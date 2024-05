Alemania detendrá a Netanyahu mientras un enviado israelí pide a Berlín desafiar a la CPI

El embajador de Israel en Berlín, Ron Prosor, fue desairado por el gobierno del canciller alemán Olaf Scholz el miércoles después de que el enviado hiciera un dramático llamamiento en X, antes Twitter, al gobierno federal para que rechazara de plano la legitimidad de la CPI.

El portavoz de Scholz, Steffen Hebestreit, fue preguntado el miércoles si el gobierno alemán ejecutaría una orden de detención de la CPI contra el primer ministro Netanyahu por presuntos crímenes de guerra durante Espadas de Hierro.

Hebestreit dijo: "Por supuesto. Sí, cumplimos la ley"

A Steffen Hebestreit, portavoz del Gobierno alemán, le acaban de preguntar en Berlín si se aplicarán las órdenes de detención de la CPI. Su respuesta: "Por supuesto. Sí, cumplimos la ley" @POLITICOEurope — Peter Wilke (@peterjwilke) 22 de mayo de 2024

El martes, antes del anuncio de Hebestreit, Prosor escribió en X, tanto en alemán como en inglés, “¡Esto es indignante! El "Staatsräson" alemán se pone ahora a prueba—sin peros. Esto contrasta con las débiles declaraciones que escuchamos de algunas instituciones y actores políticos. La declaración pública de que Israel tiene derecho a la autodefensa pierde credibilidad si nos atan las manos en cuanto nos defendemos.

Staatsräson es la palabra alemana que se refiere al compromiso de Alemania de garantizar que la seguridad de Israel’forma parte de su seguridad e intereses nacionales. La ex canciller alemana Angela Merkel declaró durante su discurso en la Knesset en 2008 que Israel forma parte de la razón de ser de Alemania. El portavoz del Gobierno alemán Steffen Hebestreit reacciona mientras presenta el logotipo de la cumbre del G7 en Alemania 2022 en una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el 17 de diciembre de 2021. (crédito: REUTERS/ANNEGRET HILSE)

El embajador continuó, “ El Fiscal Jefe [de la CPI] equipara un gobierno democrático con Hamás, demonizando y deslegitimando así a Israel y al pueblo judío. Ha perdido completamente la brújula moral. Alemania tiene la responsabilidad de reajustar esta brújula. Esta vergonzosa campaña política podría convertirse en un clavo en el ataúd de Occidente y sus instituciones. ¡No dejemos que llegue a eso!"

La CPI se creó en respuesta al Holocausto

La Corte Penal Internacional se creó en respuesta al exterminio de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi. Alemania es un generoso donante de la CPI. La posibilidad de que un gobierno alemán detenga y deporte a un primer ministro y a un ministro de Defensa israelíes si pisan suelo alemán, a la luz de la historia del movimiento hitleriano en el país, ha provocado informes chocantes en los medios de comunicación alemanes y en las redes sociales.

Alemania parece estar trabajando con propósitos cruzados en sus mensajes diplomáticos. El martes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo sobre la solicitud de orden de detención de la CPI que “La solicitud simultánea de órdenes de detención contra los dirigentes de Hamás, por un lado, y los dos funcionarios israelíes, por otro, ha dado la falsa impresión de equivalencia.

Por separado pero relacionado, Tal Heinrich, portavoz del gobierno israelí, criticó duramente al funcionario alemán Michael Blume, encargado de luchar contra el antisemitismo en el estado de Baden-Württemberg pero que ha culpado al gobierno de Israel del asesinato en masa de Hamás del 7 de octubre, según expertos alemanes en antisemitismo.

Heinrich respondió a los informes sobre Blume denigrando el icono israelí, Orde Wingate, los llamamientos de Blume al gobierno israelí para desmantelar su valla de seguridad para detener el terrorismo de Hamás, la Yihad Islámica Palestina y Fatah, y su simpatía por el caso de la CPI contra el Estado judío.

Hamás masacró a casi 1.200 personas el 7 de octubre y secuestró a más de 250.

