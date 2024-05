Montana Tucker presenta a rehén israelí liberado en promoción de cuidado de la piel

Desde el 7 de octubre, Montana Tucker ha encapsulado el creciente papel de las personas influyentes en las redes sociales en el amplio esfuerzo por defender a Israel.

Tucker, que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram (además de 9 millones en TikTok), ha subido vídeos y fotos de las comunidades devastadas por el ataque de Hamás y de Auschwitz. Ha publicado discursos en mítines y ha intentado entrevistar a personas en protestas universitarias. En febrero, en los Grammy, llevó un gran lazo amarillo sobre su vestido con las palabras "Bring them home" (Traedlos a casa).

Pero su última campaña en favor de los rehenes israelíes está dividiendo a sus seguidores proisraelíes, porque además de presentar la desgarradora historia de una mujer que fue secuestrada junto a su marido, el vídeo también promociona un producto para el cuidado de la piel.

“Raz y Ohad tienen 3 hermosas hijas que hicieron/hacen todo lo que pueden para traer de vuelta a su padre/los rehenes restantes, y cuidar de su madre,” escribió Tucker en el pie de foto del vídeo, subido el jueves. @freskincare no sólo es una marca increíble, limpia e israelí para el cuidado de la piel, sino que es la favorita de Raz”

El vídeo — y la respuesta al mismo — muestran las espinosas cuestiones planteadas por la fusión de la cultura de los influencers y la defensa pro-Israel en medio de una guerra brutal y una crisis de rehenes. Muchos de los seguidores de Tucker elogiaron el vídeo y sus meses de esfuerzos para concienciar sobre la difícil situación de los cautivos, así como el gesto de buena voluntad de la marca de productos para el cuidado de la piel. Otros la criticaron por utilizar la historia de una familia traumatizada para promocionar un régimen de belleza. Montana Tucker y los rehenes liberados. (crédito: Michelle Tucker)

“Esto es simplemente vil e inconcebible,” el abogado de derechos humanos y defensor de Israel Arsen Ostrovsky escribió en X. “¿Cómo te atreves @montanatucker venir aquí a Israel para beneficiarse del dolor y la masacre de nuestro pueblo. No tienes vergüenza?”

Otro usuario que respondió al post de Ostrovsky’lo vio de otra manera. “Ha hecho tanto por nuestra causa en las redes sociales desde que empezó la guerra, y porque hizo algo por alguien en asociación con una marca, te lanzas a su cuello,” escribió. Elige una pelea con la gente correcta, ¡ésta no es una de ellas!

El vídeo comienza como muchos de los otros testimonios de rehenes que han surgido desde el 7 de octubre, cuando terroristas de Hamás tomaron cautivos a unos 250 israelíes y los llevaron a Gaza. Raz Ben Ami, de 57 años, sentada en un sofá con sus tres hijas, recuerda haberse escondido en un refugio antiaéreo durante el ataque de Hamás y habla de su secuestro y el de su marido, Ohad, en el kibutz Beiri.

Los rehenes liberados que aparecen en el anuncio

Ben Ami fue liberada durante un alto el fuego a finales de noviembre. Su marido sigue en cautividad.

“Le echamos mucho de menos,” dice en el vídeo Ben Ami, que lleva una camiseta en la que pide la liberación de Ohad”“Estamos trabajando muy duro para recuperarle. We hope he’s still OK.

The video then pans to Mickael Bensadoun, CEO of the Israeli skincare brand Fré, who is sitting next to Tucker. “We are praying for the release of all hostages,” Bensadoun says. Es lo menos que podemos hacer".

Bensadoun continúa explicando que mientras Raz estaba en cautiverio, su hija Yulie, de 27 años, se puso en contacto con la empresa y dijo que le encantaría que su madre recibiera algunos productos Fré cuando volviera. Nuestro jefe de atención al cliente me mostró este mensaje. Creo que quería darle todo Fré a usted.

Tucker responde, “Hay un millón de marcas de cuidado de la piel, pero creo que lo que hace que una marca sea tan especial es cuando hay una historia personal. ”Más tarde, abraza a Ben Ami y le dice: “Eres increíble, de verdad, me inspiras mucho.”

Al final del vídeo, Tucker le pide permiso para frotar un poco de crema de la marca en la cara de Ben Ami. Tucker le asegura que sus manos están limpias. Ben Ami responde, entre risas, “He estado en Gaza”

El vídeo concluye con el grupo gritando, al unísono, “¡Nos encanta Fré!”

El post ha cosechado muchas reacciones positivas elogiando a Tucker por llamar la atención sobre las atrocidades del 7 de octubre y la difícil situación de los rehenes.

“@montanatucker ¿Sabes siquiera lo mucho que esto significa para todos los judíos del mundo?, “Un usuario escribió en Instagram. “¡El hecho de que tú estés sacando sus historias para que TODOS las oigan y las vean! Muchas gracias por TODO lo que que hace por su comunidad.

Tucker compartió el vídeo durante una semana en la que soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel han recuperado rehenes cuerpos de la ciudad de Rafah. El mismo día que se publicó el vídeo de Tucker, las familias de cinco jóvenes rehenes publicaron un vídeo en el que se mostraba su captura por Hamás, lo que aumentó la presión sobre el gobierno israelí para que negociara su liberación.

A la luz de las terribles noticias, algunas personas se opusieron a que Tucker presentara a los rehenes en un vídeo en el que promocionaba productos de belleza.

“Cuando creas que ya lo has visto todo, mira este vídeo y comprueba cómo algunas personas y las marcas que promocionan no parecen tener ningún problema en sacar provecho de las espaldas de personas que han estado en el infierno y han vuelto” escribió en X Yaakov Katz, ex redactor jefe del Jerusalem Post.

En respuesta a una pregunta de la Agencia Telegráfica Judía, un representante de Tucker dijo que Ben Ami y Tucker se habían reunido en una reciente manifestación por la liberación de los rehenes, antes de encontrarse en el alojamiento temporal donde la familia Ben Ami ha estado viviendo tras la destrucción de su casa el 7 de octubre.

"Ella quería que su historia, la de su marido, fuera contada por Montana, dijo la representante, que dio su nombre como Michelle. "Ella siempre va a sus casas".

La representante añadió que la idea del vídeo surgió de Fré y que a Tucker no le pagaron por ir a la casa.

“Fue totalmente una cosa de mitzvah,” dijo. “Ella siempre estará allí para los rehenes hasta que todos estén en casa.

Fré, que no respondió a la solicitud de comentarios de JTA’s, no es la única empresa que cuenta historias sobre los rehenes con sus productos. Wines on the Vine, una tienda de vinos en línea y proyecto de la organización sin ánimo de lucro Israel Innovation Fund, ha lanzado una línea de vinos con los rostros y breves biografías de los rehenes restantes llamada “Wines of Hope.” Un tercio de los beneficios se donará al grupo de defensa Hostages and Missing Families Forum, según el sitio web.

“Vinos de esperanza narra la historia de los 257 rehenes que fueron tomados cautivos por los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, y en concreto de las 128 personas que permanecen allí hasta el día de hoy,” dice el sitio web. “Con cada sorbo que tomamos, bebemos este vino como símbolo de esperanza y anhelo de su regreso, hasta el día en que podamos beber junto a ellos, alegrándonos plenamente y celebrando la verdadera libertad.”

