truth Social. Trump recomendó más de dos debates -y un lugar muy grande "por motivos de emoción"

Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.Now he’s acting like he wants to debate me again.Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u