Heinrich declaró al Post el martes que “Una de las primeras declaraciones del primer ministro al comienzo de la guerra -justo después del 7 de octubre- subrayó que éste es un momento para la claridad moral. Los comentarios que hemos visto del Sr. Blume en el pasado sobre el conflicto israeli-palestino y a lo largo de esta guerra demuestran que a menudo carece de claridad moral. “

La portavoz del gobierno israelí, Heinrich, añadió, “No me corresponde a mí decir si debe o no permanecer en su puesto. Pero en términos generales, cuando se tiene la misión de luchar contra el antisemitismo hay que ser capaz de diferenciar claramente entre el biey el mal. No hay zona gris cuando se trata del odio a los judíos".

El martes, el día en que el fiscal de la CPI Karim Khan dijo que está tratando de detener a Netanyahu y al ministro de Defensa Gallant, Blume tomó la X para volver a destrozar héroe nacional israelí Orde Wingate como un "criminal de guerra. "Orde Wingate fue llamado "padre de las FDI" por el ex MK y "embajador israelí en EE.UU., Michael Oren, quien dijo al Post en 2022 que Blume "debería dimitir" por sus ataques a Wingate. Las FDI también reprendieron a Blume en su momento por sus críticas a Wingate.

El momento elegido por Blume para atacar a Wingate llamó la atención de los críticos de Blume, que arremetió contra Wingate y defendió al fiscal de la CPI Karim Khan frente a la acusación de Netnanyhu de que la decisión de Khan era antisemita. Blume también apoyó un post en X declarando que la decisión de emitir una orden de detención contra Netanyahu era "correcta"

Blume previamente “le gustó” un post en X y lo volvió a publicar, pidiendo a Netanyahu que “derribara” la valla de seguridad en “Judea y Samaria que ha salvado la vida de miles de judíos y árabes, según las FDI. Blume comparó la valla antiterrorista con el Muro de Berlín. El General de Brigada (Res.) Amir Avivi, que es el jefe del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, dijo a the Post: "Ha llegado el momento de despedir a Blume, que, en lugar de ponerse del lado de Israel en medio del ataque más horrible desde el Holocausto contra civiles inocentes, confunde una vez más quiénes son los buenos y de dónde emana el mal puro". Israel construye muros para defenderse de Hamás y otras organizaciones terroristas. Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los dirigentes palestinos y también a Blume"

Blume ha pronunciado conferencias por toda Alemania en las que, según sus críticos, culpa principalmente a Israel del 7 de octubre y no a Hamás. Dijo a los estudiantes de la Universidad de Tübingen sobre Netanyahu que “Su gobierno de coalición con extremistas de derechas y ultraortodoxos dividió a la sociedad israelí al intentar abolir la separación de poderes y reubicó al ejército israelí junto a los colonos de Cisjordania en lugar de proteger su propio sur.”

Natan Sharansky, antiguo disidente soviético y ex ministro del gobierno israelí, calificó de ”antisemita” un post de Blume en el que éste sugería que estaba siendo vigilado por una supuesta empresa de inteligencia israelí. Blume no aportó pruebas.

Sharansky dijo el año pasado que no había "ninguna duda de que su tweet [de Blume] …es antisemita. Ya que demoniza a nuestro pueblo y acude a la clásica teoría de la conspiración antisemita. Es una pregunta legítima por qué el gobierno alemán debería pagarle por luchar contra el antisemitismo." El Canciller alemán Olaf Scholz y el Portavoz del Gobierno Federal Alemán y Jefe de la Oficina de Prensa e Información del Gobierno Federal Steffen Hebestreit asisten a la reunión semanal del gabinete en la Cancillería en Berlín, Alemania 7 de junio de 2023. (crédito: REUTERS/ANNEGRET HILSE)

Matthias Gauger, portavoz del gobernador del Partido Verde, Winfried Kretschmann, en Baden-Württemberg declinó hacer comentarios. Kretschmann se ha enfrentado a críticas por apoyar el presunto antisemitismo de Blume’y por proporcionar fondos a un predicador antisemita del BDS en Cisjordania, según un informe del Post.

El miércoles, The Jerusalem Post envió consultas de prensa al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en relación con el Post X de Prosor y la decisión del canciller Scholz de arrestar a Netanyahu si se ejecuta la orden judicial.