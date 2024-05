Grapevine, 29 de mayo de 2024: Sionistas de los Últimos Días

Los tres galardonados en la ceremonia anual de los Premios B’nai B’rith en reconocimiento a la Excelencia en Reportajes sobre la Diáspora sonaban como emisarios de la Agencia Judía mientras ensalzaban la belleza de vivir en Israel, e Israel como lugar preferido en comparación con países donde actualmente abunda el antisemitismo.

Elad Simchayoff, corresponsal de Channel 12 en Europa, filmado mientras cubría una masiva manifestación antiisraelí pro palestina, exhibió un gran valor en una situación aterradora.

En su discurso, señaló que “la historia no se repite, pero hay personas que eligen repetir la historia.

”El 7 de octubre es un ejemplo y una fecha en la que Israel y todos los judíos se vieron obligados a tomar una decisión al enfrentarse a una violencia verbal y física “como nunca antes habíamos conocido”, continuó.

Al referirse a lo que había presenciado en el extranjero, Simchayoff dijo que los judíos de la diáspora tienen que elegir cada día entre quedarse donde están o enfrentarse al odio.

Sin ser crítico, Simchayoff insinuó no obstante que estarían mejor en Israel. Sin embargo, entiende claramente que la mayoría de ellos elegirán quedarse en los países en los que viven. “Gracias a ellos, no estamos solos,” dijo, “y gracias a nosotros, ellos” no están solos.

Aunque elijan vivir en otro lugar, Simchayoff rindió homenaje a los judíos de la diáspora por ser “tremendos patriotas para Israel.”

Canaan Lidor, reportero del Mundo Judío para The Times of Israel, pasó varios años en Ámsterdam, que a él y a su esposa les pareció un lugar maravilloso, pero al cabo de una década echaban de menos Israel, y se dieron cuenta de que las comunidades judías de la diáspora viven un momento peligroso, no deseadas por la sociedad circundante.

Así que volvieron a casa, a Israel, donde el coste de la vida es caro, y la calidad de vida está a otro nivel. Pero esto no les molesta.

“Necesitamos dinero,” dijo Lidor, hablando desde una perspectiva nacional, “pero sobre todo necesitamos seres humanos, y trabajar creativamente a través del pasillo.” Reconociendo que él’es sionista, Lidor hizo un llamamiento a los judíos de la diáspora para que vengan a Israel.

La cantante veterana Ilanit, que interpretó dos canciones populares de su amplio repertorio, recibió la Mención Conmemorativa Naomi Shemer por fomentar las relaciones entre Israel y la diáspora a través de las artes.

Sus padres llegaron al Israel preestatal en 1939, tras abandonar Polonia justo a tiempo. La familia se trasladó más tarde a Brasil, pero al cabo de unos años regresó a Israel.

Ilanit, que en 1973 fue la primera concursante israelí en Eurovisión y más tarde viajó por todo el mundo para actuar, dijo que tuvo muchas oportunidades de desarrollar su carrera en Europa, pero para ella el único lugar en el que quería vivir permanentemente era Israel.

En el acto intervinieron el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, que dio una lección sionista sobre la historia antigua que, en cierta medida, es paralela a los acontecimientos actuales; y el ex portavoz del Gobierno Eylon Levy, que instó a todos los presentes a defender a Israel y denunciar el antisemitismo.

Las ceremonias de graduación estuvieron teñidas de tristeza

DE IZQUIERDA: Shir, la prometida del soldado caído Dor Zimel, sus padres, Alon y Sharon Zimel, y el prof. Lior Zemer, decano de la Facultad de Derecho Harry Radzyner (crédito: GILAD KAVALERCHIK)

■ Se supone que las ceremonias de entrega de diplomas y graduación de los institutos son acontecimientos felices, pero en demasiados casos en Israel se tiñen de tristeza porque algunos de los nuevos alumnos perdieron a un hermano o a uno de sus padres en la masacre del 7 de octubre; o un estudiante que iba a graduarse cayó en la guerra contra Hamás.

Los casos de estos últimos eclipsaron la semana pasada las ceremonias anuales de honores en la Universidad Reichman, donde las familias de los fallecidos mayor (res.) Dor Zimel y sargento mayor (res.) Joseph Gitarts se reunieron para celebrar la graduación. (res.) Joseph Gitarts recibieron el Certificado de Excelencia del Decano por los logros académicos de los dos soldados caídos.

