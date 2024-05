El Maccabi Haifa mantiene la presión sobre el Maccabi TA

Maccabi Haifa goleó 5-1 al Maccabi Bnei Reineh esta semana en la Premier League israelí, con sendos dobletes de Frantzdy Pierrot y Dean David para seguir en la lucha por el campeonato.

Freddy Vargas sorprendió a los verdes al anotar un gol de falta de Shlomi Azoulay en el minuto 2, pero a partir de ese momento todo fue Maccabi Haifa, ya que los verdes marcaron cinco goles sin réplica.

Pierrot empató para los visitantes 10 minutos después gracias a una fuerte presión de su equipo, mientras que David también marcó el primero de sus dos tantos en el minuto 14 para dar a los verdes una ventaja de 2-1. David añadió su segundo tanto del encuentro en el minuto 61, al que siguió un gol de Lior Refaelov poco después tras una asistencia de Pierrot, que también completó su doblete en el minuto 72 para cerrar la gran victoria.

El entrenador del Maccabi Haifa comenta la victoria

“Ha sido un partido excelente por nuestra parte,” El entrenador del Maccabi Haifa, Messay Dego, declaró tras la victoria de su equipo. “Encajamos un gol tempranero a balón parado, pero supimos reaccionar. Tenemos que ponernos en la posición de poder determinar nuestro propio destino y esta fue una victoria muy crucial para nosotros.

“Hasta el minuto 60 vimos a un equipo del Bnei Reineh que fue capaz de ir de tú a tú con el Maccabi Haifa,” dijo el jefe del banquillo del Reineh, Sharon Mimer. “No vimos que ellos tomaran el control del partido y nosotros estábamos en él. Intentábamos ver si podíamos decantar el partido a nuestro favor, pero en cuanto encajamos el tercer gol nos vinimos abajo.” Imagen del Maccabi Tel Aviv contra Maccabi Haifa (crédito: MACCABI TEL AVIV/COURTESY)

En Galilea. Maccabi Tel Aviv y Bnei Sakhnin empataron 1-1, ya que cada equipo anotó en la segunda mitad para dividir los puntos.Después de una primera mitad sin goles, los amarillos y azules golpearon primero cuando Osher Davida encontró el fondo de la portería para una ventaja de 1-0 en el minuto 53. Sin embargo, minutos más tarde, Milson vio la tarjeta roja y el equipo de Robbie Keane se quedó con 10 hombres para el resto del encuentro. Con un hombre más, Hassan Hilo, del Sakhnin, marcó en un saque de esquina para empatar y repartirse los puntos.

“Estoy muy contento con el empate a uno contra el líder de la tabla, el Maccabi de Tel Aviv,” dijo el entrenador del Bnei Sakhnin, Slobodan Drapic. “Este es un equipo muy joven y nuevo que se ha formado esta temporada. Algunos partidos los ganamos, otros no, pero estamos madurando como club. Tienes que estar concentrado al 100% durante más de 90 minutos contra un equipo como el Maccabi.

“Podrían haber marcado para hacer el 2-1,” dijo el entrenador del Maccabi Tel Aviv, Robbie Keane. Todo fue en nuestra contra en este partido y estos podrían ser puntos importantes. No hay duda de que si no nos hubieran sacado la tarjeta roja habríamos ganado el partido. Estos partidos siempre son difíciles.

Mientras tanto, el Hapoel Tel Aviv cayó por 1-0 ante el Maccabi Netanya, gracias a un solitario gol de Omri Altman en el minuto 36, que dio los tres puntos y la victoria a los Reds en su lucha contra el descenso.

“Hemos pasado una semana muy dura,” comenzó diciendo el nuevo entrenador del Hapoel Tel Aviv, Salim Tuama. “He intentado levantar a los chicos durante toda la semana y apenas he dormido. Nada está hecho todavía y quiero asegurarme de que los jugadores lucharán hasta el final de la temporada y tengo que felicitarles por esta victoria. No estuvimos lo suficientemente finos y lo pagamos con una derrota.

