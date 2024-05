Stefanik en la Knesset: "No hay excusa" para que un presidente de EE.UU. suspenda ayuda a Israel

No hay excusa para que un presidente estadounidense bloquee la ayuda a Israel, dijo la diputada Elise Stefanik, republicana del 21º distrito del Congreso de Nueva York, en una reunión del Knesset Caucus de estudiantes judíos y pro-Israel en campus universitarios de todo el mundo. Elise Stefanik, la republicana del 21º distrito del Congreso de Nueva York, dijo en una reunión del Knesset Caucus for Jewish and Pro-Israel Students on Campus Around the World el domingo.

“He sido clara en casa y seré clara aquí: No hay excusa para que un presidente estadounidense bloquee la ayuda a Israel, una ayuda que fue debidamente aprobada por el Congreso, o para suavizar las sanciones a Irán, pagando un rescate de 6.000 millones de dólares al principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo, o para vacilar y esconderse mientras nuestros amigos luchan por sus vidas. No hay excusa. Según Stefanik, la lucha contra Hamás es una lucha del bien contra el mal, de la civilización contra la barbarie y de la humanidad contra la depravación. Dijo que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses apoyaban a Israel.

La representante dijo que no podía haber excusas para que Hamás se reagrupara y que Israel debía llevar a cabo una victoria total. La guerra no era sólo de Israel, era una guerra contra el modo de vida en Occidente.

Apoyo a Israel sin equívocos

Stefanik dijo que su apoyo a Israel era inequívoco. US Rep.. Elise Stefanik (R-NY) se dirige a los periodistas con el presidente de la Cámara Mike Johnson (R-LA) durante una conferencia de prensa con las familias de los rehenes tomados por Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel, en el Capitolio en Washington, EE.UU., 7 de noviembre de 2023. (crédito: REUTERS/SARAH SILBIGER)

“Es por lo que he patrocinado, o respaldado, todas las medidas de ayuda a Israel que se han presentado ante el Congreso de EE.UU. – todas y cada una.”

También fue por lo que Stefanik, durante años, había sido “una de las principales defensoras y socias del [ex] presidente [Donald] Trump en su apoyo histórico a la independencia y la seguridad de Israel. Stefanik mencionó tres medidas adoptadas por Trump: los Acuerdos de Abraham, que según ella fueron el paso más significativo hacia la paz en un cuarto de siglo; la colocación de Israel bajo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que permitió una mayor coordinación en materia de seguridad; y la sabia decisión de suspender la financiación de la UNWRA: La mayoría de los estadounidenses os apoyamos, y siempre lo haremos” desde que el Presidente Truman reconociera a Israel 11 minutos después de que David Ben-Gurion declarara la independencia de Israel hace 76 años y cinco días, Estados Unidos está con Israel” dijo Stefanik.

"No debemos permitir que el extremismo en 'los rincones de la élite' oscurezca el profundo y perdurable amor por Israel entre el pueblo estadounidense", afirmó. "La mayoría de los estadounidenses sienten una fuerte conexión con su gente. Te han abierto sus corazones en esta hora oscura.

Los copresidentes del caucus son el MK del Likud Dan Illouz y el MK de Yesh Atid Moshe Turpaz. Illouz, en su discurso, elogió la audiencia viral de Stefanik en el Congreso en la que los presidentes de Harvard, MIT y Penn dijeron que si llamar al genocidio del pueblo judío violaba los protocolos del campus dependía del contexto.

También dijo que a principios de este mes, Columbia trató de bloquear un discurso suyo en el campus acumulando burocracia en el proceso. Illouz dijo que algunos presidentes de campus estadounidenses se habían alineado con el mal, mientras que Stefanik se alineó con el bien.

El presidente de la Knesset, Amir Ohana, en su discurso en la reunión del caucus, calificó a los manifestantes en los campus estadounidenses de "turbas masivas" y les acusó de intentar "aterrorizar" a la dirección de sus universidades "para que se sometan". Ohana argumentó que tras los llamamientos a un alto el fuego en Gaza había un intento de normalizar la violencia contra los judíos.

Stefanik, dijo Ohana, dijo “la verdad al poder” en la audiencia viral, que calificó de “histórica” y un “punto de inflexión en la lucha por el alma de las universidades del mundo.”

Ohana presentó un mapa de Palestina en un jardín de infancia de Khan Yunis, en Gaza, que mostraba toda la tierra de Israel, argumentando que éste era el verdadero significado del lema “del río al mar” y demostrando que Hamás deseaba borrar a Israel del mapa.