Zimel, que tenía 27 años cuando cayó, prestaba servicio como comandante adjunto de compañía en el Batallón 8103 de la Brigada Etzioni de las FDI, y era estudiante de tercer curso de Derecho y Gobierno en la Facultad de Derecho Harry Radzyner del Reino Unido.

El 17 de abril, un mes antes de la boda prevista con su prometida, Shir, a la que había pedido matrimonio durante la guerra, Zimel resultó gravemente herido en un ataque de un avión no tripulado de Hezbolá contra la comunidad árabe de el-Aramshe, en la frontera libanesa. Sucumbió a sus heridas pocos días después, y su familia, en un noble gesto, donó sus órganos para salvar la vida de siete personas que no conocían.

Gitarts, que tenía 25 años en el momento de su muerte, emigró a Israel desde Rusia a los 13 años. Era soldado del 7029 Batallón de la 179 Brigada Blindada de Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel y estudiante de segundo curso de informática en la Escuela Internacional Rafael Recanati de la Federación Rusa.

El 25 de diciembre, Gitarts murió alcanzado por un misil antitanque durante un tiroteo en el sur de la Franja de Gaza. Antes de entrar en Gaza, había escrito una carta a sus padres que se publicó tras su muerte y conmovió a mucha gente con sus conmovedoras palabras: “Yo haría lo mismo si pudiera elegir de nuevo. Hice esta elección por mí mismo y la mantuve hasta el final. Caí orgulloso por el bien de mi pueblo. No me arrepiento de nada.

En sus palabras, el presidente de la RU, el profesor Boaz Ganor, dijo: “La Universidad de Reichman está orgullosa de sus hijos e hijas, que en su día lo dejaron todo a un lado y se dispusieron a luchar por la defensa de nuestra patria. Trágicamente, nueve de nuestros estudiantes no regresaron del campo de batalla, y seguimos esperando el regreso de Idan Shtivi, que está retenido como rehén en Gaza.

“Dor y Joseph encarnan la excelencia y los valores del sionismo, el liderazgo, la libertad y la responsabilidad, que son el núcleo del ethos de nuestra universidad’. No hay mayor dolor que saber que no están aquí para disfrutar de los frutos de su trabajo. Compartimos el dolor de sus familias y les estamos agradecidos por honrarnos con su presencia.”

La Biblioteca Nacional de Israel celebra pequeños actos

SIR FRANK Lowy (izquierda) con Sallai Meridor, presidente del consejo de administración de la Biblioteca Nacional de Israel. (crédito: YONI KELBERMAN)

■ LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ISRAEL (NLI), cuya inauguración oficial se pospuso una y otra vez porque no se había terminado la construcción, estaba por fin lista para su serie de actos de gala, con invitaciones enviadas para la semana del 22 de octubre de 2023.

Pero llegó el 7 de octubre, y la gala de inauguración, con todo lo que ello conllevaba, no solo se pospuso, sino que se canceló.

Sin embargo, se han celebrado eventos más pequeños para honrar a los numerosos donantes en cuyo honor (o en memoria de sus familiares) se han bautizado diversas áreas de la biblioteca.

A mediados de mayo, el multimillonario australiano-israelí Sir Frank Lowy y sus hijos David y Steven estuvieron acompañados por el presidente Isaac Herzog y su esposa, Michal, el presidente del consejo de administración de LNI, Sallai Meridor, y el director general, Oren Weiberg, el fundador del Grupo Alrov, Alfred Akirov, y su esposa, Chava; Rami y Yael Unger, propietarios de Ray Shipping; Ehud Olmert, ex primer ministro, y su esposa, Aliza; Sir Ronald Cohen; Rakefet Russak-Aminoach y Reem Aminoach, ex presidente y consejera delegada del Bank Leumi; el economista Prof. Manuel Trajtenberg; la NLI, el Banco Nacional de Irlanda y el Banco de la India. Manuel Trajtenberg; el Director Ejecutivo del NLI, Sallai Meridor, y su esposa, Chava. Manuel Trajtenberg; el Director Ejecutivo del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y ex Jefe de Inteligencia Militar, Tamir Hayman; el Presidente de KPMG Somekh Chaikin, Gad Somekh, y su esposa, Nitzan; y la artista multidisciplinar Sigalit Landau, en la inauguración de la pieza central de la biblioteca, las Salas de Lectura Principales Hugo e Ilona Lowy.

