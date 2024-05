Ex jefe de inteligencia de las FDI: "Difícil hallar presidente iraní peor que Raisi"

En caso de que el presidente iraní Ebrahim Raisi haya muerto o haya quedado gravemente incapacitado en un accidente de helicóptero, “sería difícil encontrar a alguien peor,” dijo el domingo el ex jefe de inteligencia de las FDI, el mayor general Tamir Hayman, a The Jerusalem Post.Gen. (res.) Tamir Hayman dijo a The Jerusalem Post el domingo.

En cuanto al impacto en el actual conflicto Irán-Israel, Hayman, que actualmente es el Director Ejecutivo del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), dijo, “No tendría ningún impacto estratégico, sólo que sería un dolor de cabeza menor a la hora de elegir al próximo presidente.”

Apuntó que el presidente iraní por regla general es “un cargo político administrativo y que existen procedimientos establecidos para sustituirlo.”

¿Qué pasará si Raisi muere?

El ex jefe de inteligencia de las FDI, Aharon Zeevi Farkash, coincidió con Hayman en que si Raisi muere, tendría poco impacto porque sólo el Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, toma decisiones estratégicas importantes, no el presidente.

A pesar de estas opiniones, Jamenei tiene 85 años, lleva años con problemas de salud, y Raisi ha sido considerado en los últimos años como el principal candidato a suceder a Jamenei. THEN-IDF intelligence chief Maj.-General. Tamir Hayman habla en una conferencia en Tel Aviv, 2019. Ha dicho que prefiere un retorno al JCPOA que ‘haría retroceder a Irán, lejos del 90% de enriquecimiento (crédito: FLASH90)

Jamenei tomó medidas considerables para asegurar las dos victorias electorales de Raisi, descalificando a varios otros ex altos funcionarios que podrían haberle presentado un serio desafío. Si Raisi está muerto, podría reavivarse una nueva carrera subterránea para ser el sucesor de Jamenei, a pesar de que Raisi no tenía necesariamente el puesto más alto asegurado de ninguna manera. Los medios de comunicación iraníes y mundiales han informado de que Raisi podría haber muerto en un accidente de helicóptero, aunque los detalles son todavía escasos. Israel considera que Irán gestiona el conflicto en su contra a través de Hezbolá, Hamás, Yemen, Siria y, ocasionalmente, Irak, y desde el 14 de abril, también mediante el disparo directo de misiles balísticos y aviones no tripulados. El experto en Irán Raz Zimmt, del INSS y del Centro de Información sobre Inteligencia y Terrorismo Meir Amit, dijo que el primer vicepresidente Mohammad Mokhber asumiría el papel de Raisi como presidente en caso de que Raisi muriera. A continuación, Mokhber, de 69 años, trabajaría con un selecto personal especial, así como con las autoridades electorales, para fijar nuevas elecciones en un plazo de 50 días. Según se dice, Mokhber ha alcanzado su alto cargo por haber dirigido gran parte de las finanzas de Jamenei durante años, así como por ser uno de los principales expertos del ayatolá y de Raisi en la gestión de una economía de “resistencia” para mantener Irán a flote a pesar de años de sanciones mundiales. También se dice que está profundamente implicado en la corrupción y el clientelismo para mantener a varios grupos cercanos a los principales líderes del régimen y que sirvió en la división médica del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hace décadas.