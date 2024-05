Grupo israelí acusa al hospital de Poriya de negar tratamiento a víctimas de violación

La semana pasada, el grupo de presión israelí contra la violencia sexual denunció que el Centro Médico Tzafon (a menudo llamado Hospital Poriya) ha estado rechazando a pacientes que buscaban tratamiento médico en la sala de agudos del centro después de que se cometieran delitos sexuales contra ellas, e hizo un llamamiento a las mujeres que sufrieran esta situación para que denunciaran los casos al grupo de presión. Una sala de agudos dispone de todos los servicios de urgencia necesarios para las víctimas de violencia sexual, como atención psicológica inicial, atención médica, medicación para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, y kits de violación para reunir pruebas forenses. “Recientemente hemos descubierto que Poriya, en Tiberíades, está volviendo a rechazar activamente a pacientes de su sala de agudos, llamada Centro Tenneh,” dijo Yael Sherer, directora del grupo de presión israelí contra la violencia sexual.

“Si usted llamó a Poriya y quería ir a la sala de agudos y se le dijo alguna excusa – la sala no está funcionando en este momento, el personal no está presente, no aceptamos menores o ancianos, cualquier razón, póngase en contacto con nosotros a través de correo – Quiero saber sobre él,” agregó.

El grupo de presión también dijo que discutieron la comprobación de la actividad de las salas de agudos con el Ministerio de Salud ’División de Hospitales esta semana. La Marcha de las Putas de Israel recorre Jerusalén (crédito: MARC ISRAEL SELLEM)

El hospital rechazó las acusaciones, diciendo, “El Centro Médico Tzafon niega la afirmación de que el Centro Tenneh no aceptó solicitudes de pacientes en el último año. “Si hay una queja concreta, estaremos encantados de obtener los detalles para poder examinarlos. El centro está disponible para prestar ayuda las 24 horas del día a personas de todas las edades, de acuerdo con las directrices y principios establecidos por el Ministerio de Sanidad. “Todas las personas que acuden son recibidas por trabajadores sociales experimentados que invitan a la persona a acudir en busca de ayuda. “La dirección del Centro Médico Tzafon estaría encantada de reunirse con Yael Sherer y el personal del lobby contra violencia sexual junto con el personal del Centro Tenneh y con la participación de representantes del Ministerio de Sanidad para que conozcan el centro.

Salas de agudos

Los servicios que se prestan en las salas de agudos tienen como objetivo ayudar a las víctimas a superar su trauma y a emprender acciones legales si así lo desean.

Israel cuenta con 10 salas de agudos que se supone deben prestar servicio las 24 horas del día, todos los días del año. Sin embargo, las víctimas de delitos sexuales no están obligadas a acudir a las salas de agudos. Es posible acudir a una sala de agudos hasta una semana después de un delito, pero se recomienda que cualquier persona que haya sido agredida acuda en un plazo de 72 horas para ser tratada y minimizar la degradación de las pruebas recogidas contra los agresores.

El personal del Jerusalem Post ha contribuido a este reportaje.