Un segundo espacio, la Sala de Lectura de Colecciones Especiales Hugo e Ilona Lowy, permite la presentación y el estudio de materiales de archivo y raros. Esta magnífica sala, con su aire del viejo mundo, se diseñó para exponer la renombrada Biblioteca Valmadonna Trust, una colección de 13.000 libros impresos en hebreo y manuscritos raros, considerada la mejor de su clase en el mundo.

La ceremonia de dedicación también incluyó la inauguración de una estatua, Hugo, esculpida por Landau, que fue encargada por Frank Lowy, en memoria de su padre. Hugo Lowy fue apaleado hasta la muerte en el andén de Auschwitz por un soldado de las SS por negarse a dejar su chal de oración y sus filacterias. La NLI de Jerusalén es probablemente el lugar más apropiado para honrar su memoria a perpetuidad.

Los programas educativos de la Biblioteca Nacional

■ LA Biblioteca Nacional también lleva a cabo diversos programas educativos en colaboración con el Ministerio de Educación y con el apoyo de generosas personas y fundaciones filantrópicas.

El Premio 2024 a la Excelencia Pedagógica de la Biblioteca Nacional de Israel en memoria del arquitecto canadiense-israelí David Azrieli se entregó a principios del mes pasado en una ceremonia festiva en presencia de funcionarios del ministerio, altos ejecutivos de la biblioteca y distinguidos representantes de la Fundación Azrieli.

Ahora en su tercer año, este prestigioso premio se otorga a profesores que han iniciado procesos significativos para fortalecer la enseñanza de las humanidades en sus escuelas; profesores que han cultivado en sus alumnos el deseo de ampliar el conocimiento y los horizontes académicos, al tiempo que hacen hincapié en las habilidades de investigación, lectura y escritura.

Decenas de profesores de todo el país fueron nominados por alumnos, profesores, padres y directores, y los ganadores fueron seleccionados por un comité compuesto por responsables de redes públicas y educativas, así como por representantes de bibliotecas y fundaciones.

Los tres galardonados compartirán un premio económico de 115.000 NIS, posible gracias a una subvención de cinco años y 3,75 millones de NIS de la Fundación Azrieli al Centro Nacional Israelí para la Educación en Humanidades, el centro de formación de Israel para educadores en humanidades, que el NLI dirige en colaboración con el ministerio.

Los galardonados de este año son:

Efrat Amit Leibovitz – coordinadora pedagógica y profesora de literatura y asuntos estudiantiles en Tichon Hadash Tel Aviv Yitzhak Rabin, que desarrolló un programa de tres años para la enseñanza de las humanidades en la escuela media; un programa sobre civismo y judaísmo; y un curso para educadores sobre la enseñanza de la Torá Oral.

Shay Gillis – coordinadora de estudios del pensamiento judío y profesora de Torá Oral en el instituto Charles E. Smith para chicos de Shalom Hartman’s en Jerusalén, por crear planes de lecciones, para la enseñanza a distancia y presencial, tareas de autoestudio y una amplia selección de fuentes culturales y artísticas. Estos planes de clase han supuesto un profundo cambio en los métodos de enseñanza del centro.

Anat Sade-Amit – coordinadora de estudios de literatura en ORT Melton, Bat Yam, un centro de la periferia social con una población estudiantil diversa.

Sade-Amit cree que el disfrute y el amor por la literatura son esenciales, y ha desarrollado métodos y herramientas de enseñanza únicos para que cada alumno mejore su capacidad de expresión, lo que ha llevado a la publicación de un libro de poesía de sus alumnos.

Sade-Amit también puso en marcha una comunidad de aprendizaje para que los alumnos enseñen a otros alumnos, y formó un grupo de alumnos de 11º curso que van una vez a la semana a estudiar filosofía y literatura a la Universidad de Tel Aviv.

Las menciones honoríficas fueron concedidas a: Anat Mor-Eilat, del instituto Beit Yerach, y Ruth Ash-Argyle, del Centro Educativo Leo Baeck.

Neta Shapira, directora del Departamento de Educación del NLI, señala que en periodos complejos de crisis nacional y guerra, el papel de los profesores es cada vez más importante. ”Incluso en tiempos difíciles sabemos que, para aguantar y sobrevivir a cada crisis, debemos seguir aprendiendo y enseñando.

“Estamos orgullosos de rendir homenaje a estos profesores que han acompañado a miles de adolescentes en los años difíciles de la pandemia, la crisis y la guerra, y de ayudarles a dar sentido a sus vidas y también a las nuestras.”

