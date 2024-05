Atender a un compañero herido en la sala de estar

Un incidente que quedará grabado en la memoria de todos los cuidadores de Sderot MDA cuidadores de ese día estaban tratando a su amigo y colega Hananel Jerfi, paramédico voluntario y conductor de ambulancias. Esa mañana temprano, él y su colega Eliasaf Bar Haim respondieron a una llamada de emergencia.

Mientras conducían por Sderot, se encontraron con un escuadrón terrorista en un camión. Aunque los terroristas pudieron ver claramente que se trataba de una ambulancia, abrieron fuego a pesar de ello. Hananel, el conductor, recibió un disparo en la espalda y resultó gravemente herido. A pesar de su herida, siguió conduciendo unos cientos de metros más, y sólo entonces su colega Eliasaf le sustituyó en el asiento del conductor. Todos escucharon la espeluznante noticia de la lesión de Hananel a través del sistema de radio MDA. Eliasaf comprendió que no podía evacuar a su amigo al hospital debido a la cantidad de terroristas que había en la ciudad y tomó sobre la marcha la decisión de llevarlo a casa del paramédico Aviv Shneor, que había impartido el curso de EMT en el que habían recibido su certificación.

>> Dona para equipamiento de emergencia de los equipos de la MDA y salva vidas

Aviv recuerda: “Cuando sonaron las sirenas aquella mañana, comprendí que hoy me pondría el uniforme en lugar de mi ropa festiva de Shabat, y que’iría a la estación de la MDA en lugar de a la sinagoga. Me disponía a salir de casa cuando, de repente, recibí una llamada telefónica de la sala de control de la MDA de Lachish con noticias inimaginables: ‘Una ambulancia se dirige a su casa con una víctima de bala. Han disparado a la ambulancia; han disparado a la estación. Están disparando por todas partes. Al principio, no entendía lo que oía. Me explicaron lo que estaba pasando, pero no había tiempo para pensar. Me puse en modo piloto automático. La ambulancia llegó inmediatamente a mi calle; bajé a recibirlos. Subimos a Hananel a mi salón y empezamos a atenderle. Al mismo tiempo, mi mujer, Bat El, y mis tres hijas se refugiaban en el refugio antiaéreo. Hananel estaba grave. Le atendimos, hablamos con él y, mientras tanto, yo pensaba qué debía hacer para llevarle al hospital lo antes posible.

Justo cuando Aviv pensaba ir a la estación de la MDA a recoger la ambulancia antibalas, ésta apareció delante de su casa, conducida por su colega Elor Tawil. Hananel fue conducido rápidamente a un punto de encuentro donde otro equipo de la MDA pudo trasladarlo al hospital. Una de las vecinas de Aviv le contó más tarde que, mientras estaban abajo trasladando a Hananel de la ambulancia al edificio, se dio cuenta de que un camión terrorista llegaba a su calle. No sabía si llamar a los médicos y advertirles; si gritaba, había más posibilidades de llamar la atención, pero si se quedaba callada, los médicos no sabrían que estaban en peligro. Decidió no gritarles; en retrospectiva, se horrorizaron al pensar en lo cerca que habían estado.

