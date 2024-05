Cámara de Representantes judía rechaza proyecto republicano que obliga a entregar ayuda a Israel

La Cámara de Representantes de EE.UU. debatió el jueves la Ley de Ayuda a la Seguridad de Israel siguiendo agrias líneas partidistas. Los republicanos intentaron sacar adelante la ley para obligar a la administración Biden a entregar inmediatamente todos los envíos de armas restringidos anteriores e impedir que la Casa Blanca retuviera futuros envíos de armas a Israel. El proyecto de ley fue devuelto al comité tras una hora de debate.

Los republicanos condenaron a los demócratas y a Biden por apelar a facciones radicales de su partido y dar la espalda a Israel en un momento de necesidad al suspender un envío de 1.800 2.000 libras de munición.

El congresista Dan Goldman (NY-10) habla mientras las familias de los rehenes estadounidenses en Gaza se unen a los cargos electos para una rueda de prensa previa al sexto aniversario de los ataques del 7 de octubre, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Nueva York, el 5 de abril de 2024. (crédito: Reuters/Adam Gray)

Al otro lado del pasillo, los demócratas, incluidos miembros judíos y firmes defensores de Israel , tacharon de políticos y peligrosos los esfuerzos de sus colegas republicanos, criticando el retraso de meses de la mayoría en aprobar el proyecto de ley suplementaria de seguridad nacional, que proporcionaba a Israel más de 14.000 millones de dólares en ayuda a la defensa. Debbie Wasserman Schultz (demócrata de Florida), Brad Sherman (demócrata de California), Brad Schneider (demócrata de Illinois) y Dan Goldman (demócrata de Nueva York), todos ellos judíos y activos defensores de la seguridad y la independencia de Israel, se opusieron enérgicamente al proyecto de ley por considerarlo partidista y explotador de Israel para obtener beneficios políticos.

"Como judío, estoy francamente harto de que el partido republicano utilice a Israel como arma política para dividirnos, lo que ayuda a Hamás, Irán y los enemigos de Israel", dijo Goldman. "Así que a mis colegas republicanos les hago una simple petición. Si de verdad os importa Israel, por favor, dejad de utilizarlo como peón político divisorio. Ya basta.

Un proyecto de ley pseudoproisraelí

Sherman describió la legislación como un "pseudo proyecto de ley pro-Israel" que carece de importancia estratégica. Nadie debería tener la tentación de votar a favor de la Ley de Ayuda a la Seguridad de Israel, ya que vendrá una ley mejor, dijo. Según Sherman, la Ley de Ayuda a la Seguridad de Israel ataca a Israel en sus dos puntos más débiles: el apoyo bipartidista y su imagen internacional. "Israel tiene un amigo en el mundo y no puede permitirse tener sólo un amigo a medias", dijo, añadiendo que el proyecto de ley suplementaria de seguridad nacional había cosechado un abrumador apoyo bipartidista. La Ley de Ayuda a la Seguridad de Israel "envenenó" la naturaleza bipartidista de la suplementaria condenando a Biden por su nombre en un claro esfuerzo por conseguir el menor apoyo demócrata posible, dijo Sherman. También describió el intento del Congreso de eximir a Israel de la Ley Lahey y de otras leyes humanitarias internacionales como "veneno en el escenario mundial". Wasserman Schultz criticó rápida y fervientemente la decisión de Biden de retener los envíos de armas la semana pasada y fue uno de los 26 miembros de su partido que expresó su preocupación por la decisión en una carta a la Casa Blanca. El jueves, dijo que se mantenía en "firme oposición al proyecto de ley", que amenaza la seguridad nacional de EE.UU. y la OTAN. seguridad nacional.UU. y la relación de Israel con EE.UU. Según Wasserman Schultz, Israel y la Casa Blanca están de acuerdo en que el envío de bombas de 2.000 libras no es necesario para la operación de Rafah. La legislación "pone en peligro a nuestros diplomáticos" que están trabajando para asegurar un acuerdo sobre los rehenes porque amenaza con bloquear la financiación militar y de seguridad nacional, dijo. "Un plan para defender a las agencias de seguridad nacional de EE.UU. que envían asistencia, comparten inteligencia y ayudan a derrotar a Hamás es exactamente cómo se corta la nariz para fastidiar a la cara", dijo Wasserman Schultz. El representante Mike McCaul (republicano de Texas), que preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se mostró decepcionado por la "pérdida de claridad moral" de la Administración respecto a su férreo compromiso con Israel. Rafah es la última etapa de la operación militar israelí y, para eliminar a Hamás, Israel debe utilizar allí bombas más grandes para destruir los centros de mando del metro, dijo McCaul. Como informó el sábado The Jerusalem Post, las FDI ordenaron evacuaciones en Jabalya, una zona del norte de Gaza de la que Israel reclamó el control operativo total en enero. La evacuación del sábado supuso el reconocimiento efectivo por parte de las FDI de una pérdida sustancial de control y de la necesidad de emprender otra operación masiva. La evacuación del sábado en Jabalya va mucho más allá de las operaciones periódicas de limpieza a pequeña escala que las FDI predijeron que tendrían que emprender durante nueve meses a partir de enero para poner fin a un intento secundario de insurgencia de Hamás. Según las IDF, Hamás está restableciendo sus capacidades de mando y control, y sólo una operación de mayor envergadura, que incluya la evacuación de un gran número de civiles palestinos, sería suficiente para impedir su posible retorno al poder en un futuro próximo. Además, las IDF reconocieron públicamente que los meses de retraso del gobierno desde enero en la selección de una nueva entidad o híbrido de países y entidades para gestionar Gaza en lugar de Hamás han dilapidado muchos de los logros operativos de las IDF.Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.

Las IDF han luchado por mantener el control de la zona de Gaza.