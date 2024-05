"La violación no es sólo miedo": Reacciones al vídeo del secuestro de rehenes

Los familiares de los rehenes reaccionaron el miércoles al reciente vídeo publicado por el Foro de Rehenes y Familiares de las soldados de las FDI secuestradas por Hamás el 7 de octubre.

Orli, la madre de la rehén Daniella Gilboa, dijo: "Queríamos que el vídeo estuviera en la cara de todos"

La hermana de Liri Elbag, Roni, dijo: "Es hora de que todos los ministros vean el vídeo. Las negociaciones están atascadas y no discuten en absoluto la liberación de los secuestrados", Maariv la citó.

"Acabo de volver a oír las voces de fondo y me ha dado un vuelco el corazón. Veo a Liri y no la reconozco, no es la Liri que conozco. Veo el pánico en sus ojos: que está intentando comunicarse con ellos y sobrevivir. El pánico en sus ojos no sale de mi mente mientras me acuesto por la noche con su cara asustada y me levanto por la mañana. Espero que el gobierno se despierte y haga todo lo posible para recuperarlos".

Ashley Bakshi Waxman, prima de Agam Berger, dijo: "Este es el vídeo más impactante que he visto de Agam hasta ahora. Realmente muestra la profundidad de su maldad. No se limitaron a secuestrar, sino que maltrataron mentalmente a las niñas. Esto es una prueba más de que el mayor de nuestros miedos -la violación- no es sólo un miedo. Tenemos tantos indicios de que esto está ocurriendo realmente allí; no tiene sentido que lleven allí tanto tiempo." Captura de pantalla del vídeo en el que se detalla el secuestro de observadores de las FDI el 7 de octubre de 2023 (crédito: Hostage and Missing Families Forum)

Waxman añadió: "El mundo está empezando a olvidar que hay mujeres jóvenes allí. Ahora mismo, todo parece atascado. El mundo entero habla de La Haya y, al final, lo más importante es que vuelvan los rehenes. Ya no sé qué creer; dicen una cosa y al final sale otra"

El miércoles también se celebraron protestas en Tel Aviv para exigir al gobierno que haga más para conseguir la liberación de los rehenes. El alcalde de la ciudad, Ron Huldai, fue visto en las protestas. En Jerusalén, unos 200 manifestantes piden la liberación de los rehenes frente a la Oficina del Primer Ministro en reacción al vídeo, según Ynet.

Reacciones políticas

Las autoridades israelíes también emitieron sus declaraciones en reacción al vídeo difundido.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo estar "conmocionado por el vídeo que documenta el secuestro de nuestras queridas observadoras. Seguiremos haciendo todo lo posible para devolverlas a casa. La brutalidad de los terroristas de Hamás no hace sino reforzar mi determinación de luchar con todas mis fuerzas hasta la eliminación de Hamás para garantizar que lo que hemos visto esta noche no vuelva a ocurrir nunca más"

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha declarado: "El mundo debe contemplar esta cruel atrocidad. Los que se preocupan por los derechos de las mujeres deben hablar. Todos los que creen en la libertad deben hablar y hacer todo lo posible para traer a todos los rehenes a casa ahora."

El líder del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, también comentó: "Cuando vi por primera vez el impactante vídeo del secuestro de las observadoras de Nahal Oz, se me revolvió el estómago, y los pensamientos sobre ellas no cesan y no cesarán hasta que todas regresen. Pero la responsabilidad de los líderes no es sólo mirar a la realidad a los ojos - es crear una realidad diferente incluso cuando se trata de decisiones difíciles. Y esa es nuestra responsabilidad."

El líder de Israel Beytenu, Avigdor Liberman, dijo: "Las cosas que vemos en el vídeo constituyen un imperativo para el Estado de Israel y las fuerzas de seguridad para completar la tarea y asegurarse de que todos los que el 7 de octubre eran socios, todos los que estaban involucrados, todos los que tenían una mano en ella, todos serán ejecutados - ninguno de ellos debe morir de muerte natural. El gobierno israelí tiene el deber de devolver a todos los secuestrados a sus hogares lo antes posible."

El líder del Partido Laborista, Merav Michaeli, añadió: "Cada vez salen a la luz más atrocidades horripilantes mientras nuestros rehenes siguen cautivos de Hamás. ¡¿Qué más hay que ver para que Netanyahu entienda que no tiene derecho a no devolverlos?! Una vez más, hay una oferta sobre la mesa. Una vez más, tiene que aceptarla y devolverlos [a los rehenes]. Ahora"