Danna Azrieli, presidenta de la Azrieli Foundation Israel y presidenta del Azrieli Group, declaró que “los profesores están en primera línea para despertar la curiosidad de las jóvenes generaciones por hacer preguntas, ser inquisitivas, experimentar la lectura y explorar mundos diferentes, tanto cercanos como lejanos. Estas experiencias les ayudarán a ser mejores personas y a formar parte de una sociedad más sana e integradora.”

MKs activos en apoyo de las familias de los rehenes

■ DOS ANTIGUOS MKs del Partido Laborista, Emilie Moatti y Stav Shaffir, han sido extremadamente activos en su apoyo a las familias de los rehenes que siguen cautivos en Gaza. Moatti incluso sugirió al embajador alemán, Steffen Seibert, que organizara una reunión matutina entre representantes de las familias de los rehenes y embajadores y otros diplomáticos de alto rango de países cuyos nacionales se encontraban o se encuentran entre los rehenes.

Seibert, que ha tenido una presencia constante con las familias de los rehenes, aceptó de buen grado.

A la reunión, que tuvo lugar en la embajada alemana el pasado viernes, asistieron embajadores y otros diplomáticos de alto rango de Alemania, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, Serbia, Rumanía y Tailandia.

Los jefes de las embajadas representadas han estado en contacto frecuente con las familias de los rehenes. En la reunión, todos ellos reiteraron su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, incluidos los cuerpos de los fallecidos, algunos de los cuales fueron asesinados en la masacre del 7 de octubre y trasladados a Gaza.

Seibert tuiteó después: “Estos días han sido especialmente devastadores para las familias de los rehenes’. Agradezco a sus representantes su tiempo para reunirse hoy con más de una docena de embajadores y diplomáticos en nuestra embajada y compartir sus historias y demandas. Nuestro objetivo común, cada vez más importante: traerlos a casa"

El embajador estadounidense Jack Lew tuiteó que había asistido a una reunión con las familias de los rehenes, otros embajadores y representantes de 14 países cuyos ciudadanos fueron tomados cautivos el 7 de octubre.

“Estar juntos refuerza nuestros esfuerzos comunes para liberar a los rehenes y subraya nuestra solidaridad mientras trabajamos para traerlos a casa,” escribió.

Moatti, en un mensaje de agradecimiento que tuiteó, señaló que Seibert se había implicado no sólo con las familias que tienen la ciudadanía alemana, sino también con las que no la tienen.

El reconocimiento por parte de Irlanda de un Estado palestino no es ninguna sorpresa

■ ISRAEL, PARTICULARMENTE el Ministerio de Asuntos Exteriores, no debería haberse sorprendido lo más mínimo por el reconocimiento por parte de Irlanda de un Estado palestino. Se veía venir desde hace tiempo, dada la historia de derramamiento de sangre y reconciliación de Irlanda, pero especialmente ahora. Aunque Irlanda ha condenado en repetidas ocasiones a Hamás, desde hace tiempo aboga por una solución pacífica al conflicto palestino-israelí.

Actualmente, la representante de Irlanda ante la Autoridad Palestina es Feilim McLaughlin, casada con la embajadora de Irlanda en Israel, Sonya McGuinness. Debe de haber conversaciones muy interesantes en casa.

■ JOSH ARONSON, corresponsal de Maariv en el Reino Unido, es un hincha acérrimo del club de fútbol Manchester United, como lo era el fallecido Yonatan Rapoport, un ciudadano con doble nacionalidad británica-israelí que fue asesinado en su casa del kibutz Beiri el 7 de octubre mientras protegía a sus dos hijos, Yosef, de nueve años, y Aluma, de seis, que sobrevivieron al ataque de Hamás. JOSH ARONSON en el estadio de Wembley con su camiseta homenaje a Yonatan Rapoport (crédito: COURTESY JOSH ARONSON)

En un homenaje personal a Rapoport, Aronson llevó una camiseta con la imagen de Rapoport a la FA Cup. Aronson quedó gratamente sorprendido por los aficionados que la vieron y envió un cariñoso mensaje a las familias de los rehenes y al Estado de Israel.

Tataranieto de Menachem Begin sirve en Gaza

■ Nieto del ex ministro Bennie Begin y bisnieto del difunto primer ministro Menachem Begin, Ariel Regev, es un paracaidista que participó en duros combates en Jabalya, en Gaza, y él’no es el único soldado de combate que procede de una familia familiar que podría haberle enviado a alguna isla lejana apenas tocada por la civilización, pero que en cambio estuvo a su lado cuando respondió a la llamada del deber.

