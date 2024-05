Se abre el telón del musical "Vilna"

Ocho décadas han pasado desde que el joven poeta Hirsh Glick escribiera su legendario himno en yiddish, que se convirtió en el himno de los partisanos judíos de la Segunda Guerra Mundial – valientes jóvenes que lucharon contra los nazis en los guetos y bosques de Europa del Este.

Glick ’Zog Nit Keynmol Az Du Geyst Dem Letstin Veg” (“Nunca digas que vas por el camino final”) es un inquietante recuerdo de su lucha, ahora refundido en un musical moderno, Vilna: Una historia de resistencia.

Las letras de esta nueva obra, ambientada en Vilna, capturan el sentimiento de aquel momento histórico:

Esto es más que un lugar

Es una idea, una forma de vida, como un libro que respira

O más bien una plegaria

Es una estrella que brilla

Convirtiendo la oscuridad en luz

¡Mi Vilna, mi Vilna!

El musical es obra de Kevin y Allison Cloud, un matrimonio de guionistas de Kansas City, y Lisa Kenner Grissom, dramaturga y guionista de Los Ángeles.

Kevin, compositor y letrista, explica el proceso creativo que llevó a la obra final: “Intentamos escribir un musical que conectara con el público moderno. Yo escribí una partitura pop con influencia klezmer. Así que intentamos fusionar los dos mundos de canciones pop al estilo de Broadway que aún conservan la sensación de la instrumentación klezmer.

La inspiración del musical se basa en los partisanos de la vida real que resistieron a los nazis.

A medida que se desarrolla la historia, conocemos a Vitka Kempner, que interpreta a una adolescente rebelde, y al joven poeta Abba Kovner, que declaró ante la embestida nazi contra el pueblo judío: "No iremos como ovejas al matadero"

Después de la guerra, Kempner y Kovner trabajaron para llevar a los judíos a la Palestina del Mandato. Finalmente se casaron y se establecieron en el kibutz Ein HaHoresh del movimiento Hashomer Ha’tzair, al que Kovner se había unido durante su estancia en Europa. Reconocido por su poesía, más tarde recibió el codiciado Premio Israel de literatura.

En un giro irónico, las Nubes descubrieron la historia del partisano por casualidad. Mientras buscaba un nuevo proyecto, recuerda Kevin, “tropezó de repente con este artículo” sobre Hirsh Glick, este joven poeta y compositor” que escribió una canción que se extendió por el gueto y, finalmente, a otros guetos y a los combatientes partisanos en los bosques de Europa del Este y se convirtió en su himno”

“Era una historia del Holocausto que nunca había oído antes,” dice Kevin. “Era una historia tan heroica e inspiradora” así que decidimos convertirla en nuestro próximo proyecto.

Las Nubes propusieron la historia al Lewis & Shirley White Theatre, parte del Jewish Community Center of Greater Kansas City, que la presentó en abril de 2023.

Junto a las Nubes como responsable del libro está Lisa Kenner Grissom, especializada en lo que ella denomina “historias centradas en la mujer” sobre “mujeres empoderadas. El último día (de la beca), recuerda, me encontré en un apartamento de estilo soviético, sentada frente a una superviviente del Holocausto de 97 años, que también era una combatiente de la resistencia partisana. Había escapado del gueto hacia el bosque y luchado contra los nazis.

“Se parecía a mi abuela, y me sentí total y absolutamente cautivada por esta mujer y por su experiencia.

No mucho después de la beca, Kenner Grissom conoció a las Nubes y, dada la confluencia de sus intereses, cree que su encuentro fue "bashert", término yiddish que significa "destinado a ser".

Beca O’Neill Kennedy Center en dos ocasiones, Kenner Grissom se ha embarcado en varios proyectos desde su visita a Vilna, entre ellos Following Fania, un documental sobre Fania Brantsovsky y el papel de las luchadoras judías de la resistencia, que refleja fielmente el tema del musical de Vilna.

Entre sus obras de larga duración, Here Comes the Night le valió un premio semifinalista de la O’Neill National Playwrights Conference, mientras que Motherland fue finalista en el Jewish Plays Project.

Kevin Cloud es compositor y multiinstrumentista de toda la vida, y Allison Cloud trabaja por cuenta propia como dramaturga, cantante, actriz, modelo y locutora.

El primer musical de la pareja, Roar, ganó el premio Best of Fringe del Festival Fringe de Kansas City. También están desarrollando The Nashville Chronicles, un espectáculo unipersonal, y Something More, un ciclo de canciones, para el Fringe Festival de 2024 en julio.

'Más importante que nunca'

Kenner Grissom cree que la historia de Vilna “es más importante que nunca.

“Algo que está surgiendo en este momento,” señala, “es simplemente un verdadero resurgimiento del orgullo judío. No hay mucha gente que conozca la resistencia judía durante el Holocausto.

“Y la gente sabe aún menos sobre el papel de las mujeres. Creo que lo que está ocurriendo hoy es una verdadera energía en torno al orgullo judío, y creo que esta historia es muy inspiradora.

“Los combatientes de la resistencia del gueto de Vilna…se involucraron en diferentes formas de resistencia,”dice. “Hubo resistencia cultural, que tomó la forma de teatro y arte…y resistencia espiritual…manteniendo nuestras tradiciones y fiestas. Y luego estaba la resistencia armada.”

CENTRÁNDOSE en el actual recrudecimiento del antisemitismo mundial, Kenner Grissom cree que la gente puede enfrentarse a este reto de diversas maneras.

“Todo importa,” subraya. “Puedes compartir un artículo; algunas personas van a Israel”pero si no puedes”hacer eso, hay otras cosas que puedes hacer.

Notando que la gente tenía miedo de poner menorás en las ventanas de sus casas durante Hanukkah, Kenner Grissom responde enérgicamente, “No, enciende tus velas. Pon tu menorá en tu ventana. Don’t back down.”

El pasado mes de febrero, el musical se presentó en el Ebell Theatre de Los Ángeles con el apoyo del Holocaust Museum LA, Writer’s Bloc, Meredyth Deighton y el Consulado General de la República de Lituania.

Este otoño, se hará una lectura en Nueva York para encontrar un productor comercial o un teatro.