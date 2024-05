Eric, el nuevo drama de Cumberbatch en Netflix, mezcla humor, heroísmo y angustia - crítica

¿El momento más idiosincrásico e impactante de la televisión este verano? Podría ser Benedict Cumberbatch como un padre que corre por las calles de Nueva York disfrazado de monstruo azul peludo y gigante en un intento desesperado por reunirse con su hijo.

Puede sonar a dulce aventura mágica, pero ese no es el estilo de la guionista británica Abi Morgan, creadora de Eric para Netflix. Abi Morgan no tiene miedo de abordar grandes temas, y su obra, que incluye Shame (2011), que aborda la adicción al sexo; Suffragette (2015), sobre el sufragio femenino en el Reino Unido; y los dramas televisivos The Hour y The Split, a menudo deja a los espectadores emocionalmente aturdidos en su intenso examen del comportamiento humano, las batallas internas y los sistemas rotos. Y Eric es igual de visceral.

Situada en el Nueva York de los años 80, el episodio inicial de la serie limitada encuentra a Vincent Anderson (Cumberbatch), titiritero y creador de un programa infantil similar a Barrio Sésamo (Good Day Sunshine), exasperado por las exigencias del trabajo y su tambaleante matrimonio con Cassie (Gaby Hoffmann).

Horror existencial

Los problemas de la pareja se intensifican cuando su hijo de nueve años, Edgar (Ivan Howe), desaparece de camino al colegio. Acosado por la culpa, Vincent está convencido de que si convierte el dibujo de su hijo de un monstruo azul, Eric, en una marioneta de tamaño real en televisión, Edgar volverá a casa. Y el encargado de investigar la desaparición del niño es Michael Ledroit (McKinley Belcher III), un detective negro y gay cuya identidad en el armario se convierte en un obstáculo en el trabajo mientras persigue el caso.

Morgan comenzó con una idea simple: ¿Podemos vivir en un mundo en el que un niño pueda ir andando al colegio y volver a casa sano y salvo? Al explorar esa pregunta, la serie entrelaza un sinfín de problemas que asolaban la ciudad en aquella época: el aumento de los índices de criminalidad, una clase marginada olvidada, la epidemia del sida, el racismo endémico, así como la mala gestión y la corrupción del gobierno. Benedict Cumberbatch 370 (credit: Reuters)

“Había temas paralelos que se me hicieron muy evidentes” dijo Morgan durante un día de prensa con el reparto en Los Ángeles. “Nos enfrentamos a un mundo en el que los padres se convierten en hijos y los hijos se convierten en padres en cierto modo. ¿Y la noción de qué es una familia más allá de la familia nuclear de los Anderson? Hay una familia más amplia en nuestra ciudad.

¿Quién vela por nosotros en la ciudad? Podemos confiar en esos padres, ya sea el gobierno, el ayuntamiento o la policía? Y cuando esos sistemas se desmoronan y quedan al descubierto, ¿dónde encontramos nuestros nuevos límites de confianza?

Morgan ve el espectáculo como una forma de que el público se plantee esas preguntas a través del viaje de Vincent. Y los numerosos problemas urbanos que se presentan en la serie, inspirados en el tiempo que Morgan pasó en Nueva York en la década de 1980, añaden otra dimensión al incitante misterio.

“Había un trasfondo oscuro. Había algo muy particular en la década de 1980: era un crisol de culturas y un punto de cambio, un punto de arenas movedizas, lleno de miedo y esperanza, y momentos de gran libertad y momentos en los que esa libertad estaba realmente coartada. Me pareció un tapiz y un tejido muy rico en el que situar a Eric.

Con el horror real y existencial acechando en el exterior, Morgan supo desde el principio que quería unir la historia con un espacio que proporcionara seguridad y solaz. Influenciada por la infancia que pasó entre bastidores con su padre, director de teatro, viendo cómo se creaban los decorados y el vestuario cobraba vida, vio “Good Day Sunshine” como un contraste a la rudeza de la ciudad y una forma de profundizar en cómo Vincent, que comienza la serie ya en terreno inestable antes de que su salud mental decaiga aún más, se enfrenta a su realidad.

“Está intentando recrear su infancia e idealizando algo que no era ideal,” dijo Cumberbatch. “Su crisis de salud mental fue barrida bajo la alfombra con drogas y una paternidad muy fría, cortante, sin amor... él" ha invertido tanto de sí mismo en ese espectáculo a partir de una necesidad que nunca fue satisfecha en su infancia.

Morgan añadió que "Good Day Sunshine" es un mundo que Vincent puede controlar, a diferencia del suyo, y que las marionetas dan vida a sus voces mientras lucha con su salud mental y su alcoholismo. También es una forma de señalar el valor de perseguir una vida creativa, que contrasta con la de sus padres distanciados, en particular su padre, un rico promotor inmobiliario.

“Que la creatividad es una forma de liberarnos, curarnos, manejarnos y ayudarnos a entendernos a nosotros mismos” dijo Morgan. “El deseo de Vincent de crear un mundo de bien es probablemente una de las cosas más sanas que ha hecho.”

Como espectáculo dentro del espectáculo, "Good Day Sunshine" presenta un surtido de personajes de marionetas; una mezcla de animales, objetos inanimados y personas; incluyendo uno operado y con la voz de Vincent, poniendo el camaleónico trabajo de voz de Cumberbatch” a buen uso (sus eclécticos créditos incluyen el dragón Smaug en la trilogía de El Hobbit” y el Grinch en la película animada de 2018 del mismo nombre.)