Violencia en el monte Meron

■ LA BRUTALIDAD POLICIAL es deplorable en cualquier circunstancia, pero también lo es la violencia y la irresponsabilidad civiles, especialmente cuando proceden de las filas de los supuestamente piadosos.

No había excusa para que la policía utilizara una porra contra un anciano, como tampoco la había para los vulgares epítetos lanzados contra la policía por esas mismas almas piadosas que se negaron a aceptar las normas de seguridad que permitían un acceso limitado al monte Meron para evitar que se repitiera la catástrofe de hace tres años en la que adultos y niños fueron pisoteados y 45 personas, entre ellas niños, murieron aplastadas.

Si los dos rabinos principales, el rabino David Lau y el rabino Yitzhak Yosef, junto con los líderes de los partidos políticos religiosos, hubieran celebrado una conferencia de prensa conjunta instando a la gente a elegir conscientemente la vida en lugar de ponerla en peligro, se podrían haber evitado las vergonzosas e impías escenas de Lag Ba’omer.

La ferocidad con la que algunos de los ultraortodoxos atacaron a la policía indicaba que, con un poco de disciplina, serían mucho más útiles para el ejército que para la yeshiva o el kollel.

El dolor no distingue entre credos y naciones

■El dolor y la pena no distinguen entre credos y naciones. La pérdida de un ser querido es dolorosa en cualquier momento, pero más en circunstancias de violencia conocidas por los supervivientes tanto en Israel como en Gaza.

Alguien tiene que convencer a Benjamin Netanyahu de que cuanto más dure la guerra, menos probable es que sobreviva alguno de los rehenes.

Antisemitismo en la Universidad de Melbourne

■ COMO ALGUIEN nacido y criado en Melbourne, me resultó un tanto doloroso leer el fascinante artículo sobre el antisemitismo en la Universidad de Melbourne escrito por Tammy Reznik y publicado en The Jerusalem Post a principios de este mes.

Algunos de los australianos más distinguidos, incluidos muchos judíos, son o fueron antiguos alumnos de la universidad, incluido un número impresionante que ahora vive en Israel, como Mark Regev, antiguo asesor de Netanyahu en materia de medios de comunicación y más tarde embajador de Israel en el Reino Unido.

Entre los que se graduaron mucho antes del establecimiento del Estado de Israel se encuentran dos antiguos gobernadores generales, Sir Isaac Isaacs y Sir Zelman Cowen, ambos expertos jurídicos.

Isaacs, fue también el primer gobernador general nacido en Australia y había ejercido anteriormente como presidente del Tribunal Supremo.

Cowen, experto en derecho constitucional reconocido internacionalmente, fue miembro de la facultad y profesor visitante en muchas universidades de Australia, Inglaterra y Estados Unidos. También fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne.

Otro alumno judío muy distinguido fue el general Sir John Monash. Estudiante brillante, se licenció en Filosofía y Derecho y se doctoró en Ingeniería.

Trabajó como ingeniero civil y, durante la Primera Guerra Mundial, fue comandante de brigada. Después de la guerra, fue responsable de la repatriación de las tropas australianas desde Europa.

Tras su regreso a casa, fue nombrado o elegido para varios cargos importantes, como jefe de la Comisión de Electricidad del Estado de Victoria; presidente del Rotary Club; y presidente de la Federación Sionista de Australia.

Kfar Monash, en la parte norte de Sharon, lleva su nombre en su memoria, al igual que calles, ciudades y barrios de Australia. Pero quizá lo más importante en el clima tóxico actual sea la Universidad de Monash, fundada en 1958 en su Melbourne natal, y que cuenta con una gran población estudiantil judía, así como con un Centro multidisciplinar para la Civilización Judía.

Si la situación estudiantil universitaria en Melbourne sigue siendo un hervidero de miedo y violencia, ¿qué pasará con una universidad que lleva el nombre de un judío sionista, con una gran población estudiantil y docente judía, programas de educación judía y apoyo filantrópico de fundaciones judías y personas judías adineradas? Cambiará la universidad su nombre por el de Mabruk, Maheer o Mahfuz?

Más recientemente, la comunidad judía de Melbourne se ha visto sacudida por el vandalismo antisemita, incluidas amenazas de muerte que fueron pintadas en la pared del campus más grande del Mount Scopus College, la escuela judía pionera, que este año celebra su 75 aniversario.

Muchos de sus antiguos alumnos, incluidos algunos que viven en Israel, pasaron directamente de la guardería al instituto.

greerfc@gmail.com