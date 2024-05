Israel no puede permitirse convertirse en un Estado paria - editorial

El mundo está enfrentado a Israel como nunca antes se había visto. La petición de la semana pasada del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant es una mancha sobre Israel – y una que no se borrará, independientemente de lo que ocurra después.

Esta misma bestia asomó la cabeza el viernes por la tarde cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel detener su operación Rafah y permitir la reapertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto para la ayuda humanitaria. Jerusalén podría rechazar el fallo.

No olvidemos de qué va esto y cómo empezó: El 7 de octubre, con civiles inocentes que dormían plácidamente en sus camas y que fueron masacrados, mutilados, maltratados y quemados. De ellos, 125 permanecen en las garras del infierno. Sacarlos de allí tiene que ser el objetivo, la prioridad; y el tiempo se ha agotado.

El hecho de que la decisión de la CIJ no condicionara el cese de la operación de Rafah por parte de Israel a la devolución de los rehenes es un desastre moral. Hamás no es parte en el tribunal, puede continuar la lucha, y es escandaloso y desvergonzado ordenar a un bando que deje de luchar en una guerra mientras el otro puede hacer lo que quiera.

Si bien es cierto que la actitud engreída y mojigata del mundo hacia una guerra justa que Israel tiene todo el derecho a librar es ridícula y una repugnante double standard, nuestros líderes tomaron decisiones que allanaron el camino. Soldados de las FDI operan en la Franja de Gaza, 22 de mayo de 2024 (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Israel no hizo lo suficiente para mostrar preocupación por la población palestina al comienzo de la guerra

El derecho internacional es de naturaleza política – no se puede negar. Pero cuando Israel comenzó su operación militar, no hizo lo suficiente para dar la impresión de que se preocupaba por la población palestina en general. Recordemos las declaraciones de los funcionarios del gobierno que afirmaron que se cortarían las necesidades básicas.

Es comprensible que se dijeran en el calor de la ira, pero importan, porque la presentación importa. Las declaraciones que agrupan a todos los gazatíes como un objetivo militar legítimo no han cesado desde entonces, y sólo empeoran las cosas – como las imágenes de esta semana de camiones de ayuda saqueados por extremistas de derechas israelíes.

Lo que separa a Israel de Hamás es, entre otras cosas, su núcleo respetuoso con la ley. Cuando el Estado judío anunció su condición de Estado, se comprometió a respetar los privilegios y compromisos que conlleva – y sigue obligado a respetarlos hoy en día. Hamás no se rige por estas normas, nunca lo ha hecho, y no forman parte de su visión, lo que coloca a Israel en una posición imposible. Aún así, el enfoque predicado por algunos de que Israel luchará solo si debe hacerlo es peligroso y precipitado.

Vivimos en un mundo globalizado que está cada vez más interconectado y es más interdependiente. We can’t do this alone, and we don’t want to lose our allies, near and far – it is simply not a strategic way of acting. Las actitudes aislacionistas no nos conseguirán lo que queremos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El apoyo y la empatía que había el 7 de octubre son ahora susurros en el viento. Parte de la respuesta es que se han cometido errores diplomáticos que no parecen detenerse. Esto no es una llamada a la culpa, sino a una profunda introspección y recalibración, especialmente para nuestros propios funcionarios electos.

Como escribió el ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, el viernes después de que la CIJ anunciara su decisión: “El Estado de Israel partió en una operación justa, no le quedó más remedio después de que una cruel organización terrorista masacrara a nuestros civiles, violara a nuestras mujeres, secuestrara a nuestros hijos y disparara cohetes hacia nuestras ciudades.

“Israel se mantiene firme en su lucha por devolver a los rehenes y garantizar la seguridad a sus ciudadanos, dondequiera y cuandoquiera que sea – incluso en Rafah,” dijo.

“Seguiremos operando de acuerdo con el derecho internacional en Rafah y en cualquier lugar en el que operemos, y nos esforzaremos por evitar dañar a la población civil – no por la CIJ, sino porque, ante todo, eso es lo que somos”

.