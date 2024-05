Líderes de Rutgers, Northwestern y UCLA interrogados en el Capitolio por antisemitismo en campus

Los líderes de Rutgers, Northwestern y UCLA se sentaron en el banquillo el jueves por la mañana en el Capitolio ante el Comité de la Cámara sobre Educación y la Fuerza Laboral por su gestión del antisemitismo en el campus desde 7 de octubre y específicamente por su respuesta a los campamentos caóticos que se desarrollaron a principios de este mes.

El presidente de Rutgers, Jonathan Holloway, el presidente de Northwestern, Michael Schill, y el canciller de UCLA, Gene Block, se enfrentaron a más de tres horas de intenso escrutinio en el sexto evento del comité celebrado sobre las respuestas de las escuelas al antisemitismo.

La acampada en la Universidad de Columbia se levantó el mes pasado junto con el testimonio en el Capitolio del presidente Minouche Shafik.

"Los dólares de los contribuyentes no tienen por qué financiar universidades sin principios que se alineen con los principios de este país. Cada uno de ustedes se negó a hacer cumplir sus propias normas, preservar la seguridad del campus y proteger a los estudiantes judíos", dijo Foxx en su discurso de graduación.

Vitriol arrasó el campamento de solidaridad con Gaza de la UCLA a principios de este mes, cuando manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron violentamente fuera del campamento de solidaridad con Gaza. En la UCLA, los ocupantes del campamento se enfrentaron a contra manifestantes enmascarados. La policía no intervino durante horas.

Al día siguiente, la policía desalojó por la fuerza un campamento de manifestantes, llegando antes del amanecer y utilizando linternas y material antidisturbios para abrirse paso entre las filas de manifestantes que enlazaban sus brazos en un intento de detenerlos. La policía de Los Ángeles dijo que 210 personas fueron detenidas en la escuela.

Líderes criticados por mal manejo de las protestas

Protesta en el campus de Columbia (crédito: REUTERS)

"En retrospectiva, deberíamos haber estado preparados para desalojar inmediatamente el campamento siempre y cuando la seguridad de nuestra comunidad estuviera en peligro", afirmó Block.

La diputada Ilhan Omar (D-MN) acusó a Block y a los funcionarios de UCLA de no prevenir la violencia que estalló y puso en peligro a los estudiantes en el campamento. Acusó a la universidad y a las fuerzas del orden de mantenerse al margen mientras la "turba de agitadores" se reunía cerca del campamento con la intención explícita de causar violencia.

Al otro lado del país, en Rutgers, Holloway llegó a un acuerdo con los manifestantes que desalojaron pacíficamente su campamento. La universidad prometió no tomar represalias contra los estudiantes y profesores que participaron en las protestas mientras no siguieran violando las normas de la escuela.

Los administradores de Rutgers acordaron matricular a estudiantes palestinos y continuar una relación con una universidad de Cisjordania.

Sin embargo, Rutgers se negó a poner fin a las relaciones con universidades israelíes y sólo dijo que reconocía una solicitud de desinversión y permitiría a los estudiantes discutirla con un comité de inversión.

El miércoles, antes de la audiencia en el Capitolio, cientos de empleados y estudiantes judíos de la Universidad de Rutgers publicaron cartas en las que describían su escuela como un entorno universitario intimidatorio para los judíos.

En la Universidad Northwestern de Chicago, siete miembros judíos del comité antisemitismo de la escuela dimitieron en masa después de que Schill llegara a un acuerdo con los grupos que estaban detrás de la acampada allí. El comité anunció que dimitía antes de poder hacer recomendaciones.

"Es un terrible error. La administración se ha burlado de sí misma", dijo Efraim Benmelech, un profesor israelí de la escuela de negocios de Northwestern que dimitió como copresidente del comité, a la Agencia Telegráfica Judía sobre el acuerdo con los manifestantes.

Un estudiante de Northwestern presentó el lunes una demanda colectiva contra la escuela, alegando que ha permitido que el "antisemitismo endémico" excluya a los estudiantes judíos de toda la experiencia educativa.

La Federación Judía de Chicago condenó el acuerdo, diciendo: "La gran mayoría de sus estudiantes, profesores, personal y ex alumnos judíos se sienten traicionados. Confiaban en la institución que usted dirige y la consideraban su hogar. Usted ha violado esa confianza"

Halloway y Bank negaron las acusaciones de que sus campus se hayan convertido en "focos de antisemitismo"

Representantes. Elise Sefanik (R-N.Y.) preguntó a Schill sobre la degradación de Northwestern en el boletín de calificaciones de antisemitismo de la Liga Antidifamación."

"¿No es también cierto que Northwestern obtuvo una F por su fracaso a la hora de responder y combatir el antisemitismo y pidió su dimisión?", dijo Stefanik. "Déjenme decirles por qué obtuvo una F".

Stafanik cuestionó a Schill sobre las acusaciones de estudiantes judíos agredidos verbal y físicamente.

Schill dijo que las acusaciones están bajo investigación y no se pueden discutir.

Hasta ahora, dijo Schill, ningún estudiante ha sido suspendido o expulsado desde el 7 de octubre por comportamiento antisemita.

Foxx dijo que estaba "horrorizada por la condescendencia y el desprecio" que se ha mostrado por el comité y "por sus propios estudiantes judíos hoy".

Criticó a Block por permitir a los estudiantes pro-palestinos establecer puntos de control en el campus y reprendió a Halloway por permitir a los profesores compartir contenido pro-Hamas en las redes sociales.

"Este es el comienzo, no el final, de la investigación del comité sobre sus instituciones. Tendrán que rendir cuentas por sus registros", dijo Foxx. "El Congreso no se quedará de brazos cruzados mientras ustedes violan sus obligaciones de defender el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, no protegen a los estudiantes judíos, hacen tratos que promueven la desinversión y promueven el terrorismo y las ideologías de antisemitismo racial."

"Este es el comienzo, no el final, de la investigación del Comité sobre sus instituciones.