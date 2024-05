"Reino Unido es amigable con judíos, pero combatir extremismo", presidente de judíos británicos

Los judíos británicos se han mostrado preocupados por el auge del antisemitismo y la guerra con Hamás, pero el Reino Unido sigue siendo un buen lugar para que vivan los judíos, declaró en una entrevista el presidente electo de la Junta de Diputados Judíos Británicos, Phil Rosenberg, a The Jerusalem Post, explicando cómo sus prioridades al llegar al cargo eran hacer frente al antisemitismo, el extremismo y fomentar la unidad para garantizar que las islas sigan siendo un refugio para los judíos.

"Estamos en un momento decisivo", dijo Rosenberg, que fue elegido el 12 de mayo para dirigir la organización de la comunidad judía, sucediendo a Marie van der Zyl en junio. El Reino Unido es un lugar muy bueno para ser judío y, si todo va bien, debería serlo, pero vamos a tener que ser mucho más activistas para asegurarnos de que siga siéndolo".

¿Es el Reino Unido un buen lugar para ser judío?

"No podemos darlo completamente por sentado", dijo, "pero si hacemos las cosas bien, el Reino Unido seguirá siendo este lugar brillante e integrador donde nuestras comunidades siguen floreciendo y prosperando. Los retos a los que nos enfrentamos son retos a los que se enfrenta la sociedad en general.

Los judíos británicos tienen una ventaja única para ayudar a su país con la creciente polarización, extremismo y falta de cohesión de la sociedad británica, según Rosenberg, y en las conversaciones que ha mantenido con el gobierno y la oposición, había interés en escuchar ideas de la comunidad.

Los judíos han experimentado durante mucho tiempo la condición de minoría en diversas sociedades y, por tanto, pueden ofrecer una perspectiva poco común. Rosenberg, posiblemente el presidente más joven en los 264 años de historia de la organización, llega al cargo con un manifiesto de 43 propuestas diferentes que ayudarían a resolver los problemas que aquejan a los judíos británicos y a la sociedad del Reino Unido. El presidente electo de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, Phil Rosenberg (crédito: Phil Rosenberg)

"Es una propuesta ambiciosa que dice que no sólo tenemos que hacer algunas de las cosas difíciles, tenemos que luchar contra el antisemitismo, [y] tenemos que defender la paz y la seguridad de Israel, sino que también tenemos que celebrar nuestra cultura y estar orgullosos como judíos, orgullosos de nuestra identidad, y proyectar eso hacia fuera - tener un alcance hacia el exterior y estar orgullosos de lo que somos también", dijo Rosenberg.

Aumenta el antisemitismo

La cuestión del antisemitismo es la más acuciante para el presidente electo de la Junta y sus comunidades. El resumen anual de la Community Security Trust 2023 registró un aumento del 147% en los incidentes antisemitas en comparación con 2022. Con 4.104 incidentes documentados por la CST, 2023 fue un año récord para el odio a los judíos.

Rosenberg dijo que la comunidad judía había reaccionado, comprensiblemente, a la situación de antisemitismo tal y como se había desarrollado, pero que quería dar un paso atrás y contemplarla desde un nuevo punto de vista, no tratando de abordar los síntomas de incidentes individuales, sino luchando contra las causas profundas tal y como se manifiestan en distintos ámbitos.

Ha propuesto una comisión sobre las principales variantes de las ideologías antisemitas y ha elaborado propuestas y programas de defensa. Rosenberg quiere explorar si la ley ha sido lo suficientemente enérgica en ciertos temas, si hay suficiente formación policial y de las fuerzas del orden, y si se trata de una cuestión de procedimiento.

"Tenemos que asegurarnos de que haya penas duras, penas legales, pero también quizás penas sociales para las personas que son antisemitas", dijo. También tenemos que fijarnos en las instituciones, y creo que esto no es exclusivo del Reino Unido, sino que muchas comunidades judías de todo el mundo han recurrido a la sociedad civil y ésta nos ha fallado". Una institución en la que Rosenberg ha visto muchos cambios positivos en relación con el antisemitismo es el Partido Laborista. Señaló que la Junta de Diputados participó en la lucha contra el antisemitismo en el partido del ex líder laborista Jeremy Corbyn. Con los laboristas a punto de obtener importantes ganancias en las próximas elecciones, el presidente entrante dijo que no creía que hubiera "nada como lo que vimos en 2019."

"Llegamos a una situación en la que muchos judíos veían al Partido Laborista de Jeremy Corbyn como un desafío casi existencial", recuerda Rosenberg. "Kier Starmer, el líder del Partido Laborista, tiene el mérito de haber hecho mucho para abordar el problema del antisemitismo en el laborismo. Todavía hay casos ocasionales que hay que tratar. No es del todo 'misión cumplida'.

"Pero creo que en las próximas elecciones entre los conservadores y los laboristas, la gente va a ser mucho más capaz de votar por sus puntos de vista y valores sociales y sus intereses económicos de una manera que en las últimas elecciones, esas cosas casi se fueron por la ventana".

Ambos partidos siguen teniendo a veces sus problemas. Rosenberg señaló que muchos de los políticos problemáticos que habían abandonado o habían sido apartados del laborismo se habían afiliado a partidos como el Partido Verde y el nuevo Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña del diputado George Galloway. Los Verdes no estaban actuando con la debida diligencia a la hora de filtrar a los extremistas, y Galloway había fomentado a lo largo de los años la amistad con regímenes antioccidentales, como los del ex líder iraquí Sadam Husein y el presidente sirio Bashar Assad.

Según Rosenberg, el problema del antisemitismo se solapa con el problema general del extremismo, ya que el Reino Unido se enfrenta al extremismo islamista, de extrema derecha y de extrema izquierda.

"Tenemos que abordar este problema y hacerle frente", dijo el presidente electo. "No sólo porque es un problema para los judíos, sino porque es un problema para la sociedad en su conjunto".

Las mayores víctimas del extremismo islamista han sido los musulmanes, "ya sea el ISIS, ya sea "a quienes los iraníes matan la mayoría de los días cuando no están luchando contra otros", o a quienes "Hamás mata cuando no está luchando contra Israel".

Rosenberg añadió que "en las sociedades occidentales, son los niños musulmanes los que están siendo preparados, radicalizados y pervertidos por estos extremistas. Creo que se trata de tender la mano y trabajar con los musulmanes moderados para luchar contra el extremismo".

Rosenberg vio el potencial de que los 300 diputados de la organización y sus comunidades, de todo el espectro político, trabajaran juntos para "hacer llegar mensajes a sus políticos locales, a sus líderes religiosos locales, a sus medios de comunicación locales y a sus universidades locales".

"Hago actividades de divulgación interconfesional para mi propia sinagoga", dijo Rosenberg, que compartió una anécdota sobre su participación en una cena interconfesional Iftar, en la que los musulmanes rompen su ayuno diario durante el mes de Ramadán. Un grupo extremista islamista convocó una manifestación contra la mezquita donde se celebraba y atacó a los dirigentes del lugar de culto. Rosenberg dijo que tenían que hacer frente a tal extremismo.

Rosenberg dijo que, aunque las marchas se habían convertido en un foco de extremismo y antisemitismo, pensaba que se debía a que eran visibles y multitudinarias, pero que muchos de los asistentes tenían buenas intenciones.

"Me parece deprimente porque, por mucho que quiera creer que muchas de estas personas tienen buen corazón, me hago la siguiente pregunta: "¿Qué habría pasado [si] en lugar de manifestarse contra Israel, le hubieran dicho a Hamás: "Libera a los rehenes"? Si hubieran dicho: "Queremos que Hamás se rinda y se desarme"", afirmó Rosenberg.

"Si Hamás hubiera mirado alrededor del mundo y no hubiera visto ningún apoyo en cierto sentido, sino que realmente todo el llamamiento hubiera sido para que liberara a los rehenes y se desarmara, creo que esta guerra habría sido muy corta " y creo que habríamos perdido muchas menos vidas en ambos bandos.

Aunque Rosenberg concedió a los manifestantes el beneficio de la duda, afirmó que era esencial plantar cara a los extremistas.

"Uno de los picos más agudos de antisemitismo que vimos no fue después de que Israel entrara en Gaza y respondiera: En realidad fue en los primeros días después del 7 de octubre, cuando Israel aún estaba recogiendo los cadáveres y luchando contra los terroristas infiltrados que aún campaban a sus anchas en algunas de las comunidades del sur de Israel", afirmó.

"Es un pensamiento muy aleccionador, porque estas personas no estaban luchando contra nosotros porque pensaban que Israel estaba siendo demasiado fuerte: estaban siendo antisemitas porque pensaban que Israel era demasiado débil", dijo Rosenberg. "Hemos tenido -no muchos, pero sí algunos- incidentes de gente celebrando en algunas partes de Londres. Eso es extremadamente alarmante.

"Algunos amigos musulmanes [míos] han dicho que eso no lo excusa, pero que tal vez no sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. No sé cuál es la verdad, pero desde luego ver a gente celebrándolo cuando sabes que se están perpetrando estas horribles atrocidades es inquietante.

El gobierno británico y la oposición obtuvieron calificaciones desiguales en su respuesta al antisemitismo y el extremismo, pero Rosenberg dijo que habían apoyado a la comunidad judía. Lo que necesitaban era la voluntad de actuar con más contundencia y rapidez contra los grandes problemas para los que no había soluciones sencillas. Por ejemplo, pidió al gobierno que ilegalizara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista.

El gobierno había tomado conciencia de la amenaza de la coacción política con las amenazas a los diputados y el vandalismo de sus oficinas, dijo Rosenberg, y los nuevos esfuerzos contra el extremismo eran prometedores, pero la Junta de Diputados tenía que asegurarse de que tenían dientes.

Parte de la razón por la que quería una comisión era para poner fin a las acusaciones, en las que los políticos culpan a la policía de la falta de aplicación de la ley, y la policía culpa a los políticos de la falta de legislación.

"¿Necesitamos endurecer la ley? Si hay que endurecer la ley, endurezcámosla. Si la policía no tiene recursos suficientes, démosle más recursos. Si no están suficientemente formados, dejemos que se formen", dijo el presidente electo de la Junta, señalando incidentes de policías que no entienden símbolos como las esvásticas o el problema de los islamistas que llaman a la yihad.

"Dado el aumento del antisemitismo y la preocupación por los amigos y familiares en Israel, hay ansiedad", dijo Rosenberg. "Pero al mismo tiempo, la comunidad judía del Reino Unido es una comunidad bien organizada, con muchas instituciones brillantes, una infraestructura sólida y una escena cultural fantástica.

Aunque los judíos británicos tienen una gran diversidad de opiniones, dijo que era esencial que modelaran el principio judío de veahavta l'reyekha kamokha -amarse los unos a los otros como a uno mismo-, un sentimiento que espera que los judíos puedan difundir en la sociedad en general.

"Están ocurriendo muchas cosas", concluyó, "que nos dan muchos motivos de orgullo y optimismo".