Netanyahu "se ha descarrilado" y está hundiendo al país, según un ex oficial de las FDI

El Mayor de las FDI.Gen. (res.) Itzhak Brik criticó el domingo al Primer Ministro Benjamin Netanyahu y a los jefes del establishment de defensa, diciendo al 104.5FM que "si Bibi [apodo de Netanyahu], [el Ministro de Defensa Yoav] Gallant, [el Jefe del Estado Mayor de las FDI] Herzi Halevi, y sus excrecencias permanecen en el poder - el Estado de Israel se deteriorará hasta su fin. Nos llevarán al Seol (el inframundo) en pena.

"Se ha producido un colapso de la economía, boicots mundiales que ahora comienzan a un ritmo acelerado, un colapso de la sociedad, un colapso del ejército y un colapso de todas las relaciones internacionales. Estamos en una guerra que no tiene propósito; no podemos derrotar a Hamás, y ellos corren a prepararse para la gran guerra", añadió Brik.

El general de división retirado se refirió a los avances de las IDF en Gaza, diciendo: "Entramos en Gaza y ocupamos el 80% del territorio, ahora estamos dentro de Rafah, pero hoy no tenemos fuerzas, y no siempre tienen reemplazos cuando salen de descanso". En este momento, los "Hamasniks" están regresando de los túneles a los lugares que las IDF abandonaron. Nuestros soldados están siendo asesinados sin ningún propósito. Todo este proceso nos hace saltar por los aires ante el mundo".

Brik se ha reunido con Netanyahu seis veces desde el 7 de octubre. Refiriéndose a las reuniones, Brik dijo: "En las reuniones previas a la maniobra, pude detener una conducta que habría traído muchas bajas a las FDI. Recibí informes que decían que los soldados que entraban no estaban entrenados, no tenían equipo y necesitaban al menos dos semanas para organizarse y entrar adecuadamente." El ex Defensor del Pueblo de las FDI, Mayor General (res.) Itzhak Brik, en la Conferencia anual de Jerusalén del grupo 'Besheva' en Jerusalén. 26 de febrero de 2024. (crédito: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Según él, Netanyahu "detuvo el movimiento durante la conversación conmigo. También le sugerí que no apostara por un ataque contra Hezbolá. No estábamos preparados, habríamos recibido una guerra regional total, habrían destruido nuestro país. Así que también detuvo eso"

Sin embargo, Brik dijo que el comportamiento de Netanyahu ha cambiado recientemente. "Entiendo que el hombre se ha descarrilado. Le expliqué lo que va a suceder, incluyendo lo que sucederá si las FDI entran en Rafah, incluyendo que no tienes fuerzas para siempre porque si entras y sales. No estabilizas las fuerzas en el interior durante bastante tiempo, es imposible establecer a alguien que sustituya a los 'Hamásniks' como gobernador de la región de Gaza."

Netanyahu ve el gobierno como algo central en su vida

"El hombre ve el gobierno como algo central en su vida. No quiere terminar su trabajo aunque entienda que el país se está derrumbando por estos procesos que ya no tienen un propósito", concluyó Brik. "Si dice que hace una pausa en la guerra para restaurar el país y el ejército y que volverá cuando sean fuertes, [el ministro de Finanzas, Bezalel] Smotrich y [el ministro de Seguridad Nacional, Itamar] Ben-Gvir le dirán que desmantelarán su Gobierno. Desmantelar el gobierno es más importante para él que desmantelar el país"

Brik fue comandante de los colegios militares de las FDI, comandante del Cuerpo Blindado y Comisario de Soldados’ Quejas en el Ministerio de Defensa.

