El Maccabi de Tel Aviv se despide de la Euroliga

La temporada del Macabi Tel Aviven la Euroliga llegó a su fin, ya que los amarillos y azules cayeron ante el Panathinaikos por 81-72 a última hora de la noche del martes en el quinto partido de su serie de cuartos de final.

El equipo de Oded Katash jugó codo con codo con el de Ergin Ataman durante toda la contienda, pero en el último cuarto los anfitriones, animados por los más de 25.000 aficionados que abarrotaban el OAKA Arena, fueron capaces de desgastar al equipo visitante israelí, mientras Kendrick Nunn anotaba canastas clave para dar la victoria al Panathinaikos.

La serie estaba empatada a 2-2 cuando cada equipo dividió sus partidos en sus respectivas canchas, pero el Maccabi se dirigió al cuadro final del quinto partido perdiendo por dos puntos e incapaz de anotar durante los primeros minutos del último cuarto, mientras que Nunn no falló para ayudar a los griegos a cerrar el set de cinco partidos.

El Panathinaikos se dirigirá ahora a la Final Four de Berlín, prevista del 24 al 26 de mayo, mientras que el Maccabi regresará a Tierra Santa y se preparará para la semifinal de la Copa Estatal, el viernes por la noche contra el Ironi Kiryat Ata.

Nunn anotó 26 puntos, Kostas Sloukas añadió 15 y Juancho Hernangomez 11 en la victoria. Lorenzo Brown lideró a Tel Aviv con 19 puntos y Josh Nebo añadió 14 en la derrota.

"Quiero decir que estoy muy orgulloso de los jugadores, para mí, este grupo de chicos son verdaderos campeones", dijo Katash sobre su equipo Maccabi. "Aunque no nos hayamos clasificado para la Final Four, son auténticos campeones. Al llegar a este partido sabíamos que no iba a ser fácil, pero había algunas cosas detrás del baloncesto y ojalá esta serie se hubiera decidido por los jugadores y el baloncesto".

"Nunca hablamos de los árbitros a lo largo de la serie, aunque nuestros rivales sí lo hicieron. Quizá deberíamos. No hay manera de que en el quinto partido, que fue muy físico por ambas partes, y quitando los cuatro últimos tiros de Lorenzo Brown [en el tiempo muerto], fuéramos 35-6 en tiros libres. Tal vez sea una coincidencia, pero es una cifra de locos y me da un poco de vergüenza por los jugadores. Realmente se lo merecían. Nosotros, como club, durante toda la serie, jugadores, entrenadores, hemos tenido más respeto por el baloncesto y por la Euroliga que algunas de las personas que estaban en la cancha esta noche.

"Estoy orgulloso de mis jugadores y de la afición, de todo el club que ha creído en mí y en nosotros", declaró Ataman, jefe del banquillo del Panathinaikos. "Todo mi respeto al equipo y a los jugadores del Maccabi, que hicieron una gran carrera y llevaron el partido hasta los últimos cinco minutos. Encontramos la manera de ganar. Como expliqué después del primer partido, si no llego a la Final Four no estaré aquí en el Panathinaikos el año que viene. Ahora lo hemos conseguido.

Desglose de la puntuación

Mathias Lessort anotó para el Panathinaikos y Jake Cohen respondió para el Maccabi Tel Aviv en el arranque del quinto partido. John DiBartolomeo lanzó desde el fondo, Sloukas anotó en el aro, pero los tantos de Nebo y Brown dieron a los amarillos y azules una ventaja de 9-5 a mediados del primer cuarto.

Ioannis Papapetrou fue desde el centro, Nebo y Cohen anotaron dentro, Nunn anotó desde larga distancia y DiBartolomeo hizo lo mismo mientras los equipos seguían apretando. Jerian Grant también fue más allá del arco, mientras que Hernangomez encontró puntos en el cristal y Sloukas anotó también para recortar la ventaja del Maccabi a 21-19 después de 10 minutos de juego.

Nunn y Tamir Blatt intercambiaron triples para empezar el segundo cuarto, Jasiel Rivero y Nebo anotaron dentro para mantener a Tel Aviv por delante temporalmente. Entonces Nunn encestó un triple, Brown hizo lo propio y Sloukas lanzó desde el fondo para dar al Panathinaikos una ventaja de 32-30 a falta de cinco minutos para el final de la primera parte. Nebo llegó volando para enmendar un fallo, Antonius Cleveland anotó, James Webb lanzó desde larga distancia, Rivero encestó un dos, Sloukas y Papapetrou volvieron a anotar y el partido quedó empatado a 41-41 en el descanso.

Brown y Papapetrou anotaron para sus respectivos equipos al inicio del tercer cuarto, Bonzie Colson lanzó desde el fondo para el Maccabi y Nunn hizo lo propio para el Pana. Sloukas y Dibartolomeo intercambiaron triples para mantener el empate a 49-49 a mitad del periodo.

Nebo puso los puntos, Hernángomez tiró desde el centro, Blatt anotó un triple, pero el Panathinaikos consiguió una ventaja de dos puntos (58-56) después de 30 minutos.

Panagiotis Kalaitzakis empezó el cuarto cuarto con puntos, Nunn tiró desde el fondo, Brown volvió con un dos, Blatt metió un triple, pero también lo hizo Nunn.

Brown anotó un par desde larga distancia, pero las tornas cambiaron a favor de Pana cuando Lessort anotó dos canastas interiores y Nunn volvió a tirar desde el centro para cerrar la victoria y eliminar a Tel Aviv de la lucha por la Final Four.

Maccabi'Cohen reflexionó sobre la serie y la temporada.

"Nos quedaba un último obstáculo y no pudimos superarlo. Hicieron grandes tiros y creo que estábamos un poco cansados de correr cuesta arriba. Había mucho que superar y no pudimos hacerlo, pero aun así, estoy muy orgulloso de los chicos y del cuerpo técnico por lo que hemos conseguido. Creo que es algo muy, muy importante que hemos hecho este año, independientemente de cómo haya ido el partido.

"Estar aquí es un gran paso y todos los jugadores de la sala y todos los entrenadores de la sala de al lado se merecen una sincera felicitación, porque no me imagino a ningún otro equipo del mundo pasando por lo que hemos pasado y haciendo lo que hemos hecho.