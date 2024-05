Eric Clapton: "Israel dirige el mundo

El legendario guitarrista de rock británico Eric Clapton se acercó un paso más al territorio de Roger Waters la semana pasada, diciendo a un entrevistador que “Israel dirige el mundo, Israel dirige el espectáculo.

El músico de 79 años, que recientemente ha actuado tocando una guitarra pintada con los colores de la bandera palestina, fue entrevistado el 22 de mayo por David Spuria, un youtuber estadounidense que presenta el popular programa Real Music Observer.

Al hablar de las recientes protestas contra Israel en los campus de EE.UU., Clapton criticó las audiencias del Senado en las que se preguntó a los presidentes de las universidades sobre el antisemitismo en los campus.

Clapton critica las audiencias del Senado

“Estaba tan entusiasmado con lo que estaba pasando en Columbia [Universidad] y en otros lugares. Y luego lo que no podía creer, porque me asustó, fueron las audiencias del Senado, que eran como los juicios de Nuremberg, ¿sabe?” dijo.

“El presidente del comité del Senado hizo preguntas punzantes a los rectores de las universidades, diciendo: ‘Sólo quiero oír sí o no. No me hablen de contexto. Sí o no, ¿están promoviendo el antisemitismo en su campus?’ Y pensé, ¿qué es esto, la Inquisición española? ¡Y lo es! Es el AIPAC, es el lobby. Israel dirige el espectáculo. Israel dirige el mundo. una protesta pro Palestina (crédito: DAN MARGOLIS)

Hablando de la guitarra pintada con los colores de la bandera palestina, Clapton dijo, “Estamos haciendo una cosa ahora en esta gira que escribí originalmente como un homenaje a Jeff Beck [que murió en 2023]. La interpreté en un concierto homenaje y luego no volví a tocarla. Pero para esta gira lo hago de otra forma. Es la misma canción, pero la he dedicado a la situación de Gaza. Se llama ‘Blue Dust’ porque eso es lo que probablemente va a quedar allí. Y toco una guitarra que está pintada como la bandera palestina.”

A finales del año pasado, Clapton lanzó una canción llamada “Voice of a Child,” acompañada de un vídeo con imágenes de gran destrucción en Gaza que ignoraban la masacre del 7 de octubre cometida por terroristas de Hamás, que desencadenó la guerra.

En la entrevista de la semana pasada, Clapton también cuestionó el apoyo de Occidente a Ucrania en su guerra con Rusia. Hablando del Presidente ruso Vladimir Putin, dijo: "Siempre te dice lo que piensa hacer, y dice la verdad. Así que te avisa con tiempo.