Antes de desaparecer, Edgar observa a su padre en el trabajo desde la barrera y, más tarde, ve a Vincent agitarse con notas de los jefes de la cadena, exigiendo que el programa amplíe su atractivo para aumentar los índices de audiencia, con una nueva marioneta como posible solución. En el trayecto en metro de vuelta a casa, Edgar sugiere su idea para la marioneta, Eric, sin mucho alboroto por parte de su padre.

Morgan acredita a la directora de la serie Lucy Forbes como una de las principales artífices de la marioneta de 2,13 metros.

Morgan acredita a la directora de la serie Lucy Forbes como una de las principales artífices de la marioneta de 2,13 metros.13 metros), que tardó unas cuatro semanas en perfeccionarse.

Eric es una manifestación y amalgama de detalles en la mente de Edgar: una cola que imita a su gato y un pelaje que coincide con el chevron del visón de su abuela. Vincent se convence de que dar vida a Eric podría ayudar a traer de vuelta a Edgar, y mientras empieza a moldear la marioneta a partir de espuma, Vincent también empieza a alucinar con Eric, una manifestación de su voz interior, en su búsqueda del niño.

Cumberbatch consideró que la exploración del otro imaginado, un recurso ya utilizado en películas como Harvey (1950) y Ted, en el contexto más amplio de la historia resultaba intrigante. Y dar profundidad a lo surrealista es territorio conocido para el actor, que ha actuado en pantalla verde y captura de movimiento y entiende el compromiso necesario para hacerlo creíble.

Aún así, tal y como lo cuenta Cumberbatch, actuar junto al titiritero Olly Taylor en un traje de peluche mientras su personaje Vincent se desmoronaba fue una experiencia sorprendentemente aterrizada.

“Yo solía hacer audiciones con Olly, que es un actor realmente brillante y un titiritero increíblemente capaz”, dijo.

“Yo probaba la voz [de Eric], a menudo leía las líneas y a veces no; él simplemente lo captaba, y el ritmo era la única forma en que podía ser para Eric en ese momento. Era cuestión de intentar recordar cuál era el propósito de Eric en relación con el estado de ánimo [de Vincent]. En un momento dado, me probé el casco [de la marioneta] y lloré. Sentí una oleada de empatía por Olly y la interpretación que tenía que hacer con ese artilugio. Es una habilidad milagrosa.

El elemento de la marioneta ayudó a suavizar algunos de los elementos del guión para Hoffmann. Como madre de dos hijos, la actriz dijo que al principio tenía dudas al respecto, pero que se acostumbró a su dinámica única y a la forma en que la serie explora las diversas averías de los sistemas, pequeños y grandes. La serie capta primero el desmoronamiento de una institución social, el matrimonio, cuando Vincent y Cassie van en direcciones opuestas, y examina cómo su comportamiento afecta negativamente a la dinámica entre padres e hijos.

“Vincent y Cassie son dos personas muy diferentes que se enfrentan al mundo de dos maneras muy distintas”, dice. “Pero creo que Cassie no ha sido activa de una manera honesta, en nombre de su hijo, durante mucho tiempo” y en nombre de sí misma. Creo que ella sabía que necesitaba dejar el matrimonio, y que no era un ambiente sano para [Edgar]. Como estamos descubriendo, tiene secretos y se niega a aceptarlos. No está tan metida en eso, y no es tan evasiva ni está tan aterrorizada por sus emociones como Vincent, y no está tan distraída por tantas sustancias, pero la desaparición... definitivamente tiene un sentido de la responsabilidad.

Cuando Morgan empezó a incorporar a Ledroit a la historia, estaba decidida a no convertirlo en un personaje secundario. Quería que Ledroit emprendiera su propio viaje, informado por su identidad, y que se enfrentara a todas las instituciones – la comisaría donde trabaja o los clubes nocturnos gays que solía visitar – que le hacen cuestionarse su identidad de forma similar a Vincent.

Interpretando a un detective negro queer que desafía la norma en los años 80, Belcher entendió ese sentido del deber y del propósito.

En una historia como esta, sería muy fácil para él convertirse simplemente en un policía que llega al trabajo y se ocupa de la información y de resolver el caso. Pero es realmente emocionante, como hombre negro queer, aparecer con todo el equipaje que Ledroit llevaría en los 80, luchar con cosas, pero dejarlo en un lugar de acción que va a ser el cambio.

Belcher también reconoció que, aunque la comunidad negra no es un monolito, tiene una relación complicada con las fuerzas del orden. Ve a su personaje como un instrumento de cambio dentro de la institución.

“Creo [que] en el transcurso de los seis episodios, eso” es un lugar donde aterriza: Oh, esto es lo que ” hace falta para que hagamos aquello para lo que” realmente estamos aquí. Y eso significa que tengo que alzar la voz contra la injusticia; significa que tengo que ser intolerante con los recortes; significa que tengo que ser dueño de lo que soy y defenderlo y levantarme como un hombre y decir: "No", dijo.

Los diversos hilos de la serie tardan algún tiempo en unirse, lo que significa que la premisa puede requerir cierta delicadeza a la hora de destilarse. Pero eso es lo que el equipo detrás de la serie espera que la distinga.

“Te sientes sostenido por una imaginación que contiene mundos dentro de los mundos de la historia,” dijo Cumberbatch. “Se sentía fresco y nuevo” tratar de explicárselo a la gente era interesante. Nunca había oído hablar de nada parecido.

Es por eso que todos estos meses después, acurrucado en un sofá con Hoffmann, Cumberbatch no puede evitar dejar escapar una risita melancólica al recordar un momento de la serie en el que él, en el papel de Vincent, llevaba el peludo disfraz de Eric y corría por las calles.

“Correr y correr y correr,” dijo Cumberbatch. “Es el filo de la navaja con este drama; es muy jodidamente divertido, pero también extrañamente heroico y desesperadamente triste y conmovedor.” (Los Angeles Times/TNS)