En otro encuentro, el Hapoel Haifa se impuso por 2-0 al Hapoel Beersheba, mientras que los Carmel Reds marcaron un par de goles tempraneros para llevarse la victoria y los puntos.

Noam Ben Harush inauguró el marcador en el minuto 10, mientras que Guy Melamed anotó de cabeza el tanto de la tranquilidad sólo cinco minutos después.

“El Beersheba es un equipo fuerte y si hubiéramos jugado de otra manera no habríamos ganado el partido,” comenzó diciendo el entrenador del Haifa, Roni Levy. “Los chicos de aquí están cuajando una temporada fantástica tanto a nivel personal como de equipo. Supimos controlar el balón bajo presión y hacer lo que hemos estado trabajando durante todo el año.

“Este fue un partido extraño y le dije al equipo que este era un partido muy importante, pero creo que simplemente no lo fue, así es como me sentí” dijo el jefe del banquillo del Beersheba, Eliyaniv Barda. “Al principio del partido no estábamos trabajando bien y estábamos blandos. Sólo nos centramos en jugar después de encajar el segundo gol.

Además, el Hapoel Petah Tikva sorprendió al Hapoel Jerusalén por 1-0 al marcar Roi Elimelech el gol decisivo en la segunda parte para dar la victoria a los locales.

“Les dije a los chicos antes del partido que teníamos que jugar por nuestro orgullo y terminar nuestra etapa en la Premier League como es debido,” dijo el entrenador del Petah Tikva, Benny Lam, ya que su equipo ya ha descendido a la Leumit League para la próxima temporada. “Sentí que los jugadores mostraron cierta responsabilidad a un nivel muy alto. Muchos jugadores que llevaban tiempo sin jugar tuvieron la oportunidad de hacerlo e hicieron un gran trabajo.

En el estadio Teddy, el Beitar Jerusalén y el Ashdod SC empataron sin goles en la capital y cada equipo se llevó un punto a casa.

“Controlamos el ritmo del juego durante todo el partido y podríamos haber ganado,” dijo el entrenador del Beitar Jerusalén, Barak Itzahki. “Tenemos un campo difícil para jugar, pero tendremos que encontrar la manera de corregirlo en el futuro. Hemos sido capaces de marcar goles, pero la mayoría han llegado a domicilio. Este ha sido un partido duro.

“Estoy contento con el resultado,” señaló Eli Levi, entrenador del Ashdod. “Tenemos que estar contentos con cada punto y los chicos jugaron como auténticos hombres. Ya estamos pensando en la semana que viene, porque tenemos un punto más que el Hapoel Tel Aviv y eso es muy importante para nosotros, sobre todo para la moral de los chicos.

Por último, el Maccabi Petah Tikva se impuso al Hapoel Hadera por 4-0 con dos goles de Anas Mahamid, que ayudó a su equipo a ganar y sumar los tres puntos.

Mahamid marcó un par de goles rápidos para dar a los locales una ventaja de 2-0 en el minuto 26, mientras que Maor Levi añadió el tercer tanto de su equipo al filo del descanso. Yarden Cohen encontró el fondo de la portería al final de la segunda parte para cerrar la victoria.

“Este partido se nos escapó desde el principio,” comentó el entrenador del Hadera, Haim Silvas. “Todo lo que no’nos representa ocurrió en este partido y estoy muy decepcionado porque todo se vino abajo. La tarjeta roja fue realmente mala, pero tenemos que volver la vista rápidamente a la próxima semana.

“Este no fue’un partido fácil para nosotros,” Petah Tikva entrenador Ron Kozuk dijo. “Estoy contento de que los chicos realmente jugaron bien y jugaron nuestro juego. Presionamos alto, creamos ocasiones, pero la permanencia no será sencilla.