Ha llegado el día": la CPI pide la detención de Netanyahu, Gallant y los jefes de Hamás

La Corte Penal Internacional tiene la intención de dictar órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes contra la humanidad por la conducta de Israel en la guerra de Gaza, anunció el lunes su fiscal jefe, Karim Khan, en el 227º día de la guerra de Gaza.

“Hoy, mi Fiscalía pretende acusar a dos de los máximos responsables, Netanyahu y Gallant, como coautores y como superiores, de conformidad con los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma,” declaró Khan.

También se dictarán órdenes de detención contra los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammed Deif, dijo Khan al tiempo que exigía la liberación de los 128 rehenes restantes en Gaza.

Khan habló por primera vez de las órdenes de detención en una entrevista con Christiane Amanpour, de la CNN, y luego publicó un vídeo y una declaración textual del tribunal.

El fiscal jefe del TPIY informó a la CNN de que había solicitado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. El fiscal también pidió al tribunal que emitiera órdenes contra Hamas’ Yahya Sinwar, Mohammed Deif, & Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/B8DiXEjy07 — Abraham Gutman (@abgutman) 20 de mayo de 2024

Sus palabras ponen fin a las especulaciones sobre si la CPI emitiría dichas órdenes, un paso que su sala de instrucción aún debe aprobar.

Netanyahu y Gallant se enfrentarían a acusaciones de inanición de civiles como método de guerra, causar voluntariamente grandes sufrimientos o lesiones graves a la integridad física o a la salud, y homicidio doloso. El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan habla durante una entrevista con Reuters sobre la violencia en Israel y Gaza en La Haya, Países Bajos 12 de octubre de 2023 (crédito: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS)

Los cargos también incluyen: “Exterminio y/o asesinato,.. incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, como crimen contra la humanidad.”

“Sostenemos,” dijo Khan, “que los crímenes contra la humanidad imputados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en aplicación de la política del Estado.

“Estos crímenes, en nuestra evaluación, continúan hasta el día de hoy,” explicó Khan.

“Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana,” dijo Khan.

Al comienzo de la guerra, dijo, Israel cerró los tres pasos fronterizos hacia el enclave y los mantuvo cerrados durante largos periodos de tiempo, incluido el paso de Rafah desde Egipto y los dos pasos terrestres israelíes de Kerem Shalom y Erez.

Retención de suministros esenciales

Israel también restringió arbitrariamente la transferencia de suministros esenciales, incluidos alimentos y medicinas, a través de los pasos fronterizos tras su reapertura. También se interrumpió el suministro de agua y electricidad, y los problemas continúan hasta hoy, añadió.

“Mi Oficina sostiene que estos actos se cometieron como parte de un plan común para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil de Gaza” acusó Khan.

Señaló que esto se hizo como parte de la estrategia de Israel para destruir a Hamás y presionar al grupo para que liberara a los rehenes.

Al mismo tiempo, dijo, también se llevó a cabo para “castigar colectivamente a la población civil de Gaza, a la que percibían como una amenaza para Israel,” declaró Khan.

El sufrimiento palestino ha sido profundo, subrayó, explicando que ha incluido, “desnutrición, deshidratación, profundo sufrimiento y un número creciente de muertes entre la población palestina, incluidos bebés, otros niños y mujeres.”

Las declaraciones de Khan se producen cuando Israel se encuentra en su séptimo mes de una guerra existencial guerra contra Hamás, que dirigió una invasión de la frontera sur del Estado judío el 7 de octubre, matando a más de 1.200 personas y tomando a 252 como rehenes, de los cuales 128 permanecen en cautividad.

La comunidad internacional ya había considerado las acciones de Israel en Gaza como un crimen de guerra, ya que Hamás afirmaba que más de 35.000 palestinos habían muerto en el conflicto. Ha verificado cerca de 25.000 de esas muertes. Israel ha afirmado que mató a unos 14.000 combatientes palestinos en Gaza. Naciones Unidas ha advertido de la hambruna en Gaza, debido a la falta de un sistema sostenible para distribuir la ayuda en el enclave.

Israel ha argumentado que sus acciones entraban dentro de los límites del Derecho Internacional, subrayando que no hay hambruna en Gaza. Ha explicado que permitió la entrada de bienes, pero que Hamás los robó y Naciones Unidas no los distribuyó adecuadamente.

Khan dijo que Israel, “como todos los Estados, tiene derecho a actuar para defender a su población. Ese derecho, sin embargo, no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario.

“Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para alcanzarlos en Gaza “a saber, causar intencionadamente la muerte, inanición, grandes sufrimientos y lesiones graves al cuerpo o la salud de la población civil” son criminales,” declaró.

Desde el año pasado, dijo Khan, su oficina ha advertido a Israel que se tome más en serio la cuestión de la ayuda humanitaria, señalando que “la inanición como método de guerra” iba en contra del Estatuto de Roma.

“No he podido ser más claro,” dijo. “Quienes no cumplan la ley no deben quejarse después cuando mi Oficina tome medidas. Ese día ha llegado.

El CIC acusa también a los líderes de Hamás

Khan no ignoró a Hamás, subrayando que sus líderes — Sinwar, Haniyeh y Def — también eran culpables de crímenes contra la humanidad.

Los cargos incluyen exterminio, asesinato, toma de rehenes, tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad personal y otros actos inhumanos.

Hay razones para creer, dijo Khan, que los rehenes habían sido mantenidos en condiciones inhumanas y que habían sido objeto de violencia sexual, como violaciones.

Khan reiteró su llamamiento para la “liberación inmediata de todos los rehenes tomados de Israel y para que regresen sanos y salvos con sus familias.

“Mi Oficina afirma que hay motivos razonables para creer que Sinwar, Deif y Haniyeh son penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en los ataques” del 7 de octubre, dijo.

“En opinión de mi Oficina, estos individuos planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023, y a través de sus propias acciones, incluidas las visitas personales a los rehenes poco después de su secuestro, han reconocido su responsabilidad en esos crímenes,” dijo Khan.

“Sostenemos que estos crímenes no podrían haberse cometido sin sus acciones,” declaró, añadiendo que “Estos actos exigen la rendición de cuentas,” dijo.

Khan reiteró su llamamiento a la “liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados en Israel y a su retorno seguro a sus familias”

Al solicitar estas órdenes, Khan afirmó que “subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado de infantería, ningún comandante, ningún dirigente civil” nadie” puede actuar con impunidad.

“Así es como demostraremos, de forma tangible, que las vidas de todos los seres humanos tienen el mismo valor,” afirmó Khan.

“Si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su colapso,” explicó Khan.

“Nada puede justificar que se prive voluntariamente a seres humanos, entre ellos tantas mujeres y niños, de las necesidades básicas que requiere la vida. Nothing can justify the taking of hostages or the targeting of civilians,” stated.

He shot back at those who have accused the court of political motivations or who have called for sanctions against it.

“I insist that all attempts to impede, intimidate, or improperly influence the officials of this Court must cease immediately. Mi Oficina no dudará en actuar de conformidad con el artículo 70 del Estatuto de Roma si tal conducta continúa,” declaró.