Ex jefe del Mossad amenazó al fiscal de la CPI para dejar la investigación sobre Israel- informe

El ex jefe del Mossad, Yossi Cohen, habría presionado a la ex fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda para que cerrara la investigación sobre los crímenes de guerra israelíes, The Guardian informó el martes. Según el informe, Cohen y Bensouda se reunieron en secreto en los años anteriores a su decisión de abrir una investigación oficial en 2021 sobre la sospecha de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los territorios palestinos.

The Guardian señaló que la implicación de Cohen contra la CPI se produjo cuando era jefe del Mossad. El informe citaba una fuente israelí que señalaba que el Mossad buscaba “comprometer a la fiscal o reclutarla como alguien que cooperara con las demandas de Israel”

Otra fuente dijo a The Guardian que Cohen actuaba como "mensajero no oficial" del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Cohen amenazó veladamente al fiscal de la CPI

The Guardian citó a Cohen diciendo: "Deberías ayudarnos y dejar que cuidemos de ti. No quieres meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia". Yossi Cohen and Benjamin Netanyahu (credit: MIRIAM ASTER/FLASH90)

Otros informes de intimidación fueron revelados por The Guardian, que añadió que el Mossad, bajo el mandato de Cohen’se interesó por la familia de la fiscal’e incluso obtuvo transcripciones de conversaciones entre Bensouda y su marido en un intento de utilizar estas conversaciones para desacreditarla.

Una persona, citada por The Guardian, declaró que Cohen utilizó tácticas despreciables contra la ex fiscal, llegando a comparar su comportamiento con el acoso.

Además, en los intentos de influir en Bensouda, Israel habría contado con el apoyo de Joseph Kabila, ex presidente de la República Democrática del Congo, que desempeñó un papel desconocido en el apoyo a los presuntos actos. La investigación salió a la luz después de que Karim Khan, sucesor de Bensouda, anunciara su intención de solicitar órdenes de detención contra altos cargos israelíes, entre ellos Netanyahu. Un portavoz de la Oficina del Primer Ministro, con el que se puso en contacto The Guardian, declaró: "Las preguntas que se nos han remitido están repletas de acusaciones falsas e infundadas destinadas a perjudicar al Estado de Israel. Se unió al Mossad a principios de la década de 1980 y fue nombrado jefe del Mossad por Netanyahu en 2015. Se retiró de la inteligencia israelí en 2021. Cohen ha estado involucrado en otros incidentes polémicos como jefe del Mossad. A principios de mayo, dijo al Middle East Media Research Institute (MEMRI) que el gobierno israelí se puso en contacto con Qatar para financiar la vida civil en la Franja de Gaza, incluida la negociación de transferencias de dinero a Hamás.

The New York Times también corroboró las observaciones de Cohen señalando que gestionó el archivo qatarí durante varios años mientras servía como jefe del Mossad. El informe afirmaba que durante sus últimos años como jefe del Mossad, creía que “había poca supervisión sobre el destino del dinero”