La muerte del Presidente iraní desbarata el plan para consolidar el legado de Jamenei - análisis

La muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi el 19 de mayo en un accidente de helicóptero se produjo en un momento delicado de la historia de la revolución islámica. El país ha estado experimentando sentimientos de superioridad inherentes a la herencia chiíta de Irán, una concentración de poder en manos de círculos ideológicos conservadores y un empoderamiento regional unido a un sentimiento de victimización, todo ello mientras se enfrenta a graves desafíos internos y externos.

Por un lado, se ha mejorado el estatus regional de Irán desde el estrecho de Bab el Mandeb hasta el mar Mediterráneo, se ha reforzado el eje de resistencia bajo su liderazgo y Hamás ha asestado a Israel un duro golpe militar y moral. Además, el país ha avanzado en su programa nuclear, ha estrechado lazos con China y ha vendido sistemas avanzados de armamento a Rusia. Por otro lado, existen sentimientos de paranoia, aislamiento internacional, angustia económica, escaso apoyo público en casa y un fracaso a la hora de abordar cuestiones sociales, especialmente garantizar la libertad y el bienestar.

Aunque el papel del presidente en Irán puede no ser críticamente significativo, el presidente necesita coordinarse con el líder supremo, permanecer leal a la línea ideológica y llevar a cabo su política fielmente. Las relaciones del ayatolá Alí Jamenei con los cuatro presidentes que precedieron a Raisi (Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Mohammad Jatamí, Mahmud Ahmadineyad y Hasán Rouhaní) no fueron ideales. Jamenei exigía lealtad a la ideología de la revolución, mientras que ellos buscaban cierta flexibilidad pragmática para cumplir con sus obligaciones y salvaguardar los intereses de la república. Todos fueron marginados tras sus mandatos, junto con funcionarios clave del régimen revolucionario, y no se les permitió presentarse a cargos públicos.

Ante la tensión inherente entre ideología e intereses, el fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, dictaminó en 1988 que cuando se produce un choque entre ideología e intereses, prevalece el interés. En los últimos años, se ha planteado la cuestión del interés de quién—¿el interés del Islam, de la revolución islámica, del Estado, de la élite gobernante o del líder supremo?

En lo que respecta a Jamenei, todos son el mismo, tal y como lo ha perfilado el líder supremo. En este sentido, Raisi le venía como anillo al dedo, sobre todo por su lealtad incondicional y su total dependencia del líder supremo. Prefirió ser un apparatchik a una figura carismática que diera muestras de independencia.

El empoderamiento de Raisi era un proyecto en el que Jamenei había estado trabajando en los últimos años para supervisar la transición a una nueva fase de la revolución islámica, perpetuar su legado y transmitirlo a una nueva generación que fuera revolucionaria e islámica. A pesar del despectivo apodo de Raisi, "el carnicero de Teherán", por haber condenado a muerte a unos 5.000 presos en 1988, Jamenei le ascendió a jefe del Tribunal Supremo en 2019, camino de la presidencia en 2021. Su trabajo consistía en garantizar la transición a la siguiente era, independientemente de quién se convirtiera en el próximo líder supremo: él, el hijo de Jamenei, Mujtaba Jamenei, u otra persona.

La muerte de Raisi interrumpe el proceso ordenado de Jamenei de consolidar su legado y la transferencia de poder prevista a una nueva generación revolucionaria e islámica. La revolución se encuentra ahora en una encrucijada crítica. El apoyo público al régimen ha caído a mínimos históricos y muchos temen el aventurerismo al otro lado de la frontera. La confrontación con Israel ha pasado de una guerra en la sombra a ataques directos de cada uno en el territorio del otro. Además, el importante capital que Irán invierte en sus proxies ha suscitado críticas en casa, y también las hay por parte de los proxies, que afirman que Irán no participa lo suficiente en el esfuerzo bélico. La guerra de Gaza aún no ha cambiado la arquitectura regional, y no se han levantado las sanciones internacionales.

Irán es un Estado umbral, muy cerca de adquirir armas nucleares, que sólo necesita una decisión y poco tiempo para lograrlo. Teherán ha negociado recientemente con Estados Unidos, con la mediación de Omán, la renovación del acuerdo nuclear, pero es posible que ahora se retrase. Una fecha crítica para ambos procesos son las elecciones presidenciales estadounidenses.

Entre la opinión pública iraní, el descontento con el régimen es cada vez mayor, mientras que el apoyo a éste se desvanece. En las elecciones al Majles (parlamento iraní) de 2024, la participación electoral fue la más baja desde la revolución (41%, con un 8% de votos nulos), y la participación en cada una de las 31 provincias fue la más baja desde la revolución. Del mismo modo, en las elecciones presidenciales iraníes de 2021, la participación (48%) fue la más baja desde el comienzo de la revolución. Se trata de un panorama desolador para un régimen que presumía de una alta participación electoral como prueba de un amplio apoyo popular. En cambio, hay protestas, la más reciente bajo el lema “Mujeres, vida, libertad” en 2022-2023, y las críticas al régimen van en aumento.

En 1979, las masas salieron a la calle bajo el atractivo lema, “El islam es la solución” En 2009, los manifestantes se preguntaban, “¿Es realmente el islam la solución” y desde 2019, corean que el islam no es la solución. Hasta ahora, el régimen ha demostrado su capacidad para reprimir las crecientes protestas, pero bajo la superficie, el descontento hierve a fuego lento. Es probable que la decisión final recaiga en la juventud iraní, aunque el momento sigue siendo incierto.

David Menashri es profesor emérito y miembro sénior del Centro de la Alianza para Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv.